Thời trang 24/7

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
10/03/2026 14:00 GMT+7

Từ phong cách vintage, thanh lịch công sở cho đến tinh thần phóng khoáng hiện đại, sắc trắng và kem luôn chứng minh sức hút bền bỉ của mình trong thế giới thời trang.

Giữa nhịp chuyển động không ngừng của xu hướng, những gam màu cơ bản như sắc trắng ngà hay kem dịu vẫn bền bỉ hiện diện trong tủ đồ của phái đẹp.

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem - Ảnh 1.

Váy dài màu kem mang dáng suông rộng với phần chân váy xếp tầng nhẹ nhàng. Chất vải cotton hoặc linen thô nhẹ giúp tổng thể trở nên thoáng đãng. Chiếc váy với cổ tròn kín đáo, tay áo lửng phồng nhẹ và chiếc túi da nâu đeo chéo đầy chất thơ, áo gile len màu xanh rêu khoác ngoài làm nổi bật nền váy sáng

ẢNH: CARDINA

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem - Ảnh 2.

Chiếc váy trắng dài mang vẻ đẹp nữ tính với phần thân trên thêu hoa tinh xảo, chất liệu vải mỏng nhẹ cùng dáng váy xòe vừa phải. Áo gile len màu xanh nhạt khoác ngoài tạo điểm nhấn, làm dịu bớt sắc trắng thuần khiết

ẢNH: JEMIREMI

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem - Ảnh 3.

Mang tinh thần tối giản hiện đại khi áo ba lỗ đen ôm sát kết hợp cùng chân váy midi màu kem xếp ly. Phần chân váy có phom dáng chữ A rộng, chất liệu dày dặn giúp giữ nếp gọn gàng, đồng thời tôn lên vòng eo với chiếc thắt lưng bản vừa

ẢNH: XIAOLIZI

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem - Ảnh 4.

Sắc kem trung tính dễ dàng kết hợp cùng nhiều phụ kiện tối giản

ẢNH: XIAOLIZI

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem - Ảnh 5.

Chân váy midi màu be dáng xòe nhẹ được may phom cứng cáp, phối cùng áo sơ mi trắng điểm họa tiết ren nổi ở phần thân trước. Chiếc thắt lưng da nhỏ cùng giày mũi nhọn màu đen hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn mực, phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần sự chỉn chu

ẢNH: MERNE

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem - Ảnh 7.

Tỏa sáng tại những buổi tiệc với váy trắng kem mang phom dáng tối giản

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Sang trọng thầm lặng không phô trương với sắc trắng, kem - Ảnh 8.

Thiết kế không tay với hàng cúc nhỏ chạy dọc thân váy, chất liệu vải nhẹ giúp chiếc váy giữ được độ rủ tự nhiên, tôn lên vẻ dịu dàng của người mặc

ẢNH: JM DRESS DESIGN

 

sắc trắng màu kem trang phục màu trắng áo sơ mi trắng váy midi

