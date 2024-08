5 cây cầu ‘mảnh mai’ độc đáo tại Mỹ sẽ khiến bạn thích thú

Dưới đây là danh sách những cây cầu với hình dáng mảnh mai độc đáo tại Mỹ mà bạn nhất định phải ghé thăm để khám phá vẻ đẹp và sự sáng tạo của những công trình này.

New River Gorge Bridge

New River Gorge Bridge, nằm tại West Virginia, là một trong những cây cầu vòm thép dài nhất thế giới, với chiều dài 924 m. Được hoàn thành vào năm 1977, cây cầu này không chỉ nổi tiếng với thiết kế ấn tượng mà còn là địa điểm yêu thích của những người đam mê nhảy cầu và leo núi. Mỗi năm, vào tháng 10, sự kiện Bridge Day được tổ chức tại đây, thu hút hàng ngàn du khách đến tham gia và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

PIXABAY

William Preston Lane Jr. Memorial Bay Bridge



William Preston Lane Jr. Memorial Bay Bridge, nằm tại bang Maryland, nối liền hai bờ vịnh Chesapeake. Cây cầu dài khoảng 6,5 km này được hoàn thành vào năm 1952 và là một trong những cây cầu nổi bật nhất tại Mỹ. Bay Bridge không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông và phát triển kinh tế của khu vực mà còn mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh Chesapeake. Du khách lái xe qua cầu có thể tận hưởng cảnh quan hùng vĩ và thoáng đãng, tạo nên trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.

FREEPIK

Seven Mile Bridge



Seven Mile Bridge, nằm tại Florida Keys, là một trong những cây cầu dài và nổi tiếng nhất tại Mỹ. Được hoàn thành vào năm 1982, cây cầu này nối liền Knight's Key và Little Duck Key, với chiều dài hơn 10 km. Seven Mile Bridge mang lại trải nghiệm lái xe độc đáo, khi du khách có thể ngắm nhìn đại dương bao la hai bên cầu. Đây là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá và chụp ảnh cảnh quan biển tuyệt đẹp.

ENVATO

Lake Pontchartrain Causeway



Lake Pontchartrain Causeway, nằm tại tiểu bang Louisiana, là một trong số cây cầu dài nhất thế giới bắc qua nước, với chiều dài hơn 38 km. Cây cầu này gồm hai nhánh song song, được hoàn thành vào các năm 1956 và 1969. Lake Pontchartrain Causeway kết nối thành phố Metairie và Mandeville, mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ Pontchartrain. Đây là trải nghiệm độc đáo cho những ai muốn thử cảm giác lái xe trên cây cầu dài không thấy bờ.

FREEPIK

Sunshine Skyway Bridge



Sunshine Skyway Bridge, tọa lạc tại Tampa Bay, Florida, là một trong những cây cầu đẹp nhất tại Mỹ. Với thiết kế dây văng và chiều dài hơn 6,7 km, cây cầu này được hoàn thành vào năm 1987, thay thế cây cầu cũ bị sập. Sunshine Skyway Bridge nổi bật với màu vàng rực rỡ của các dây văng, mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh Tampa. Đây là điểm đến lý thú cho những ai yêu thích khám phá kiến trúc cầu và cảnh quan biển.

FREEPIK

Những cây cầu độc lạ tại Mỹ không chỉ là biểu tượng của sự phát triển kỹ thuật và kiến trúc mà còn là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá. Từ New River Gorge Bridge hùng vĩ, Chesapeake Bay Bridge dài rộng, đến Seven Mile Bridge và Lake Pontchartrain Causeway trải dài trên nước, mỗi cây cầu đều mang lại những trải nghiệm thú vị và tầm nhìn tuyệt đẹp. Hãy dành thời gian khám phá và trải nghiệm những cây cầu này để hiểu thêm về sự đa dạng và phong phú của cảnh quan nước Mỹ.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên