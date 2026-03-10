Áo và chân váy, cặp đôi cổ điển tưởng đơn giản mà đẹp bất ngờ

Những bản phối đẹp và khiến nàng tự tin nhất thường kết hợp từ những món đồ đơn giản, cổ điển và quen thuộc. Công thức phối đồ kết hợp áo và chân váy có thể được áp dụng hằng ngày mà vẫn luôn mới và tràn đầy cảm hứng khi được nàng đầu tư chăm chút.
Mặc đẹp giản đơn với áo và chân váy
Áo và chân váy là cặp đôi thời trang giúp nàng ghi dấu phong cách mọi lúc. Là sự kết hợp của tinh thần hiện đại và phong thái cổ điển lãng mạn, những bộ trang phục timeless (vượt thời gian) mang đến cho nàng các bản phối đa năng - đẹp, sang khi đến văn phòng, vừa trẻ trung vừa thoáng mát khi dạo phố lại vừa chỉn chu, chuyên nghiệp khi bước vào các buổi hội họp.
Quý cô sẽ chọn cho mình bản phối sắc sảo, chuyên nghiệp của chân váy midi dáng ôm và áo vest cách điệu hay chọn chân váy A xòe bằng lụa rủ mềm phối áo blazer ngắn tay vạt cong? Bản phối áo màu nhạt phối chân váy sáng màu tạo nên diện mạo ưa nhìn, lịch thiệp và trẻ trung hơn
ẢNH: MADAME NGOC
Hai bản phối sử dụng cùng một công thức phối đồ nhưng mang đến hai viber khác biệt. Chân váy bút chì dáng dài có chi tiết đính kết phối áo lệch vai đen mang đến hình ảnh sang trọng và quý phái; trong khi chân váy đuôi cá dáng maxi và áo dệt kim không tay lại tôn vẻ đẹp cổ điển và nhấn vào những đường cong quyến rũ
ẢNH: PANTIO