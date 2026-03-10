  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo và chân váy, cặp đôi cổ điển tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
10/03/2026 16:00 GMT+7

Trong khi chúng ta cứ mải miết tìm kiếm thêm những ý tưởng mặc đẹp mới thì những bản phối áo và chân váy vẫn ở đây, hiện diện một cách đầy rạng rỡ từ tủ đồ hằng ngày, quen thuộc nhưng đầy mới lạ.

Những bản phối đẹp và khiến nàng tự tin nhất thường kết hợp từ những món đồ đơn giản, cổ điển và quen thuộc. Công thức phối đồ kết hợp áo và chân váy có thể được áp dụng hằng ngày mà vẫn luôn mới và tràn đầy cảm hứng khi được nàng đầu tư chăm chút.

Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 1.

Chân váy chữ A và áo dệt kim phối bốt cổ cao là sự kết hợp ăn ý và hoàn hảo để tôn đôi chân dài, tôn nét đẹp tuổi trẻ cùng gu thời trang sành điệu của nàng

ẢNH: MADELEN

Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 2.

Lụa và sequin lấp lánh trong bản phối nàng diện xuống phố ngày cuối tuần hòa quyện tự nhiên, thanh lịch và tràn đầy sự tự tin. Phom áo có cấu trúc lạ mắt nổi bật bởi các sóng vải mềm nhẹ, chân váy bút chì mang không khí của những ngày sôi động - sự tương phản làm nổi bật vẻ khác biệt của nàng

ẢNH: DEMIQ

Mặc đẹp giản đơn với áo và chân váy

Áo và chân váy là cặp đôi thời trang giúp nàng ghi dấu phong cách mọi lúc. Là sự kết hợp của tinh thần hiện đại và phong thái cổ điển lãng mạn, những bộ trang phục timeless (vượt thời gian) mang đến cho nàng các bản phối đa năng - đẹp, sang khi đến văn phòng, vừa trẻ trung vừa thoáng mát khi dạo phố lại vừa chỉn chu, chuyên nghiệp khi bước vào các buổi hội họp.

Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 3.

Ghi dấu phong cách quý cô cổ điển với cặp đôi màu sắc vô cùng ấn tượng gồm xanh lá đậm và sắc đen than bí ẩn. Cấu trúc gọn gàng, thanh lịch của áo và giày cao gót là bức phông nền hoàn hảo để mọi sự chú ý đổ dồn vào chân váy đuôi cá mang gam xanh nổi bật

ẢNH: MADAME NGOC

Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 4.
Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 5.

Quý cô sẽ chọn cho mình bản phối sắc sảo, chuyên nghiệp của chân váy midi dáng ôm và áo vest cách điệu hay chọn chân váy A xòe bằng lụa rủ mềm phối áo blazer ngắn tay vạt cong? Bản phối áo màu nhạt phối chân váy sáng màu tạo nên diện mạo ưa nhìn, lịch thiệp và trẻ trung hơn

ẢNH: MADAME NGOC

Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 6.

Khi diện cặp đôi quen thuộc theo các set đồng bộ, nàng dễ dàng nhận ra hiệu quả thẩm mỹ mà bản phối đem lại. Sự đồng bộ của áo khoác và váy được chuyển tiếp bằng sơ mi organza, qua đó tô đậm thêm sự tinh tế khéo léo của nàng trong cách phối đồ

ẢNH: DETHEIA

Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 7.

Sự đồng bộ về màu sắc của cặp đôi áo và chân váy luôn đem lại hiệu quả thị giác ấn tượng. Sắc hồng đào và hồng phấn đem đến cảm giác vóc dáng mảnh mai quyến rũ đồng thời thu hút sự chú ý qua cách phối giày cao gót tông đỏ đậm và vòng tay ánh vàng gold

ẢNH: TANYA TAYLOR

Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 8.
Áo và chân váy, tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ () - Ảnh 9.

Hai bản phối sử dụng cùng một công thức phối đồ nhưng mang đến hai viber khác biệt. Chân váy bút chì dáng dài có chi tiết đính kết phối áo lệch vai đen mang đến hình ảnh sang trọng và quý phái; trong khi chân váy đuôi cá dáng maxi và áo dệt kim không tay lại tôn vẻ đẹp cổ điển và nhấn vào những đường cong quyến rũ

ẢNH: PANTIO


áo và chân váy chân váy dài chân váy A Chân váy đuôi cá Áo vest áo peplum chân váy sequin

