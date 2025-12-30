'Hô biến' diện mạo ngày đông với áo sweater

Nhờ phom dáng linh hoạt, chất liệu đa dạng và khả năng thích ứng với nhiều phong cách khác nhau, áo sweater dễ dàng trở thành "nền tảng" cho những bản phối vừa gọn gàng, vừa cuốn hút nếu được xử lý đúng cách. Chỉ cần thay đổi phom dáng và cách kết hợp, chiếc áo quen thuộc này sẽ đủ sức “hô biến” diện mạo ngày đông trở nên nổi bật và thời thượng.



Với tinh thần đường phố hiện đại, áo sweater dáng lửng là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự phóng khoáng nhưng không quá phô trương. Jennie lựa chọn chiếc áo sweater dáng lửng màu vàng chanh tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ. Thiết kế gọn gàng giúp phần thân trên trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể khi kết hợp cùng quần jogger cạp cao.

Việc sử dụng bảng màu tương phản vừa đủ giúp tổng thể có điểm nhấn rõ rệt mà vẫn giữ được sự hài hòa ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Ở hướng tiếp cận tối giản mang hơi thở streetwear, áo sweater tông đen phom rộng vừa phải luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề đơn điệu. Phom dáng suông giúp tạo cảm giác phóng khoáng, trong khi họa tiết in nhỏ được tiết chế khéo léo để tránh làm nặng nề tổng thể. Khi kết hợp cùng quần ống suông đồng màu, set đồ mang lại hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể, đồng thời tăng cảm giác chỉn chu.



Phương Ly xuất hiện với áo sweater đen phom rộng, phối quần ống suông đồng màu giữ tinh thần tối giản nhưng vẫn cá tính ẢNH: @MAY_LILY

Bước vào mùa lễ hội, những gam màu trầm ấm như đỏ rượu vang trở thành lựa chọn an toàn nhưng vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn. Áo sweater dáng rộng thiết kế trễ vai mang lại nét gợi cảm tinh tế, không phô trương nhưng vẫn nổi bật. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn tối màu, tổng thể giữ được sự trẻ trung, đồng thời tạo điểm nhấn ở phần vai và cổ.



Puka làm mới bản phối mùa lễ bằng áo sweater đỏ rượu dáng rộng trễ vai, phối chân váy ngắn tối màu cùng phụ kiện đồng điệu ẢNH: @PUKA_NGUYEN

Đối với những ai theo đuổi phong cách sporty chic, áo sweater crop top mang đến góc nhìn mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn. Thiết kế gọn gàng cùng gam màu tối giản giúp tổng thể linh hoạt, đồng thời khéo léo tôn phần eo. Phom tay dài đậm chất thể thao được cân bằng với chân váy ngắn chất liệu dày dặn, tránh cảm giác quá đời thường.



Rosé lựa chọn áo sweater crop top tông đen - trắng phối cùng chân váy ngắn và bốt cao cổ, tạo nên hình ảnh cá tính, năng động. Đôi bốt cao cổ giúp tăng cảm giác chuyển động và chiều sâu cho tổng thể, trong khi phụ kiện tối giản giữ cho tổng thể không bị rối mắt ẢNH: @ROSES_ARE_ROSIE

Với những cô nàng yêu thích phong cách casual nhẹ nhàng, áo sweater tông xanh rêu là lựa chọn dễ ứng dụng trong ngày đông. Phom dáng rộng mang lại cảm giác thoải mái, được làm mềm lại khi kết hợp cùng chân váy ngắn xòe nhẹ tông sáng. Chi tiết chữ in trên áo đóng vai trò điểm nhấn vừa đủ, giúp tổng thể trẻ trung hơn mà không quá cầu kỳ.



Áo sweater xanh rêu dáng rộng được phối cùng chân váy ngắn tông sáng đem lại sự thoải mái cho những hoạt động đời thường ẢNH: CHACHING

Với những bản phối đề cao sự tiện lợi, phong cách athleisure tiếp tục chứng minh tính linh hoạt của áo sweater. Những set đồ đồng bộ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày “lười” phối đồ nhưng vẫn đem lại sự tiện lợi và thời thượng.

Set đồ gam màu be nhạt với áo sweater và quần suông dài mang lại cảm giác mềm mại nhưng vẫn chỉn chu. Trong khi đó, áo sweater gam xám nhạt đi cùng quần shorts mang lại cảm giác mới mẻ cho những ngày xuống phố ẢNH: COOL MATE

Áo sweater cổ bẻ màu xám nhạt được phối cùng quần shorts đồng chất liệu phù hợp cho những ngày vận động linh hoạt ẢNH: DELTA SPORT

Áo sweater màu trắng ngà với phom suông và độ dài vừa chạm eo mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét cá tính. Dòng chữ in trước ngực tạo điểm nhấn thị giác, trong khi quần ống rộng tông nâu be kết hợp thắt lưng bản vừa giúp tổng thể thời thượng hơn ẢNH: ZARA

Từ phong cách đường phố năng động đến athleisure tối giản hay casual phóng khoáng, áo sweater cho thấy vai trò linh hoạt trong tủ đồ mùa lạnh. Khi được xử lý đúng phom dáng và tiết chế chi tiết, món đồ quen thuộc này không chỉ giữ ấm mà còn trở thành “chìa khóa” giúp tổng thể hài hòa và giàu tính thẩm mỹ.

