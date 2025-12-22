  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Tận hưởng

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/12/2025 22:30 GMT+7

Chuyến rong chơi 3 miền không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hào sảng của gia vị, sản vật Việt, mà còn mời gọi thực khách thưởng thức hơn 30 món ăn và thức uống đặc sắc, nơi hương vị thân quen khơi dậy nỗi thương nhớ.

Một bữa tiệc ẩm thực 3 miền hội tụ các đặc sản hiếm có cùng những hương vị thân quen "gây thương nhớ" trong lòng người Việt là câu chuyện tiếp nối mùa thứ 11 của chuỗi sự kiện Hương vị quê nhà với chủ đề Mùi - vị.

Ẩm thực 3 miền hội tụ

Những câu chuyện về các gia vị và nguyên liệu Việt ở từng vùng thổ nhưỡng được kể thật bình dị nhưng cũng đầy đam mê bởi các nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực và các đầu bếp, nơi sự khám phá và kết hợp tinh tế, hài hòa, thổi hồn vào từng món ăn, làm nên phong vị riêng được chia sẻ một cách sống động ngay tại các quầy ẩm thực. 

Đặc sản tinh túy của miền Bắc góp mặt trong Mùi - vị quê nhà

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 1.

Món khai vị mới nghe tên thôi đã thấy rất tò mò, bánh gật gù Tiên Yên (Quảng Ninh) ăn kèm cùng thịt băm, nước mắm Bắc và hành phi giòn thơm

ẢNH: NHÀ HÀNG MẶN MÒI

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 2.

Món thịt heo (lợn) đen Lăng Can nướng muối kiến, là đặc sản nổi tiếng của vùng núi Tuyên Quang. Giống lợn bản địa này được nuôi thả rông, ăn rau rừng, nên có thịt thơm săn chắc, ít mỡ, bì giòn

ẢNH: NHÀ HÀNG MẶN MÒI

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 3.

Món bún ốc nguội trứ danh của người Hà Nội

ẢNH: GIANG VŨ

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 4.

Miền núi Sơn La có món cá nướng Pa Pỉnh Tộp với cách chế biến tẩm ướp kỳ công, đậm đà gia vị, rồi được kẹp trên những thanh tre và nướng trên than hồng

ẢNH: NHÀ HÀNG MẶN MÒI

Đặc sản tinh túy của miền Bắc với nhiều món ngon đáng trải nghiệm. Từ bánh gật gù Tiên Yên (Quảng Ninh) đến món thịt lợn đen Lăng Can nướng muối kiến, đặc sản nổi tiếng của vùng núi Tuyên Quang, cá nướng Pa Pỉnh Tộp. Cả hai món nướng này đều ăn cùng xốt chẩm chéo, một trong những gia vị trứ danh của miền Tây Bắc. Cùng với đó, thực khách có dịp thưởng vị những thức quà quen của Hà Nội với bún ốc nguội hay bún cá Quỳnh Côi đặc sắc của vùng đất Thái Bình cũ.

Ẩm thực miền Trung thêm vào bữa tiệc bởi nét dân dã "khó tìm" giữa nhịp sống hiện đại

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 5.

Bánh sắn đập Hội An

ẢNH: GIANG VŨ

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 6.

Cháo cá khoai Nghệ An

ẢNH: GIANG VŨ

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 7.

Nhút mít Hương Sơn

ẢNH: GIANG VŨ

Ẩm thực miền Trung thêm vào bữa tiệc bởi nét dân dã "khó tìm" giữa nhịp sống hiện đại với món bánh sắn đập Hội An ăn cùng mắm nêm tỏi ớt hay mắm tôm chua Huế, gỏi cá Nam Ô (Đà Nẵng) nức tiếng với cách chế biến đậm chất địa phương từ làng chài Nam Ô lâu đời nằm dưới chân đèo Hải Vân, hay cháo cá khoai Nghệ An, một món ăn theo mùa độc đáo được người dân địa phương xem là món quà ngọt lành của biển cả vào mùa đông dành cho xứ Nghệ. 

Xuôi về phương Nam, những hương vị hấp dẫn mang dấu ấn của miền sông nước

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 8.

Chuối nếp nướng

ẢNH: GIANG VŨ

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 9.

Gỏi tôm sông nướng miền Cù Lao

ẢNH: GIANG VŨ

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 10.

Món xôi chiên đẹp mắt ngon miệng

ẢNH: GIANG VŨ

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 11.

Các món gỏi trứ danh của miền Tây sông nước

ẢNH: GIANG VŨ

Xuôi về phương Nam là những hương vị hấp dẫn mang dấu ấn của miền sông nước miệt vườn như gỏi tôm sông miền Cù Lao, gà hấp bưởi Tân Triều ăn kèm muối tiêu sả hay vịt biển Cần Giờ nướng lu với xốt tiêu thơm lừng. Đặc biệt, có quầy xôi chiên phồng với đầu bếp biểu diễn điêu luyện, với kỹ thuật chiên những quả bóng xôi tròn to, thơm và giòn rụm.

Tại quầy tráng miệng, bên cạnh những đặc sản ngọt ngào được chọn lọc từ các vùng miền như kẹo dồi trà xanh, vỏ bưởi non sấy, bánh hồng Bình Định, sẽ có thêm những sáng tạo như mía ghim hấp hoa bưởi, chuối nếp nướng, chè bưởi hay kem mắm cá linh (An Giang), kem mắm tôm chua (Gò Công), thêm phần trải nghiệm khác lạ và thú vị cho thực khách.

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt- Ảnh 12.

Biểu diễn múa dĩa trong nghệ thuật "Múa bóng rỗi"

ẢNH: GIANG VŨ

Sự kiện lần này còn giới thiệu "Múa bóng rỗi", một loại hình nghệ thuật diễn xướng có lịch sử hơn 300 năm ở vùng đất Nam bộ, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam từ năm 2016. Xuất hiện như một phần nghi lễ xưa trong một số dịp lễ hội tại các đền miếu, múa bóng rỗi được các nhà nghiên cứu văn hóa xem là một phần của những điệu múa thiêng, "điệu múa dâng Bà", gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu trong nền văn hóa nông nghiệp. Các nghệ sĩ, nghệ nhân thường xuất hiện trong phục trang rực rỡ, trình diễn những bài hát rỗi ngợi ca vẻ đẹp quê hương, lòng thành kính ơn trên... kết hợp với những điệu múa vừa khổ luyện vừa ngẫu hứng, từ dâng bông, múa trống, múa mâm vàng cùng những kỹ thuật đặc biệt khác. 

3 miền Hương vị Gia Vị đặc sản món ngon ẩm thực

Bài viết khác

MÀU - góc hẹn ẩm thực của Gen Z, nơi món ăn kể câu chuyện phố phường

MÀU - góc hẹn ẩm thực của Gen Z, nơi món ăn kể câu chuyện phố phường

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách

Chạm vào những kỳ quan ‘ẩn mình’ của Vịnh Hạ Long cùng InterContinental Halong Bay Resort

Chạm vào những kỳ quan ‘ẩn mình’ của Vịnh Hạ Long cùng InterContinental Halong Bay Resort

Bánh mì cá trích, bánh cua, bò tơ Củ Chi..., món ngon nhìn muốn ăn ngay

Bánh mì cá trích, bánh cua, bò tơ Củ Chi..., món ngon nhìn muốn ăn ngay

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại

Từ đảo ngọc đến cao nguyên đá, câu chuyện mùa lễ hội cuối năm thú vị

Từ đảo ngọc đến cao nguyên đá, câu chuyện mùa lễ hội cuối năm thú vị

Người dùng trải nghiệm tủ lạnh Panasonic với 30 ngày dùng thử

Người dùng trải nghiệm tủ lạnh Panasonic với 30 ngày dùng thử

Gây sốt với xu hướng cá nhân hóa, định hình lối sống mới

Gây sốt với xu hướng cá nhân hóa, định hình lối sống mới

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top