Đâu là những kiểu áo khoác đẹp đáng để đầu tư trong mùa xuân hè?

Từ những thiết kế cổ điển đến các kiểu áo mang hơi hướng hiện đại, mỗi lựa chọn đều mang một dấu ấn riêng. Dưới đây là những kiểu áo khoác đẹp, có tính ứng dụng cao và xứng đáng để đầu tư, giúp bạn linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.

Áo khoác dáng ngắn với thiết kế cổ tròn tinh gọn, mang tinh thần thanh lịch hiện đại. Chất liệu được xử lý thủ công, bề mặt mịn và đứng phom, tạo cảm giác gọn gàng nhưng vẫn đủ ấm cho những ngày giao mùa ẢNH: D.CHIC

Gam kem nhã nhặn ghi điểm bởi sự tinh tế và trang nhã. Thiết kế blazer dạ túi nắp, khuy kim loại tạo điểm nhấn cổ điển, dễ dàng phối cùng váy liền hay bốt để hoàn thiện diện mạo hiện đại, chỉn chu ẢNH: D.CHIC

Set suit xanh navy với phom dáng đứng, đường cắt tinh gọn tôn dáng, tạo thần thái thanh lịch. Họa tiết kẻ dọc mảnh kết hợp khuy ánh vàng mang đến vẻ sang trọng vừa đủ, hiện đại mà không phô trương ẢNH: D.CHIC

Áo khoác dạ dáng dài mang phom rủ mềm, cấu trúc đứng dáng vừa đủ để tôn chiều cao và tạo thần thái điềm tĩnh. Lớp dạ được xử lý thủ công tỉ mỉ, giữ ấm nhưng vẫn nhẹ nhàng, phù hợp cho những ngày đông cần sự sang trọng kín đáo ẢNH: D.CHIC

Trench coat vốn luôn được coi là một món đồ vượt thời gian cần có trong tủ đồ của mỗi quý cô. Tối giản nhưng vẫn nổi bật, cuốn hút với nét tương phản giữa hiện đại và kinh điển, đó là nét đẹp mà các thiết kế trench coat mang lại trong mùa này ẢNH: D.CHIC

Gam đỏ trầm được xử lý trong phom dáng gọn gàng, đường may tinh xảo, mang lại cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Layer cùng sơ mi trắng để tạo độ tương phản vừa đủ, tôn lên nét thanh lịch cổ điển ẢNH: D.CHIC

Mang tinh thần công sở hiện đại, áo dạ lông cừu dễ dàng đồng hành cùng nàng từ những buổi đi làm chỉn chu đến các cuộc hẹn cuối ngày. Dáng dạ rủ mềm vừa đủ, chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi ẢNH: IVY MODA

Có khối lượng nhẹ nhàng nhưng áo phao mang đến khả năng giữ ấm vượt trội. Thiết kế giúp chắn gió hiệu quả, giữ phom bền đẹp và luôn thông thoáng dễ chịu khi mặc suốt ngày dài ẢNH: IVY MODA

Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, việc đầu tư vào những kiểu áo khoác có phom dáng chuẩn, màu sắc trung tính và chất liệu bền bỉ sẽ mang lại giá trị sử dụng lâu dài. Một chiếc áo khoác phù hợp không chỉ giúp giữ ấm mà còn góp phần hoàn thiện phong cách.