Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem

Giữa nhịp chuyển động không ngừng của xu hướng, những gam màu cơ bản như sắc trắng ngà hay kem dịu vẫn bền bỉ hiện diện trong tủ đồ của phái đẹp.

Váy dài màu kem mang dáng suông rộng với phần chân váy xếp tầng nhẹ nhàng. Chất vải cotton hoặc linen thô nhẹ giúp tổng thể trở nên thoáng đãng. Chiếc váy với cổ tròn kín đáo, tay áo lửng phồng nhẹ và chiếc túi da nâu đeo chéo đầy chất thơ, áo gile len màu xanh rêu khoác ngoài làm nổi bật nền váy sáng ẢNH: CARDINA

Chiếc váy trắng dài mang vẻ đẹp nữ tính với phần thân trên thêu hoa tinh xảo, chất liệu vải mỏng nhẹ cùng dáng váy xòe vừa phải. Áo gile len màu xanh nhạt khoác ngoài tạo điểm nhấn, làm dịu bớt sắc trắng thuần khiết ẢNH: JEMIREMI

Mang tinh thần tối giản hiện đại khi áo ba lỗ đen ôm sát kết hợp cùng chân váy midi màu kem xếp ly. Phần chân váy có phom dáng chữ A rộng, chất liệu dày dặn giúp giữ nếp gọn gàng, đồng thời tôn lên vòng eo với chiếc thắt lưng bản vừa ẢNH: XIAOLIZI

Sắc kem trung tính dễ dàng kết hợp cùng nhiều phụ kiện tối giản ẢNH: XIAOLIZI

Chân váy midi màu be dáng xòe nhẹ được may phom cứng cáp, phối cùng áo sơ mi trắng điểm họa tiết ren nổi ở phần thân trước. Chiếc thắt lưng da nhỏ cùng giày mũi nhọn màu đen hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn mực, phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần sự chỉn chu ẢNH: MERNE

Tỏa sáng tại những buổi tiệc với váy trắng kem mang phom dáng tối giản ẢNH: JM DRESS DESIGN