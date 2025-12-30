  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc quần shorts vào mùa đông với phong cách thanh lịch mới

Tiffany Trần
Tiffany Trần
30/12/2025 18:00 GMT+7

Màn phối hợp đỉnh cao giữa quần shorts (đặc biệt là quần shorts denim) với quần tất đen trong những ngày lạnh là một xu hướng thời trang không ai có thể chối từ.

Là một biểu tượng của phong cách indie thập niên 2000, sự kết hợp giữa quần shorts và quần tất tiếp tục phát triển.

Quần shorts và quần tất, biểu tượng của phong cách indie phóng túng 

Mặc quần shorts vào mùa đông với phong cách thanh lịch mới- Ảnh 1.

Quần shorts từ lâu được gắn với hình ảnh mùa hè năng động, nhưng trong những năm gần đây, chiếc quần này đang âm thầm “xâm nhập” tủ đồ mùa đông với một diện mạo hoàn toàn khác: kín đáo hơn, tinh tế hơn và đầy thanh lịch

ẢNH: @MIUMIU

Mặc quần shorts vào mùa đông với phong cách thanh lịch mới- Ảnh 2.

Quần shorts thể thao bằng satin, quần tất mỏng và bốt ống rộng

ẢNH: @SPORTMAX

Quần shorts satin của Sportmax với cạp chun cao mang đến vẻ sang trọng cho trang phục thể thao, kết hợp với áo kiểu dáng thanh lịch và bốt ống rộng.

Mặc quần shorts vào mùa đông với phong cách thanh lịch mới- Ảnh 3.

Aimee Smalex mặc quần shorts rách gấu và giày cao gót đen

ẢNH: @AIMEESMALEX

Một phong cách rất thời thượng nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Khi được lựa chọn đúng chất liệu và phối hợp khéo léo, quần shorts không chỉ phù hợp với thời tiết lạnh mà còn trở thành điểm nhấn phong cách đầy cá tính. Bí quyết nằm ở chất liệu và phom dáng. Những thiết kế quần shorts bằng tweed, len, dạ hoặc da mang đến cảm giác ấm áp và đứng dáng, giúp tổng thể trang phục trông chỉn chu hơn. Vào mùa đông, quần shorts thường đi cùng áo len cổ lọ, blazer dáng dài hoặc áo khoác dạ.

Mặc quần shorts vào mùa đông với phong cách thanh lịch mới- Ảnh 4.

KOLs người Anh Saffron Barker là một trong những tín đồ thời trang dám thử lại sự kết hợp này

ẢNH: @SAFFRON BARKER

Saffron Barker chia sẻ một bức ảnh chụp mình mặc quần tất đen hơi mỏng kết hợp với quần shorts denim siêu ngắn, áo blazer Louis Vuitton cỡ XL kiểu preppy và bốt biker. 

Mặc quần shorts vào mùa đông với phong cách thanh lịch mới- Ảnh 5.

Alexa Chung cũng hưởng ứng sự kết hợp hoài cổ này, đăng tải một bức ảnh trên Instagram trong bộ trang phục với quần shorts và quần tất

ẢNH: @ALEXCHUNG

Phong cách trưởng thành hơn một chút, với quần shorts jeans dài hơn (quần Bermuda) kết hợp với một đôi giày cao gót đen.

Mặc quần shorts vào mùa đông với phong cách thanh lịch mới- Ảnh 6.

Quần shorts và quần tất màu nâu xám tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh

ẢNH: YOYOCAO

Quần shorts "tìm thấy" một vai trò mới, thanh lịch khi được may từ chất liệu len nam tính và được mặc như một bộ trang phục hoàn chỉnh, kết hợp với quần tất màu nâu xám mờ. Áo khoác lông cừu và giày Oxford cao gót, điểm xuyết cho gam màu xám, hoàn thiện bộ trang phục.

Sự tương phản giữa độ ngắn của quần và lớp áo ngoài dày dặn tạo nên tỷ lệ thú vị, vừa thời trang vừa thanh lịch. Một đôi tất mỏng, tất da chân hoặc bốt cổ cao sẽ hoàn thiện set đồ, đồng thời giúp giữ ấm hiệu quả. Quan trọng hơn cả, quần shorts mùa đông đại diện cho tinh thần thời trang hiện đại: tự do, linh hoạt và không bị giới hạn bởi mùa vụ. 

