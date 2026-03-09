  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
09/03/2026 14:00 GMT+7

Khi thời tiết chuyển mùa, áo khoác trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ. Không chỉ giữ ấm, áo khoác còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách và tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Từ những thiết kế cổ điển đến các kiểu áo mang hơi hướng hiện đại, mỗi lựa chọn đều mang một dấu ấn riêng. Dưới đây là những kiểu áo khoác đẹp, có tính ứng dụng cao và xứng đáng để đầu tư, giúp bạn linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?- Ảnh 1.

Áo khoác dáng ngắn với thiết kế cổ tròn tinh gọn, mang tinh thần thanh lịch hiện đại. Chất liệu được xử lý thủ công, bề mặt mịn và đứng phom, tạo cảm giác gọn gàng nhưng vẫn đủ ấm cho những ngày giao mùa

ẢNH: D.CHIC

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?- Ảnh 2.

Gam kem nhã nhặn ghi điểm bởi sự tinh tế và trang nhã. Thiết kế blazer dạ túi nắp, khuy kim loại tạo điểm nhấn cổ điển, dễ dàng phối cùng váy liền hay bốt để hoàn thiện diện mạo hiện đại, chỉn chu

ẢNH: D.CHIC

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?- Ảnh 3.

Set suit xanh navy với phom dáng đứng, đường cắt tinh gọn tôn dáng, tạo thần thái thanh lịch. Họa tiết kẻ dọc mảnh kết hợp khuy ánh vàng mang đến vẻ sang trọng vừa đủ, hiện đại mà không phô trương

ẢNH: D.CHIC

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?- Ảnh 4.

Áo khoác dạ dáng dài mang phom rủ mềm, cấu trúc đứng dáng vừa đủ để tôn chiều cao và tạo thần thái điềm tĩnh. Lớp dạ được xử lý thủ công tỉ mỉ, giữ ấm nhưng vẫn nhẹ nhàng, phù hợp cho những ngày đông cần sự sang trọng kín đáo

ẢNH: D.CHIC

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?- Ảnh 5.

Trench coat vốn luôn được coi là một món đồ vượt thời gian cần có trong tủ đồ của mỗi quý cô. Tối giản nhưng vẫn nổi bật, cuốn hút với nét tương phản giữa hiện đại và kinh điển, đó là nét đẹp mà các thiết kế trench coat mang lại trong mùa này

ẢNH: D.CHIC

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?- Ảnh 6.

Gam đỏ trầm được xử lý trong phom dáng gọn gàng, đường may tinh xảo, mang lại cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Layer cùng sơ mi trắng để tạo độ tương phản vừa đủ, tôn lên nét thanh lịch cổ điển

ẢNH: D.CHIC

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?- Ảnh 7.

Mang tinh thần công sở hiện đại, áo dạ lông cừu dễ dàng đồng hành cùng nàng từ những buổi đi làm chỉn chu đến các cuộc hẹn cuối ngày. Dáng dạ rủ mềm vừa đủ, chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi

ẢNH: IVY MODA

Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?- Ảnh 8.

Có khối lượng nhẹ nhàng nhưng áo phao mang đến khả năng giữ ấm vượt trội. Thiết kế giúp chắn gió hiệu quả, giữ phom bền đẹp và luôn thông thoáng dễ chịu khi mặc suốt ngày dài

ẢNH: IVY MODA

Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, việc đầu tư vào những kiểu áo khoác có phom dáng chuẩn, màu sắc trung tính và chất liệu bền bỉ sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài. Một chiếc áo khoác phù hợp không chỉ giúp giữ ấm mà còn góp phần hoàn thiện phong cách.

áo khoác thiết kế cổ điển sang trọng Tối giản

Bài viết khác

Sức hút khó cưỡng từ những chiếc túi xách dáng hộp

Sức hút khó cưỡng từ những chiếc túi xách dáng hộp

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn

Họa tiết sọc dọc giúp vóc dáng thon gọn hơn

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu

Mẹo phối đồ theo xu hướng vintage revival chuẩn fashionista hiệu quả

Mẹo phối đồ theo xu hướng vintage revival chuẩn fashionista hiệu quả

Thoải mái xuống phố với quần shorts cạp cao

Thoải mái xuống phố với quần shorts cạp cao

Quần jeans ống rộng mang đến vẻ ngoài tự tin và năng động cho nàng

Quần jeans ống rộng mang đến vẻ ngoài tự tin và năng động cho nàng

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Khi tà áo dài kể câu chuyện của những 'bông hồng thép'

Áo sơ mi kết hợp quần denim tạo nên bản phối cuốn hút ngày đầu hè

Áo sơ mi kết hợp quần denim tạo nên bản phối cuốn hút ngày đầu hè

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top