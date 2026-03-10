  • An Giang
Thời trang 24/7

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/03/2026 10:00 GMT+7

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, thắt lưng lại có khả năng thay đổi hoàn toàn diện mạo của bộ trang phục của các tín đồ thời trang.

Thắt lưng, phụ kiện tưởng chừng đơn giản lại có khả năng định hình phong cách và làm nổi bật đường nét cơ thể.

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng- Ảnh 1.

Áo cardigan dệt mịn màu be được sơ vin gọn gàng vào quần shorts đồng màu thanh lịch. Nổi bật ở phần eo là chiếc thắt lưng da bản nhỏ màu đen với khóa kim loại tinh tế, tạo nên đường cắt rõ ràng giữa phần thân trên và thân dưới. Chi tiết này không chỉ giúp bộ trang phục gọn gàng hơn mà còn làm nổi bật vòng eo, mang lại tỷ lệ cơ thể cân đối

ẢNH: AURA CLOTHING

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng- Ảnh 2.

Phong cách casual trở nên cuốn hút hơn nhờ sự xuất hiện của chiếc thắt lưng tối giản. Áo cardigan sáng màu kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt, chính chiếc thắt lưng da nâu với khóa kim loại cổ điển mới là yếu tố kết nối tổng thể. Thắt lưng mảnh giúp phần eo trở nên gọn gàng mà vẫn chỉn chu

ẢNH: AURA CLOTHING

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng- Ảnh 3.

Chiếc thắt lưng bản vừa màu xám nhạt với khóa kim loại nổi bật trở thành trung tâm của bản phối. Khi đặt giữa sắc đen của áo và xanh denim của quần, phụ kiện này tạo nên sự chuyển sắc mềm mại nhưng đầy mạnh mẽ

ẢNH: PANTIO

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng- Ảnh 4.

Chiếc áo len mỏng màu xanh rêu kết hợp với quần shorts trắng mang lại sự tươi mới. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở chiếc thắt lưng da đen bản nhỏ được thắt gọn gàng nơi vòng eo. Chi tiết này giúp tạo nên đường phân tách rõ ràng giữa hai gam màu đối lập, đồng thời làm tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối

ẢNH: AURA CLOTHING

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng- Ảnh 5.

Phong cách dạo phố thanh lịch được thể hiện qua sự kết hợp giữa áo hai dây lụa nhẹ và cardigan xanh lá khoác ngoài. Quần vải màu kem mang phom dáng suông mềm mại, ở phần eo, chiếc thắt lưng da đen với khóa kim loại nhỏ đóng vai trò như điểm neo thị giác, giúp bộ trang phục không bị rời rạc

ẢNH: AURA CLOTHING

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng- Ảnh 6.

Phong cách trẻ trung hiện đại được thể hiện qua áo len dệt mỏng màu xanh nhạt kết hợp cùng quần jeans ống rộng. Điểm nhấn tinh tế nằm ở chiếc thắt lưng da đen bản nhỏ được thắt gọn gàng nơi vòng eo cao. Phụ kiện này giúp định hình phom quần rộng, đồng thời tạo nên đường nét rõ ràng cho trang phục

ẢNH: PANTIO

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng- Ảnh 7.

Mang hơi hướng nữ tính cổ điển, chiếc váy trắng với chân váy xếp ly trở nên nổi bật nhờ chiếc thắt lưng bản nhỏ màu đen. Phần khóa kim loại vàng đặt ở trung tâm tạo điểm nhấn sang trọng, kết hợp cùng phom váy xòe nhẹ, chiếc thắt lưng trở thành chi tiết cân bằng giữa sự mềm mại và cấu trúc

ẢNH: BBSTORE’S

Hô biến vòng eo con kiến trong tích tắc nhờ chiếc thắt lưng- Ảnh 8.

ẢNH: BBSTORE’S

 

