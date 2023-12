5 đồ uống mùa đông giúp bạn đẹp và ấm

Trong mùa hè, đồ uống giải khát như nước ép trái cây, sữa lắc, Aam panna, sữa bơ, Jaljeera hoặc nước dừa trở nên cần thiết để đánh tan cái nóng. Nhưng khi nhiệt độ đã giảm đáng kể, thì cũng đến lúc chuyển sang đồ uống mùa đông có thể giữ ấm cho bạn.

Những món đồ uống mùa đông không chỉ có mùi hương tuyệt vời lan tỏa trong không khí mà còn là một phương pháp làm đẹp, chữa bệnh và trị liệu

Nếu bạn đang tìm kiếm một số lựa chọn thú vị khác ngoài trà và cà phê thông thường, thì đây là một số lựa chọn tốt cho sức khỏe có thể lựa chọn. Bạn dễ dàng chế biến những món này với những nguyên liệu có sẵn trong bếp nhà và tận hưởng công dụng tuyệt vời của chúng về sức khỏe (với mỗi loại, mỗi khác về ích lợi).



Trà thảo mộc luôn lý tưởng để uống vào mùa đông. Hương vị và sức ấm "bùng nổ" của nó không chỉ giúp bạn mà còn cả những người... đi qua cũng cảm nhận được

1. Trà thảo dược

Chuyển đổi loại trà thông thường của bạn bằng các loại trà thảo dược. Những thứ này có thể được chuẩn bị ở nhà và sẽ không góp phần vào việc tiêu thụ quá nhiều caffeine. Có rất nhiều loại trà thảo dược có sẵn. Một số lựa chọn tốt nhất là trà hoa cúc, trà gừng, trà tulsi, trà xanh, sả và nhiều hơn nữa.

Các loại trà hoa quả (cam, cúc, hồng...), lá (bạc hà) hay thân, rễ (gừng, sả, quế...) đều có thể làm trà thảo dược tại nhà bằng cách uống tươi hoặc sấy khô

2. Sữa nghệ

Sữa nghệ còn được gọi là sữa vàng. Đồ uống này chứa nhiều lợi ích sức khỏe. Củ nghệ chứa nhiều chất chống ôxy hóa, đặc tính chống viêm và kháng vi rút. Uống sữa nghệ có lợi cho bệnh nhân tiểu đường, sức khỏe tim mạch, xương, da và nhiều hơn nữa.

Sữa nghệ là thức uống tốt cho sức khỏe, chữa bệnh và chống viêm, có thành phần là bột nghệ, sữa (hoặc có thể không cần sữa), bột quế, mật ong

3. Nước chanh ấm

Chanh thuộc họ cam quýt. Nó chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe của da. Theo nghiên cứu, nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Bạn có thể uống nước chanh nóng trong mùa đông. Nó cũng sẽ giúp bạn loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Nhiều người chọn uống nước chanh ấm vào buổi sáng.

4. Sữa hạnh nhân

Hạnh nhân nghiền nát được thêm vào để làm ấm và nấu chín một lúc để chuẩn bị thức uống này. Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E, kali, magie và các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Bạn cũng có thể thêm bạch đậu khấu và nghệ tây vào để làm cho nó lành mạnh hơn (không nên dùng đường cho món nước này).

5. Nước quế

Quế là một loại gia vị thường được sử dụng để tạo thêm hương vị cho thực phẩm và đồ uống. Loại gia vị này chứa nhiều đặc tính hỗ trợ làm đẹp, chữa bệnh mạnh mẽ. Quế chứa nhiều chất chống ôxy hóa và đặc tính chống viêm. Nó cũng có lợi cho tim của bạn và làm giảm lượng đường trong máu. Quế có thể được sử dụng để pha chế nhiều loại đồ uống có sữa và không có sữa.

Bí quyết để có một làn da rạng rỡ không phải là sử dụng loại sữa rửa mặt hay kem được quảng cáo rầm rộ hứa hẹn sẽ khắc phục mọi vấn đề về da của bạn từ mụn trứng cá, mụn nhọt, nếp nhăn hay đồi mồi. Dinh dưỡng có vai trò lớn trong việc duy trì độ ẩm cho da, duy trì độ đàn hồi, săn chắc và giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ.

Cách tốt nhất để nuôi dưỡng làn da của bạn là bắt đầu ngày mới với những đồ uống có sự kết hợp phù hợp của các chất dinh dưỡng - vitamin, khoáng chất, chất chống ôxy hóa - và có thể giúp làn da của bạn trông rạng rỡ, trong trẻo, tươi tắn. Hãy chọn loại nước phù hợp với bạn và bắt đầu hành trình chăm sóc sắc đẹp của mình.

Theo: The Times of India, Dearmark123, The Independent