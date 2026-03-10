  • An Giang
Thời trang 24/7

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026

Kim Ngọc
Kim Ngọc
10/03/2026 08:00 GMT+7

Trang phục họa tiết chấm bi đang phủ sóng mọi bản đồ xu hướng, giới thiệu đến nàng các bản phối trẻ trung diện đi học, đi chơi; sang trọng và thanh lịch để đi làm công sở, đi tiệc mùa xuân hè.

Họa tiết chấm bi là một trong số những họa tiết cổ điển có sức sống bền bỉ qua thời gian. Sự trở lại của trang phục chấm bi cho thấy một lăng kính mới đầy trẻ trung, hiện đại và phóng khoáng trong phong cách và xu hướng xuân hè 2026.

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 1.

Đầm cổ vuông màu kem điểm các chấm tròn nhỏ tinh tế phối vòng cổ ngọc trai tôn trọn vẻ yêu kiều, quý phái đầy nữ tính của nàng. Thiết kế khéo léo tạo nên sự đầy đặn cho vòng hông bằng cấu trúc nhún xếp, tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn tự nhiên

ẢNH: LAVIEM

Khoe dáng yêu kiều, thướt tha cùng họa tiết chấm bi

Nổi tiếng và dễ dàng được nhận diện bởi dấu ấn đặc trưng là những chấm tròn nhỏ nổi bật trên màu nền của trang phục nhưng ở mùa xuân hè năm nay, họa tiết này được tiết chế về số lượng và kích cỡ. Các chấm tròn polka dot nhỏ nhắn tạo nên điểm nhấn duyên dáng, ưa nhìn và trang nhã cho trang phục; ngoài bảng màu đen trắng quen thuộc còn có sự hiện diện của màu đỏ đậm, trắng kem, hồng đào... Bên cạnh đó, chất liệu vải cũng góp phần mang đến diện mạo sang trọng, quý phái cho trang phục chấm bi.

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 2.

Với dáng đầm suông hạ eo, bảng màu trắng và đen tương phản nổi bật được tăng thêm ấn tượng qua kích thước lớn của chấm tròn. Tuy nhiên nhờ số lượng ít và được sắp xếp rải rác của họa tiết mà trang phục trở nên hiện đại, thời thượng thay cho cảm giác "bánh bèo" cũ kỹ

ẢNH: RẬP

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 3.

Nàng chiếm trọn spotlight cùng đầm chấm bi nhỏ trễ vai phối nơ xinh xắn. Có thể thấy rõ sự thay đổi hiệu ứng khi kích cỡ các chấm polka dot được thay đổi. Chấm tròn nhỏ, thưa mang đến cảm nhận thanh mảnh và lãng mạn trái ngược với nét cá tính của chấm polka dot kích thước lớn

ẢNH: LAVIEM

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 4.

Đầm xếp tầng bồng bềnh, nhẹ nhàng mà hút mắt nhìn khi khéo đặt để họa tiết chấm bi trên nền vải đỏ đậm. Phối váy chấm bi đỏ cùng tất trắng, túi cầm tay màu trắng để tạo điểm kết nối tone sur tone với chi tiết dây buộc nơ cổ màu trắng

ẢNH: JM

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 5.

Một chiếc áo đẹp có thể khiến nàng vui cả ngày. Thiết kế áo chấm bi không tay khéo tôn eo bằng chi tiết rút vải siết vòng 2 một cách tự nhiên mà duyên dáng. Đỏ và trắng luôn là cặp đôi vừa trang nhã vừa nồng nhiệt, vừa trẻ trung vừa đậm chất cá tính, thời thượng mà nàng nên diện vào mùa xuân hè

ẢNH: JM

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 6.

Mang đến phong cách công sở làn gió mới qua set vest chấm bi đen nền trắng phối phụ kiện tông đen ấn tượng. Chính họa tiết và chi tiết dây vải buộc nơ ngang eo đã mang đến cho hình ảnh của nàng vẻ đẹp hòa quyện giữa nữ tính và cá tính, vừa quyền lực vừa cuốn hút khó rời mắt

ẢNH: HOBB

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 7.

Đầm maxi chấm bi trắng nền xanh đen tôn dáng hoàn hảo, phối cùng trang sức ánh kim bản lớn, kính và túi đều mang tông đen tối giản

ẢNH: HOBB

Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 8.
Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026 - Ảnh 9.

Vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn nhưng không kém phần thanh lịch từ trang phục chấm bi khiến nàng mê đắm. Đừng ngại ngần làm mới tủ đồ mùa xuân hè, làm mới bản phối hằng ngày qua những thiết kế chấm bi xu hướng!

ẢNH: JM


họa tiết chấm bi chấm bi trang phục chấm bi Polka dot váy chấm bi áo chấm bi

