5 điểm du lịch hấp dẫn ở Lai Châu khiến bạn thêm yêu tây bắc

Đèo Ô Quy Hồ: Cổng trời hùng vĩ tại tây bắc

Đèo Ô Quy Hồ, thường được mệnh danh là "Cổng trời", là một trong những đèo hùng vĩ nhất tại tây bắc Việt Nam. Nằm giữa ranh giới Lai Châu và Lào Cai, đèo uốn lượn qua những dãy núi tráng lệ, tạo nên một cảnh quan ngoạn mục. Từ đỉnh đèo, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vùng núi non hùng vĩ, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và sự vĩ đại của dãy Hoàng Liên Sơn. Đèo Ô Quy Hồ không chỉ là thách thức với những người mê mạo hiểm mà còn là điểm đến lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của tây bắc.

vietnamtourism.gov.vn

Đồi chè Tân Uyên: Thảm xanh mênh mông

Đồi chè Tân Uyên ở Lai Châu là một biểu tượng của sự bình yên và thịnh vượng. Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ được chìm đắm trong không gian của những thảm chè xanh mướt, trải dài tới tận chân trời. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những tán lá chè, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và tràn đầy sức sống. Đồi chè Tân Uyên không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn mà còn phản ánh văn hóa và phương thức canh tác đặc trưng của người dân nơi đây.

Freepik

Cánh đồng Mường Than: Vẻ đẹp thơ mộng

Cánh đồng Mường Than ở Lai Châu mang vẻ đẹp thơ mộng, nên thơ, hấp dẫn bất cứ ai yêu thiên nhiên và muốn khám phá vẻ đẹp bình dị của cuộc sống nông thôn. Vào mùa lúa chín, cánh đồng lúa vàng óng ánh dưới nắng, tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc. Sự yên bình và mộc mạc của cánh đồng Mường Than là minh chứng cho vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất này, làm say lòng du khách và để lại ấn tượng khó quên.

https://dulich.laichau.gov.vn/

Cửa khẩu Ma Lù Thàng

Cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp giáp với cửa khẩu Kim Thủy Hà, xã Nà Phà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Là điểm trung chuyển hàng hóa sôi động, cửa khẩu này không chỉ thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai nước mà còn là cơ hội phát triển kinh tế địa phương. Sự giao thoa văn hóa tại đây cũng tạo nên một môi trường đa dạng, phản ánh sự hợp tác và tương tác giữa các nền kinh tế. Điểm đến này không chỉ là trung tâm giao thương mà còn là bức tranh sinh động về sự phát triển kinh tế xuyên biên giới.

Unsplash

Cầu kính Rồng Mây: Điểm check in độc đáo của khách du lịch

Cầu kính Rồng Mây, nằm trên đỉnh núi cao tại Lai Châu, đã trở thành điểm "check in" độc đáo và thu hút hàng nghìn du khách. Đứng trên cầu kính, bạn có thể cảm nhận sự kỳ vĩ của thiên nhiên từ độ cao khoảng 2.200 mét so với mực nước biển, nhìn xuống những thung lũng sâu thăm thẳm và đám mây trôi dưới chân. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và vẻ đẹp tự nhiên tạo nên một trải nghiệm thú vị, đầy ấn tượng, khó quên trong lòng du khách.

Envato

Khi những dãy núi của Lai Châu khuất sau lưng, những trải nghiệm tại đây vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Lai Châu không chỉ mang đến cho du khách những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi để khám phá văn hóa phong phú và cuộc sống đầy màu sắc của các dân tộc thiểu số. Vẻ đẹp của Lai Châu, với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên