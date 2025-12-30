Gợi ý trang phục đa nhiệm, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc

Váy ren, đầm đen tối giản, váy blazer cổ điển nằm trong số 5 ý tưởng trang phục đa nhiệm, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cho nàng ứng dụng trong mùa cuối năm.
Váy ren - trang phục đa nhiệm
Được xem là chiếc váy dài đa nhiệm sang trọng và quý phái bậc nhất, váy ren mang đến cho người mặc diện mạo mới tươi sáng, sang xịn theo một cách riêng độc đáo và khác biệt. Quý cô có thể chọn các thiết kế đầm liền làm từ ren họa tiết phối lớp lót đồng màu mềm nhẹ và giúp cơ thể luôn thông thoáng dễ chịu hoặc chọn áo ren/chân váy ren phối với trang phục thường ngày hay các bản phối sử dụng vải ren như điểm nhấn nổi bật.
Đầm đen tối giản
Thiết kế chiều lòng tất cả mọi quý cô gọi tên đầm đen tối giản. Dù không nói ra nhưng nhiều nàng vẫn giữ nỗi tự ti trong lòng, sợ những gam màu nổi làm lộ rõ các khuyết điểm hình thể. Lo lắng này bị "đánh bay" bởi đầm dài tông đen. Thiết kế từ chất len dệt kim, vải dạ, tweed hay nhung the đều là những lựa chọn đáng để cân nhắc. Ngoài ra đầm đen công sở dáng chữ A, váy blazer, váy sơ mi tông đen cũng là gợi ý.
Váy blazer cổ điển
Đầm thun gợi cảm
Mùa thời tiết lạnh cho phép nàng yêu phong cách gợi cảm thỏa sức diện các thiết kế có độ đàn hồi cao như váy thun co giãn bốn chiều, đầm thun giấy drapping... Các thiết kế này khéo léo tôn đường cong nổi bật, cho người mặc thoải mái trong mọi hoạt động và đặc biệt có thể "quẩy" hết mình trong các bữa tiệc cuối năm. Khi bước vào các không gian làm việc trang trọng và nghiêm túc, nàng có thể cần thêm blazer để vẻ ngoài trông lịch thiệp chỉn chu hơn.
Trang phục bèo nhún 'bánh bèo'
Thỏa sức yêu chiều vẻ nữ tính, quyến rũ theo phong cách "bánh bèo" từ các thiết kế chú trọng vào chi tiết bèo nhún, xếp nếp như đầm hoa nhí tay phồng, mini dress tay loe có chi tiết cut out trên thân trước hay cặp đôi áo kiểu không tay và chân váy xếp ly.
Các chi tiết bèo nhún không làm mất đi vẻ duyên dáng của quý cô. Để mặc các bản phối này đến văn phòng, nàng cần bổ sung thêm quần legging và một chiếc áo khoác dáng oversized như blazer hoặc trench coat
ẢNH: SOMEHOW