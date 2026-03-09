Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?

Khi thời tiết chuyển mùa, áo khoác trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ. Không chỉ giữ ấm, áo khoác còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách và tạo điểm nhấn cho tổng thể.
Từ những thiết kế cổ điển đến các kiểu áo mang hơi hướng hiện đại, mỗi lựa chọn đều mang một dấu ấn riêng. Dưới đây là những kiểu áo khoác đẹp, có tính ứng dụng cao và xứng đáng để đầu tư, giúp bạn linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.
Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, việc đầu tư vào những kiểu áo khoác có phom dáng chuẩn, màu sắc trung tính và chất liệu bền bỉ sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài. Một chiếc áo khoác phù hợp không chỉ giúp giữ ấm mà còn góp phần hoàn thiện phong cách.