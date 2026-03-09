  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
09/03/2026 16:00 GMT+7

Quần shorts là món đồ lý tưởng cho những ngày nắng đầu hè, mang lại cảm giác thoải mái và giúp nàng tự tin dạo phố với phong cách trẻ trung.

Khi tiết trời chuyển dần sang mùa hè, quần shorts trở thành lựa chọn được nhiều cô nàng yêu thích nhờ sự thoải mái và thoáng mát. Không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu khi di chuyển, chiếc quần này còn giúp nàng dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung, năng động đến thanh lịch khi xuống phố. Chỉ cần khéo léo kết hợp cùng những món đồ quen thuộc, nàng đã có thể tạo nên diện mạo tự tin và cuốn hút trong những ngày thời tiết rực nắng.

Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 1.
Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 2.

Chiếc quần shorts gây ấn tượng với thiết kế phồng nhẹ ở phần ống, tạo nên phom dáng tròn mềm mại giúp tổng thể trang phục trở nên nữ tính và sinh động hơn. Phần cạp chun ôm gọn vòng eo không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn tạo hiệu ứng tôn dáng, giúp vóc dáng trông cân đối và gọn gàng

ẢNH: @NYCHAA

Gam màu đen tối giản khiến chiếc quần dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau, đồng thời làm nổi bật đường nét của trang phục. Khi nàng phối cùng áo dáng ôm đơn giản, sự đối lập giữa phom áo gọn gàng và phần quần phồng tạo nên điểm nhấn thú vị, mang lại diện mạo vừa trẻ trung vừa nữ tính. Kiểu quần này còn giúp che khuyết điểm vùng đùi, tạo cảm giác đôi chân thon dài, phù hợp với xu hướng thời trang đề cao sự thoải mái nhưng vẫn giữ được nét điệu đà và hiện đại.

Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 3.

Chiếc quần shorts giả váy màu đen gây ấn tượng với thiết kế cạp cao và dáng chữ A xòe nhẹ, giúp tôn lên vòng eo gọn gàng đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài. Gam màu đen tối giản mang lại vẻ ngoài tinh tế, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau

ẢNH: @YOYOKULALA

Chất liệu vải đứng phom giúp chiếc quần giữ được độ xòe tự nhiên, vừa thoải mái khi di chuyển vừa giữ được nét gọn gàng, thanh lịch. Khi nàng phối cùng áo khoác, sự tương phản giữa phần áo năng động và chiếc quần gọn gàng giúp tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối, đồng thời làm nổi bật đôi chân. Kết hợp với giày cao gót mũi nhọn cùng tất cổ cao đồng màu trắng tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt, mang lại diện mạo trẻ trung và cá tính. 

Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 4.
Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 5.

Nàng sẽ thật ấn tượng khi diện chiếc quần shorts đen cạp cao với phom dáng gọn gàng, góp phần tạo nên vóc dáng cân đối và đầy cuốn hút

ẢNH: @PANLY.V

Khi kết hợp cùng áo khoác dáng rộng và áo ôm bên trong, tổng thể trang phục tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa nét năng động và vẻ nữ tính. Điểm nhấn từ túi xách tông đen đồng điệu và xăng đan cao gót giúp diện mạo thêm phần thanh lịch. Cách phối này thể hiện xu hướng thời trang hiện đại khi kết hợp trang phục dạo phố với nét sang trọng, mang lại cho nàng vẻ ngoài tự tin và thời thượng.

Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 6.
Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 7.

Chiếc quần shorts denim tông đen xám luôn được phái đẹp ưu ái nhờ hiệu ứng mài nhẹ, mang lại vẻ ngoài vừa cá tính vừa thời thượng

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Thiết kế cạp cao kết hợp dáng chữ A giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác đôi chân dài, trong khi chi tiết kim loại ở phần túi trở thành điểm nhấn tinh tế, giúp chiếc quần thêm nổi bật và sang trọng. Khi phối cùng áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, sự tương phản giữa hai gam màu đen và trắng tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Những phụ kiện có chi tiết kim loại đồng điệu càng tăng thêm nét chỉn chu cho trang phục. 

Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 8.

Chiếc quần shorts ren màu trắng với họa tiết đục lỗ tinh tế mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng và mềm mại, đồng thời tạo sự cân bằng hài hòa cho chiếc áo polo xanh đậm mang nét khỏe khoắn

ẢNH: @YOKO

Chất liệu ren thoáng mát giúp trang phục giữ được phom dáng gọn gàng mà vẫn tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Thiết kế có độ dài ngang đùi giúp tôn lên đôi chân và làm vóc dáng trở nên thanh thoát hơn, đặc biệt khi áo polo được sơ vin nhẹ nhàng để làm nổi bật phần cạp quần. Khi kết hợp cùng túi xách và giày thể thao sáng màu, tổng thể trang phục trở nên trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Bản phối này đề cao sự thoải mái, với những món đồ mang cảm hứng thể thao được kết hợp khéo léo cùng chi tiết mềm mại để tạo nên diện mạo thanh lịch và ấn tượng.

Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 9.

Chiếc quần shorts trắng gây ấn tượng với thiết kế cạp cao gọn gàng, giúp tôn lên đường nét vóc dáng và mang lại tổng thể trang phục cân đối, thanh thoát

ẢNH: @FA_ENGFA8

Gam màu trắng tinh khôi trở thành điểm nhấn giúp cân bằng những gam màu trầm của áo, khiến tổng thể trang phục trông sáng sủa và hài hòa hơn. Phom quần vừa vặn cùng các chi tiết tối giản giúp giữ được vẻ trẻ trung nhưng vẫn tinh tế. Khi nàng sơ vin nhẹ phần áo vào cạp quần, tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối. Bản phối thể hiện xu hướng thời trang kết hợp trang phục thể thao với phong cách dạo phố hiện đại, mang lại diện mạo năng động nhưng vẫn nữ tính.

Quần shorts thoải mái cho nàng tự tin xuống phố trong ngày nắng đầu hè- Ảnh 10.

Chỉ cần một chiếc quần shorts màu vàng be nàng có thể gây ấn tượng nhờ thiết kế dáng ngắn cùng cạp thấp, mang lại hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trông cao ráo và gọn gàng

ẢNH: @LOVERRUKK

Họa tiết kẻ sọc mảnh chạy dọc kết hợp phần gấu cắt thô nhẹ mang lại nét cá tính, trẻ trung cho trang phục. Khi nàng phối cùng áo crop top trắng ôm sát, sự tương phản giữa hai gam màu sáng giúp tổng thể trở nên hài hòa và làm nổi bật vóc dáng. Đi cùng dép xỏ ngón và túi xách bản lớn, diện mạo trở nên năng động và thoải mái. Cách kết hợp hiện đại hướng đến những thiết kế quần shorts dáng ngắn giúp tôn dáng và mang lại vẻ ngoài tự tin.

Quần shorts không chỉ mang lại cảm giác thoải mái trong những ngày nắng đầu hè mà còn giúp nàng dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần khéo léo lựa chọn kiểu dáng và kết hợp trang phục phù hợp, nàng đã có thể tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động và đầy tự tin mỗi khi bước ra ngoài.

quần shorts quần shorts mùa hè phong cách trẻ trung mùa hè bản phối mùa hè

Bài viết khác

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?

Sức hút khó cưỡng từ những chiếc túi xách dáng hộp

Sức hút khó cưỡng từ những chiếc túi xách dáng hộp

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu

Mẹo phối đồ theo xu hướng vintage revival chuẩn fashionista hiệu quả

Mẹo phối đồ theo xu hướng vintage revival chuẩn fashionista hiệu quả

Thoải mái xuống phố với quần shorts cạp cao

Thoải mái xuống phố với quần shorts cạp cao

Quần jeans ống rộng mang đến vẻ ngoài tự tin và năng động cho nàng

Quần jeans ống rộng mang đến vẻ ngoài tự tin và năng động cho nàng

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top