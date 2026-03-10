Họa tiết chấm bi trở lại ‘ngôi đầu’ xu hướng xuân hè 2026

Khoe dáng yêu kiều, thướt tha cùng họa tiết chấm bi
Nổi tiếng và dễ dàng được nhận diện bởi dấu ấn đặc trưng là những chấm tròn nhỏ nổi bật trên màu nền của trang phục nhưng ở mùa xuân hè năm nay, họa tiết này được tiết chế về số lượng và kích cỡ. Các chấm tròn polka dot nhỏ nhắn tạo nên điểm nhấn duyên dáng, ưa nhìn và trang nhã cho trang phục; ngoài bảng màu đen trắng quen thuộc còn có sự hiện diện của màu đỏ đậm, trắng kem, hồng đào... Bên cạnh đó, chất liệu vải cũng góp phần mang đến diện mạo sang trọng, quý phái cho trang phục chấm bi.
Vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn nhưng không kém phần thanh lịch từ trang phục chấm bi khiến nàng mê đắm. Đừng ngại ngần làm mới tủ đồ mùa xuân hè, làm mới bản phối hằng ngày qua những thiết kế chấm bi xu hướng!