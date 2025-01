Khám phá tết xưa giữa những không gian đương đại quyến rũ

Đón tết cổ truyền Ất Tỵ giữa không gian đương đại quyến rũ

Với kiến trúc tinh tế kết hợp giữa phong cách hiện đại và nét đẹp truyền thống, mỗi biệt thự tại L'Alya Ninh Vân Bay đều được thiết kế để mang đến sự sang trọng tối đa và hài hòa cùng thiên nhiên

ẢNH: @LALYA.NVB

Từ hồ bơi riêng nhìn ra biển xanh ngọc bích, rặng cây xòe bóng mát bên hồ, đến nội thất làm từ các chất liệu tự nhiên cao cấp, mỗi biệt thự còn mang đến không gian rộng rãi và sự riêng tư tuyệt đối.

Khu nghỉ mang đến một cái tết thật đặc biệt với những hoạt động văn hóa độc đáo. Từ việc tự tay làm bánh chưng, bánh tét đến việc viết thư pháp, hay đơn giản chỉ là treo một dải lụa ước nguyện lên cây ẢNH: @LALYA.NVB

Hòa mình vào không gian lễ hội đậm chất truyền thống, du khách sẽ được trải nghiệm những trò chơi dân gian thú vị như bầu cua cá cọp, đập niêu đất, kéo co hay những màn múa lân sôi động. Đây là cơ hội để bạn khám phá và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam trong một không gian sang trọng và đương đại. Mỗi hoạt động đều mang một ý nghĩa sâu sắc, kết nối mọi người lại gần nhau hơn.

Trải nghiệm mùa Tết Ất Tỵ giữa thiên nhiên Núi Chúa hùng vĩ

Tết Nguyên đán là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm vịnh Vĩnh Hy, với lòng hiếu khách nồng hậu của người dân nơi đây và không khí chào đón năm mới rộn ràng ẢNH: @AMANOI

Trong tiếng thì thầm nhẹ nhàng của những bài kinh cổ xưa và làn khói hương trầm lan tỏa, Nghi thức ban phước lành của người Chăm mở ra như một nghi lễ của sự hài hòa và tái sinh - là một khoảnh khắc để dừng lại, lắng đọng và kết nối sâu sắc với chính mình. Tại Amanoi, giữa khung cảnh thanh bình, sự cân bằng được khơi dậy và một cảm giác an yên sâu lắng được đánh thức.

Đêm giao thừa tại Amanoi được đánh dấu bằng một bữa tiệc tất niên ấm cúng với mâm cỗ truyền thống Việt Nam ẢNH: @AMANOI

Các món ăn đặc sắc được bài trí đẹp mắt trong không gian lãng mạn, mang đến hương vị đoàn viên ấm áp. Sáng mùng 1 tết, du khách sẽ tham gia nghi lễ cầu an tại chùa thôn Vĩnh Hy. Không dừng lại ở những hoạt động đậm chất văn hóa, nơi đây còn tạo ra những trải nghiệm mới lạ và tinh tế dành cho cả gia đình. Buổi trà chiều thư pháp là một trong những điểm nhấn, nơi du khách có thể vừa thưởng trà, vừa nhận những câu chúc đầu năm qua nét bút điêu luyện của các nghệ nhân thư pháp.



Đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ theo phong cách xưa

The Anam Cam Ranh và The Anam Mũi Né đón chào ngày lễ quan trọng nhất trong năm với buổi lễ thượng nêu được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp ẢNH: @THE.ANAM.CAMRANH

Tọa lạc tại Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, khu nghỉ dưỡng The Anam Cam Ranh chào đón ngày đầu tiên của năm mới là chương trình múa lân diễn ra tại bãi cỏ và nhà hàng The Indochine, sau đó du khách có thể học làm bánh chưng tại nhà hàng Làng Việt hoặc tham gia chương trình ông đồ tặng chữ tại sảnh chính. Những người thích các món đồ chơi truyền thống có thể học làm tò he và tham gia những hoạt động với nghệ nhân dân gian. Cũng trong hai ngày mùng 3, 4 tết là chương trình biểu diễn nghệ thuật đàn tranh của các nhạc công tài năng địa phương.

The Anam Mũi Né đón chào ngày đầu tiên của năm mới với âm thanh nhộn nhịp của chương trình biểu diễn lân sư rồng ẢNH: @THE.ANAM.MUINE

Nơi đây tổ chức những hoạt động tết xưa như nghệ thuật thư pháp - ông đồ cho chữ hay múa sạp dành cho người lớn. Trẻ em có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi như trang trí nón lá, lớp học làm pizza phở, lớp làm đèn lồng giấy...

Tết kết nối truyền thống và hiện đại

Mang không khí tết truyền thống Việt Nam vào không gian khu nghỉ dưỡng, khu vực sảnh chính tổ chức màn múa lân đặc sắc và tặng "lì xì" may mắn cho khách nhân dịp năm mới.

Khu nghỉ mang hương tết quê hương đến tất cả du khách trong không gian đương đại ẢNH: @RADISSONBLU_RESORTCAMRANH

Một không gian "photo booth" được thiết kế tinh tế theo chủ đề "Làng chài ngày tết" sẽ là nơi lý tưởng để du khách chụp hình với áo dài, lưu giữ những khoảnh khắc rạng ngời của mùa xuân. Khu nghỉ dưỡng thiết kế những không gian riêng giới thiệu những nét văn hóa Việt truyền thống để du khách ở mọi lứa tuổi thỏa thích khám phá và tìm hiểu, với các trò chơi dân gian như kéo co, múa sạp, ô ăn quan, cờ cá ngựa… hay tham gia làm những tấm thiệp tết tặng những người thân yêu. Đặc biệt, du khách có thể đăng ký tham gia học gói bánh tét hay làm bánh cup cake dành cho trẻ em tại các nhà hàng ở đây. Sân chơi này không chỉ mang đến thời gian để các thành viên gia đình vui vẻ bên nhau mà còn gắn bó, thấu hiểu hơn, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Hội làng khai xuân - gói trọn tết xưa

Có thể nói các trò chơi dân gian chính là bản sắc độc đáo trong ngày tết ở các làng quê Việt ẢNH: @PANDANUSRESORT

Tết là hành trình gợi nhắc trái tim ta về những giá trị giản đơn, sâu lắng. Lắng mình trong hành trình xin chữ, bạn sẽ cảm nhận từng nét mực, từng lời chúc như gieo thêm điều lành cho một năm mới. Thưởng ngụm trà thơm trong hành trình sum vầy, như cách gắn kết tâm hồn giữa không gian thiên nhiên dịu nhẹ. Nhớ lại những ngày tuổi thơ hồn nhiên qua trò chơi dân gian như nhảy sạp, ô ăn quan, thắt lá dừa, lắc bầu cua... và tự tay nặn tò he hay làm chiếc bánh gừng đầu tiên, tất cả như gom góp những mảnh ký ức tuổi thơ tươi đẹp.

Trong suốt dịp tết, đội ngũ đầu bếp Pandanus sẽ mang đến hàng loạt các chương trình ẩm thực đa dạng theo chủ đề để du khách thỏa sức khám phá ẢNH: @PANDANUSRESORT

Từ "Hương vị Mũi Né", "Hương vị ẩm thực Chăm" đến "Hương vị Á Âu" và khép lại mùa tết là chương trình "Hương vị biển cả" tất cả tạo nên một hành trình trải nghiệm tinh tế kết nối hài hòa giữa ẩm thực bản địa độc đáo với phong phú các món ngon tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới. Hành trình tết xưa đang chờ đón bạn, và những yêu thương ngọt ngào cũng sẽ bắt đầu từ đây.