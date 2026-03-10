Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng

Áo cardigan dệt mịn màu be được sơ vin gọn gàng vào quần shorts đồng màu thanh lịch. Nổi bật ở phần eo là chiếc thắt lưng da bản nhỏ màu đen với khóa kim loại tinh tế, tạo nên đường cắt rõ ràng giữa phần thân trên và thân dưới. Chi tiết này không chỉ giúp bộ trang phục gọn gàng hơn mà còn làm nổi bật vòng eo, mang lại tỷ lệ cơ thể cân đối