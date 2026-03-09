Sắc cam này sẽ trở lại rực rỡ trong năm 2026

Cosmic orange - sắc cam từng bị gắn mác là 'sến rện' đang dần thoát khỏi định kiến và trở thành điểm nhấn thời trang nổi bật trong các bản phối mùa lạnh, hứa hẹn tiếp tục giữ vững sức hút trong năm 2026.
Sắc cam cosmic orange là lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa lạnh, vừa giảm cảm giác tẻ nhạt vừa giúp gương mặt trông tươi tắn hơn. Trong những ngày đông, xuân khi trang phục trung tính dễ trở nên đơn điệu, cam có thể là lời giải đơn giản nhưng hiệu quả.
Ưu điểm lớn của sắc cam cosmic orange nằm ở khả năng ứng dụng linh hoạt, từ phong cách nữ tính cho đến những bản phối năng động. Nếu trang phục của bạn đang thiếu một điểm nhấn, rất có thể câu trả lời nằm ở một gam màu tưởng chừng đã bị lãng quên, đó chính là cam.