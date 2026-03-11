  • An Giang
Thời trang 24/7

Những mẫu áo đẹp nên phối cùng chân váy xếp ly

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/03/2026 08:00 GMT+7

Chân váy xếp ly là đại diện cho vẻ đẹp nữ tính đặc trưng của phái đẹp. Những nếp gấp mềm mại uyển chuyển của thiết kế mang đến nét dịu dàng dù nàng kết hợp cùng sơ mi lụa, áo vest hay các thiết kế blouse.

Mùa nắng là mùa để nàng ưu tiên chọn các bản phối thoáng mát, lịch sự nhưng thông thoáng và mang lại cảm giác dễ chịu. Những gợi ý phối mẫu áo đẹpchân váy xếp ly dưới đây mở ra các lựa chọn thú vị để nàng làm mới chính mình.

Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 1.

Bảng màu be chủ đạo của bản phối làm nổi bật hình ảnh nàng dưới ánh nắng ban mai. Áo blouse và chân váy xếp ly chính là cặp bài trùng của phong cách bánh bèo sang chảnh

ẢNH: GUMAC

Chân váy xếp ly phối áo lụa mềm

Áo sơ mi vải lụa ngắn tay, áo blouse vải tơ mềm mại nhiều bèo nhún là những món đồ nên được nàng ưu ái phối cùng chân váy xếp ly dáng midi. Sự cộng hưởng về phong cách, tinh thần thời trang lãng mạn, hiện đại mà trẻ trung được cặp đôi thời trang này chuyển tải một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 2.

Áo ngắn tay vải tơ màu pastel mang đến làn gió mát lành cho bản phối xếp ly công sở. Yêu thích các nếp gấp xếp ly nàng sẽ dần khám phá ra rằng không quá khó để mặc đẹp, sang mà vẫn tiết kiệm thời gian

ẢNH: C’CHIC

Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 3.

Bản phối tông trắng với điểm nhấn là hoa cẩm chướng màu đen cài áo mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ đi cùng sự cuốn hút. Áo vest, blazer giúp định hình vóc dáng, gợi nhắc sự chuyên nghiệp từ các đường nét của thời trang may đo còn chân váy xếp nếp giúp hình ảnh nàng trở nên nữ tính và mềm mại hơn

ẢNH: C’CHIC

Áo vest, blazer hoàn hảo để diện cùng chân váy xếp ly

Nếu muốn tạo nên phong thái cân bằng giữa vẻ ngoài quyền lực và sự mềm mại nữ tính, nàng nhất định nên diện áo vest hoặc blazer cùng chân váy xếp ly. Chân váy midi có độ dài quá gối vừa vặn để phối cùng giày cao gót mang đến hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp. Chân váy maxi nên được ưu tiên cho các buổi tiệc trang trọng, các sự kiện và buổi hội họp.

Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 4.

Cặp đôi trắng đen có sự cân bằng hoàn hảo nhờ cách sử dụng và phân bố màu sắc cực kỳ thông minh. Chân váy, giày, túi và hoa cài áo đồng màu mang đến góc nhìn tối giản, cổ điển và sự trưởng thành, còn áo vest trắng giúp nàng thật trẻ trung, thanh lịch

ẢNH: C’CHIC

Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 5.

Áo peplum cách điệu khéo tôn đường cong bằng cấu trúc tinh giản và gam màu đỏ nổi bật. Chân váy maxi mang đến cảm nhận tinh tế, sang trọng - khi phối cùng áo và giày cao gót đen giúp người mặc ghi trọn điểm nữ tính, quyến rũ mà vẫn chỉn chu

ẢNH: GUMAC

Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 6.
Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 7.

Chân váy xếp ly dáng ngắn mang đến vẻ ngoài tươi trẻ rạng ngời, phối cùng áo thun gân mang lại sự thoải mái và ấm áp, phối cùng áo kiểu chấm bi ren và thắt nơ eo tăng thêm vẻ điệu đà, kiêu kỳ mang khí chất tiểu thư

ẢNH: SOME HOW

Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 8.

Sơ mi phối ren điệu đà mang đến cho bản phối tông xanh dương vẻ trẻ trung và hiện đại. Chân váy xếp ly và sơ mi lụa là cặp đôi thời trang đa năng, để nàng diện mỗi ngày đi học, đi làm

ẢNH: C’CHIC


Phối sơ mi lụa và chân váy xếp ly

Áo sơ mi, áo vải lụa mềm mịn nhất định nên được diện cùng váy xếp ly mùa hè vì chúng mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu cùng vẻ ngoài phong cách. Quý cô có thể chọn các thiết kế cổ điển hoặc các mẫu sơ mi cách điệu - phối tay chuông, tay cánh tiên, cổ lá sen, cổ thủy thủ... thay vì cổ bẻ như phom dáng cổ điển để làm mới hình ảnh.

Những mẫu áo đẹp nhất nên phối cùng chân váy xếp ly - Ảnh 9.

Sơ mi tay cánh tiên phối chân váy xếp ly nhuyễn tông hồng pastel mang đến cảm giác hài hòa, lãng mạn đi cùng cảm giác thoáng mát và thanh lịch

ẢNH: C’CHIC


chân váy xếp ly Chân váy váy xếp ly Áo vest Áo sơ mi sơ mi lụa áo lụa

