Sắc cam này sẽ trở lại rực rỡ trong năm 2026

Sắc cam cosmic orange là lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa lạnh, vừa giảm cảm giác tẻ nhạt vừa giúp gương mặt trông tươi tắn hơn. Trong những ngày đông, xuân khi trang phục trung tính dễ trở nên đơn điệu, cam có thể là lời giải đơn giản nhưng hiệu quả.

Sắc cam bất ngờ tái xuất trên "bản đồ" thời trang toàn cầu sau khi Apple trình làng mẫu iPhone 17 Pro vào tháng 9.2025. Dù từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì lòe loẹt và kém tinh tế, gam màu này vẫn khẳng định sức hút riêng và chinh phục nhiều ngôi sao quốc tế, trong đó có nữ diễn viên Moon Ga Young ẢNH: INSTAGRAM M_KAYOUNG

Khi ứng dụng trên các chất liệu mùa đông như len hay nhung, sắc cam cosmic o range trở nên dịu mắt hơn đáng kể. Fashionista Lara Bubmann kết hợp áo len với slip dress và quần jeans để tạo nên một bản phối ấn tượng và hợp thời tiết ẢNH: INSTAGRAM LARA_BSMNN

Thay vì rực rỡ gay gắt, màu cam kết hợp cùng chất liệu phao hoặc lông cừu sẽ tạo nên cảm giác ấm áp và tinh tế. Người đẹp Rebecca Olivia lựa chọn áo khoác dày dặn để kết hợp với quần đen tối giản và khăn len bandana ẢNH: INSTAGRAM REBECCAFERRAZWYATT

Với những ai còn e dè trước sắc cam, phụ kiện là cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn so với trang phục. Chỉ cần thêm một chiếc mũ len vào bộ đồ "đen toàn tập" giống như Tia Dewitt, tổng thể sẽ trở nên hài hòa hơn ẢNH: INSTAGRAM TIA_DEWITT

Cách ứng dụng màu sắc hiệu quả nhất nằm ở giày và túi xách. Fashionista Lara Bubmann thường chọn những món phụ kiện để làm mới tổng thể. Đặc biệt vào mùa đông, khi một điểm nhấn tinh tế cũng đủ tạo khác biệt rõ rệt cho diện mạo trầm lắng ẢNH: INSTAGRAM LARA_BSMNN

Khi màu sắc phụ kiện đã đủ làm điểm nhấn, phần còn lại của trang phục đã được Olivia Hirst tiết chế bằng quần đen, áo xám nhằm giữ sự cân bằng. Điều quan trọng nằm ở việc để màu nổi giữ vai trò trung tâm, còn các yếu tố khác đóng vai trò bổ trợ ẢNH: INSTAGRAM_OLHIRST

Dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày là bản phối của fashionista Olivia Anna-Catharina. Cô nàng kết hợp áo khoác nâu với chân váy họa tiết da báo và làm sáng tổng thể bằng một chiếc túi xách màu cam sáng ẢNH: INSTAGRAM OLIVIATPS

Giày màu cam thực tế dễ phối hơn nhiều người tưởng. Việc đặt điểm nhấn ở phần dưới giúp phân tán ánh nhìn, mang lại nét thú vị cho tổng thể. Thậm chí, chỉ cần thay dây giày sang tông cam giống như fashionista Agnes Pusztai cũng đã đủ tạo sự đặc biệt ẢNH: INSTAGRAM WHATGIGIWEARS

Ưu điểm lớn của sắc cam cosmic orange nằm ở khả năng ứng dụng linh hoạt, từ phong cách nữ tính cho đến những bản phối năng động. Nếu trang phục của bạn đang thiếu một điểm nhấn, rất có thể câu trả lời nằm ở một gam màu tưởng chừng đã bị lãng quên, đó chính là cam.