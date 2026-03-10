5 công thức phối đồ xuân hè được tìm kiếm nhiều nhất

Theo dữ liệu tìm kiếm và xu hướng mua sắm trên các nền tảng trực tuyến, các tín đồ thời trang đang ưu tiên những trang phục có tính ứng dụng cao, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh trong mùa xuân hè.

Thay vì liên tục chạy theo các xu hướng ngắn hạn, nhiều chị em lựa chọn xây dựng tủ đồ xoay quanh các thiết kế kinh điển như sơ mi, quần suông, áo thun cơ bản hay váy slip dress. Từ những món đồ nền tảng này, chỉ cần vài công thức phối đơn giản, người mặc có thể tạo nên phong cách linh hoạt từ công sở đến dạo phố.

Phối đồ cơ bản: Áo sơ mi kiểu và quần vải cạp cao

Đây là lựa chọn kinh điển trong tủ đồ tối giản. Áo sơ mi kiểu kết hợp với quần suông cạp cao tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, gọn gàng. Trang phục phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn các buổi gặp gỡ cuối tuần nếu kết hợp dù đi cùng giày cao gót, giày loafer hoặc sneakers.

Những chiếc áo sơ mi - món đồ quen thuộc của tủ đồ công sở - khi được biến tấu tinh tế, kết hợp cùng quần cạp cao dáng ống túm, baggy hoặc suông với bảng màu đơn sắc hay họa tiết nhẹ nhàng, sẽ tạo nên tổng thể thanh lịch, tôn dáng và cuốn hút, trở thành công thức phối đồ lý tưởng cho mùa xuân hè ẢNH: DIOR, GIVENCHY

Phối đồ năng động: Áo thun basic và chân váy midi

Áo thun trơn màu trung tính như trắng, be hoặc xám khi phối cùng chân váy midi nhẹ nhàng tạo nên phong cách nữ tính nhưng vẫn hiện đại. Đây là kiểu phối đồ được tìm kiếm nhiều trong mùa xuân hè nhờ sự thoải mái và dễ ứng dụng.

Set đồ mang đến tinh thần thanh lịch, năng động, dễ ứng dụng trong dạo phố, du lịch hay đời sống thường ngày được các tín đồ yêu thích và lựa chọn ẢNH: THECUE

Phối đồ quyến rũ: Slip dress và họa tiết hoa đón hè

Chiếc slip dress - biểu tượng của thời trang tối giản đang trở lại mạnh mẽ trong các bộ sưu tập gần đây. Váy hai dây bằng satin hoặc lụa có thể mặc riêng trong những ngày nắng hoặc kết hợp cùng áo sơ mi, cardigan mỏng để tạo hiệu ứng layering tinh tế. Cùng với đó, những chiếc váy hoa mang cảm hứng slip dress cũng là những món đồ được tìm kiếm hàng đầu.

Những thiết kế floral mini dress draping mềm mại với dây mảnh gợi cảm hứng slip dress đặc trưng của Chloé thu hút hàng triệu tín đồ "sưu tầm" cho mùa thời trang xuân hè 2026 ẢNH: CHLOÉ

Phối đồ thoải mái các kiểu váy sơ mi

Váy sơ mi - biến thể từ chiếc áo sơ mi cổ điển tiếp tục khẳng định sức hút trong xu hướng thời trang 2026 nhờ sự linh hoạt và tinh thần tối giản hiện đại. Các nhà mốt tập trung vào phom dáng gọn gàng, kỹ thuật draping nhẹ ở eo, chất liệu cotton, poplin hoặc lụa mỏng tạo độ rủ tự nhiên.

Bảng màu thiên về trung tính, sọc kẻ thanh lịch hoặc tông pastel dịu nhẹ. Nhờ khả năng cân bằng giữa vẻ thanh lịch công sở và phong cách casual tinh tế, váy sơ mi trở thành lựa chọn tiêu biểu của xu hướng "quiet luxury" trong tủ đồ đương đại.

Những thiết kế thuộc nhóm váy sơ mi và sơ mi quấn (wrap shirt dress) được thiết kế cách điệu để tạo phom dáng nữ tính và hiện đại hơn - khi kết hợp với các phụ kiện nhỏ xinh xắn tiếp tục là lựa chọn lý tưởng của mùa hè ẢNH: KEIRA TONG

Phối đồ trẻ trung: Áo polo, cardigan và quần jeans ống suông cổ điển

Áo polo hoặc cardigan dệt kim là một trong những món đồ được tìm kiếm nhiều vào mùa nóng. Khi kết hợp cùng quần jeans dáng rộng hoặc suông thẳng cổ điển, trang phục mang lại vẻ năng động, khỏe khoắn và dễ phù hợp với nhiều phong cách cá nhân.

Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang lựa chọn phong cách casual chic tối giản với áo polo, áo len kẻ ngang và quần jeans ống suông cạp cao, kết hợp sneakers trắng trẻ trung cũng là xu hướng được tìm kiếm trong mùa ẢNH: FBNV



