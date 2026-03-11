Những mẫu áo đẹp nên phối cùng chân váy xếp ly

Mùa nắng là mùa để nàng ưu tiên chọn các bản phối thoáng mát, lịch sự nhưng thông thoáng và mang lại cảm giác dễ chịu. Những gợi ý phối mẫu áo đẹp và chân váy xếp ly dưới đây mở ra các lựa chọn thú vị để nàng làm mới chính mình.
Chân váy xếp ly phối áo lụa mềm
Áo sơ mi vải lụa ngắn tay, áo blouse vải tơ mềm mại nhiều bèo nhún là những món đồ nên được nàng ưu ái phối cùng chân váy xếp ly dáng midi. Sự cộng hưởng về phong cách, tinh thần thời trang lãng mạn, hiện đại mà trẻ trung được cặp đôi thời trang này chuyển tải một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Áo vest, blazer hoàn hảo để diện cùng chân váy xếp ly
Nếu muốn tạo nên phong thái cân bằng giữa vẻ ngoài quyền lực và sự mềm mại nữ tính, nàng nhất định nên diện áo vest hoặc blazer cùng chân váy xếp ly. Chân váy midi có độ dài quá gối vừa vặn để phối cùng giày cao gót mang đến hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp. Chân váy maxi nên được ưu tiên cho các buổi tiệc trang trọng, các sự kiện và buổi hội họp.
Chân váy xếp ly dáng ngắn mang đến vẻ ngoài tươi trẻ rạng ngời, phối cùng áo thun gân mang lại sự thoải mái và ấm áp, phối cùng áo kiểu chấm bi ren và thắt nơ eo tăng thêm vẻ điệu đà, kiêu kỳ mang khí chất tiểu thư
ẢNH: SOME HOW
Phối sơ mi lụa và chân váy xếp ly
Áo sơ mi, áo vải lụa mềm mịn nhất định nên được diện cùng váy xếp ly mùa hè vì chúng mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu cùng vẻ ngoài phong cách. Quý cô có thể chọn các thiết kế cổ điển hoặc các mẫu sơ mi cách điệu - phối tay chuông, tay cánh tiên, cổ lá sen, cổ thủy thủ... thay vì cổ bẻ như phom dáng cổ điển để làm mới hình ảnh.