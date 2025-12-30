  • An Giang
Thời trang 24/7

Gợi ý trang phục đa nhiệm, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/12/2025 12:00 GMT+7

Các thiết kế đa nhiệm tập trung vào phom dáng dài, đường cắt tinh giản sắc sảo và có chất liệu cao cấp. Vừa là trang phục đi làm, đi họp, dự tiệc..., các gợi ý này giúp mỗi quý cô có thêm thời gian cho bản thân tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời sau một năm miệt mài.

Váy ren, đầm đen tối giản, váy blazer cổ điển nằm trong số 5 ý tưởng trang phục đa nhiệm, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cho nàng ứng dụng trong mùa cuối năm.

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 1.

Thiết kế đầm sơ mi cổ nhọn duyên dáng và khác biệt với phần tùng váy phối ren họa tiết. Bảng màu trắng của trang phục trở nên có chiều sâu hơn nhờ kết cấu khác biệt của các chất liệu kết hợp; chi tiết dây đai đính nơ nhỏ càng tăng thêm nét duyên cho nàng

ẢNH: LASANRA

Váy ren - trang phục đa nhiệm

Được xem là chiếc váy dài đa nhiệm sang trọng và quý phái bậc nhất, váy ren mang đến cho người mặc diện mạo mới tươi sáng, sang xịn theo một cách riêng độc đáo và khác biệt. Quý cô có thể chọn các thiết kế đầm liền làm từ ren họa tiết phối lớp lót đồng màu mềm nhẹ và giúp cơ thể luôn thông thoáng dễ chịu hoặc chọn áo ren/chân váy ren phối với trang phục thường ngày hay các bản phối sử dụng vải ren như điểm nhấn nổi bật.

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 2.

Váy ren là lựa chọn hàng đầu khi nàng muốn tìm kiếm những bộ trang phục đa nhiệm. Vẻ đẹp lộng lẫy, quý phái nhưng vẫn giản dị và linh hoạt của váy ren chính là những ưu điểm nổi bật của ứng viên này

ẢNH: LASANRA

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 3.

Đầm lụa phối ren là một nét mới cho tủ đồ ngày cuối năm, khi sự kết hợp đa chất liệu có thể "nói" nhiều hơn về phong cách. Đầm lụa trở thành xu hướng trong thời gian gần đây, khi phối thêm ren họa tiết ở phần vai cổ và viền chân váy càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ và cuốn hút

ẢNH: DEMIQ

Đầm đen tối giản

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 4.

Phom dáng tối giản của thiết kế được tôn lên bởi hàng cúc vàng sáng bóng lấp lánh. Chi tiết không tay mang đến cho mẫu đầm dáng dài vẻ khỏe khoắn, năng động và còn dễ dàng phối thêm khăn choàng, áo khoác cho các buổi dạ tiệc sang trọng

ẢNH: SOMEHOW

Thiết kế chiều lòng tất cả mọi quý cô gọi tên đầm đen tối giản. Dù không nói ra nhưng nhiều nàng vẫn giữ nỗi tự ti trong lòng, sợ những gam màu nổi làm lộ rõ các khuyết điểm hình thể. Lo lắng này bị "đánh bay" bởi đầm dài tông đen. Thiết kế từ chất len dệt kim, vải dạ, tweed hay nhung the đều là những lựa chọn đáng để cân nhắc. Ngoài ra đầm đen công sở dáng chữ A, váy blazer, váy sơ mi tông đen cũng là gợi ý.

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 5.

Đầm đen phối ren là một lựa chọn an toàn nhưng có điểm nhấn riêng. Đây là lựa chọn cho nàng yêu thích sự sang trọng tinh giản

ẢNH: K&K FASHION

Váy blazer cổ điển

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 6.

Váy blazer cổ điển là thiết kế đa năng, linh hoạt nhưng lại năng động nhất nhì tủ đồ. Thiết kế có phần ve cổ lịch thiệp và cá tính được tăng thêm nét dịu dàng qua chi tiết đai eo nơ, hoa đính trên viền túi và đặc biệt là chất vải gấm họa tiết giúp trang phục giữ nguyên vẻ chỉn chu suốt cả ngày dài

ẢNH: LASANRA

Đầm thun gợi cảm

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 7.

Với chất liệu có tính chất đàn hồi cao, các nhà mốt thỏa sức áp dụng các kỹ thuật draping để tạo nên khả năng hack dáng, che khuyết điểm cho trang phục

ẢNH: LINHBUI

Mùa thời tiết lạnh cho phép nàng yêu phong cách gợi cảm thỏa sức diện các thiết kế có độ đàn hồi cao như váy thun co giãn bốn chiều, đầm thun giấy drapping... Các thiết kế này khéo léo tôn đường cong nổi bật, cho người mặc thoải mái trong mọi hoạt động và đặc biệt có thể "quẩy" hết mình trong các bữa tiệc cuối năm. Khi bước vào các không gian làm việc trang trọng và nghiêm túc, nàng có thể cần thêm blazer để vẻ ngoài trông lịch thiệp chỉn chu hơn.

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 8.

Những đường kẻ ngang hoàn hảo để tạo hiệu ứng thị giác tôn đường cong cơ thể đồng thời tăng chiều sâu cho trang phục

ẢNH: SOMEHOW

Trang phục bèo nhún 'bánh bèo'

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 9.

Ngoài chi tiết tay bồng, thiết kế còn giúp nàng ghi điểm mặc đẹp nhờ họa tiết tinh tế, chi tiết cổ trụ và diềm bèo nhún ở phần thân trước giúp đánh lừa thị giác

ẢNH: LINHBUI

Thỏa sức yêu chiều vẻ nữ tính, quyến rũ theo phong cách "bánh bèo" từ các thiết kế chú trọng vào chi tiết bèo nhún, xếp nếp như đầm hoa nhí tay phồng, mini dress tay loe có chi tiết cut out trên thân trước hay cặp đôi áo kiểu không tay và chân váy xếp ly.

Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 10.
Gợi ý trang phục đa nhiệm cho cuối năm: Từ công sở đến tiệc tùng - Ảnh 11.

Các chi tiết bèo nhún không làm mất đi vẻ duyên dáng của quý cô. Để mặc các bản phối này đến văn phòng, nàng cần bổ sung thêm quần legging và một chiếc áo khoác dáng oversized như blazer hoặc trench coat

ẢNH: SOMEHOW


