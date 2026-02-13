Rời nhà nhưng vẫn trọn vị tết

Xuân Bính Ngọ 2026 đang chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng “nghỉ tết”, nơi du lịch không tách rời truyền thống, mà tái hiện tinh thần tết trong không gian hiện đại, chỉn chu và giàu trải nghiệm.

Khi đi chơi tết trở thành 'nghỉ tết'

Tại hệ thống Flamingo Hotels & Resorts, tết 2026 được thiết kế như một “hành trình cảm xúc” thay vì chỉ là chuỗi hoạt động lễ hội ẢNH: VIỆT TRUNG

Ở Flamingo Đại Lải Resort, giữa rừng thông và mặt hồ yên ả, du khách tìm thấy một cái tết Bắc bộ thuần khiết: xin chữ đầu năm, múa lân, bữa cơm đoàn viên. Không gian kiến trúc phủ xanh “Forest in the Sky” khiến kỳ nghỉ đầu năm trở nên nhẹ tênh đủ để người lớn tái tạo năng lượng, trẻ nhỏ có khoảng trời tự do.

Nạp đầy năng lượng cùng hội bạn thân tại Flamingo Đại Lải Resort ẢNH: VIỆT TRUNG

Ra biển, Flamingo Cát Bà Resorts mang đến một sắc xuân khoáng đạt. Đón bình minh trên vịnh Lan Hạ, ngâm mình trong onsen nhìn ra đại dương hay dạo chợ tết ba miền giữa không gian biển mặn gió tất cả tạo nên trải nghiệm vừa mới mẻ vừa gợi ký ức.

Trong khi đó, Flamingo Golden Hill (Hà Nam) khai thác yếu tố tâm linh khi nằm đối diện quần thể chùa Tam Chúc. Ban ngày chiêm bái cầu an, tối hòa mình vào phố hội, pháo hoa khai xuân nhịp điệu vừa tĩnh tại vừa rộn ràng phản ánh đúng tinh thần đầu năm: hướng nội nhưng không thiếu niềm vui sum vầy.

Còn tại Flamingo Heritage Onsen & Resort (Tuyên Quang), tết mang sắc thái vùng cao với làn điệu Then, cơm lam, bánh chưng gù bên bếp lửa. Kết hợp liệu pháp khoáng nóng chuẩn Nhật, nơi đây trở thành điểm đến cho những ai muốn bắt đầu năm mới bằng sự cân bằng thân - tâm - trí.

Tết được kể qua nguyên liệu và bàn tiệc

Không chỉ là cảnh quan, ẩm thực cũng trở thành “ngôn ngữ” kể chuyện tết 2026 ẢNH: @LEMERIDIENSAIGON

Tại TP.HCM, Latest Recipe Saigon (Le Méridien Saigon) làm mới chuỗi buffet Waves of Flavor bằng cách lấy nguyên liệu làm trung tâm với một góc nhìn mới mẻ, sâu sắc và tinh tế hơn cùng chủ đề "The Tales of Ingredient".

Gỏi Yu Sheng - cá hồi Na Uy tươi ngon hòa quyện cùng các tầng hương vị cân bằng, gợi lên tinh thần sum vầy, khởi sắc và nguồn năng lượng tích cực cho một năm mới đang mở ra ẢNH: @LEMERIDIENSAIGON

Giữ vai trò trung tâm của câu chuyện tháng hai là cá hồi Na Uy, nguyên liệu biểu trưng cho sự tinh khiết, cân bằng và giàu sức sống, được lựa chọn như một lời chúc đầu năm cho sự thịnh vượng và những khởi đầu an lành, được gửi gắm qua ba món ăn đặc trưng được kể bằng ngôn ngữ ẩm thực hiện đại.

Cá hồi Na Uy đút lò cùng hành tây áp chảo caramel, cà chua cổ truyền và xốt kem yuzu mang đến trải nghiệm ấm áp, tròn vị như một lời chúc bình an và vững vàng cho chặng đường phía trước. Tiramisu cà phê với “trứng cá ngọt”, một điểm chạm hiện đại và đầy bất ngờ, gợi nhắc rằng mỗi khởi đầu mới luôn song hành cùng tinh thần sáng tạo và niềm vui khám phá ẢNH: @LEMERIDIENSAIGON

Với các lựa chọn món đặc biệt trên, Latest Recipe Saigon thương mời thực khách cùng quây quần bên bàn tiệc buffet, nơi giá trị truyền thống được tái hiện qua lăng kính hiện đại, để mỗi khoảnh khắc sum vầy không chỉ trọn vẹn về hương vị mà còn đọng lại cảm xúc đáng nhớ.

Tái hiện không khí chợ xuân xưa tại khách sạn Potique Nha Trang

Khách sạn Potique Nha Trang tổ chức phiên chợ ẩm thực tết cùng chuỗi hoạt động văn hóa - trải nghiệm, mang đến không gian đón xuân đậm bản sắc truyền thống cho du khách và người dân địa phương ẢNH: @POTIQUEHOTEL

Chợ tết diễn ra từ ngày 15 - 21.2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), từ 15 giờ - 21 giờ tại tiền sảnh của khách sạn Potique ẢNH: @POTIQUEHOTEL

Một trong những điểm nhấn của chợ tết là biểu diễn song tấu nhạc cụ dân tộc được tổ chức hằng ngày từ 18 giờ 30 - 20 giờ 30, góp phần tạo nên không khí xuân rộn ràng, gần gũi và giàu cảm xúc.

Chợ tết tại Potique còn được trang trí công phu với đèn lồng đủ sắc màu, sạp tre mộc mạc, cây đào, cây mai vàng khoe sắc bên những câu đối đỏ, tạo nên không gian tết xưa sống động giữa lòng phố biển, đây cũng là điểm check in được nhiều du khách lựa chọn để lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy và hình ảnh kỷ niệm trong những ngày đầu năm mới ẢNH: @POTIQUEHOTEL

Tái hiện chợ tết xưa với hơn 50 món ăn ba miền, đèn lồng, câu đối đỏ và biểu diễn nhạc cụ dân tộc mỗi tối. Du khách không chỉ thưởng thức mà còn tham gia lớp làm bánh, làm mứt, xin chữ đầu năm. Trong không gian nghỉ dưỡng sang trọng, tinh thần tết truyền thống được giữ lại bằng những chi tiết nhỏ nhưng giàu cảm xúc.

Mövenpick Cam Ranh: Nâng niu ký ức tết gia đình

Mövenpick Resort Cam Ranh khoác lên mình chiếc áo mới để sẵn sàng chào đón năm Bính Ngọ. Tết này, hành trình đoàn viên của bạn sẽ càng thêm đặc biệt với sự ra mắt của những căn biệt thự biển, mở ra không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy thiên đường của riêng mình.

Xuân Bính Ngọ, Mövenpick Resort Cam Ranh mở ra một chương mới, nơi những phong vị dân gian Việt Nam hòa quyện cùng nhịp đập đương đại của đại dương ẢNH: @MOVENPICKRESORTCAMRANH

Lấy cảm hứng từ hình tượng Thiết Mã của Thánh Gióng, biểu tượng bất khuất của sức mạnh và sự bứt phá vươn mình - hành trình đón tết tại đây được gói gọn trong thông điệp đầy cảm hứng.

Các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau lên chuyến du hành sống động, nơi những điển tích xưa như Ông Táo, Mai An Tiêm hay bánh chưng, bánh giầy sống lại sống động ẢNH: @MOVENPICKRESORTCAMRANH

Các bạn nhỏ "chạm tay" vào truyện cổ tích xưa qua lớp học gói bánh chưng, nặn tò he hay hòa mình vào tiếng cười giòn giã của các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đập niêu.

Giữa mạch nguồn cảm xúc dân gian, dòng biệt thự sát biển (Beachfront Villas) là điểm nhấn thượng lưu dành riêng cho những gia đình tìm kiếm sự riêng tư tuyệt đối. Tọa lạc tại vị trí vàng với trước mắt là biển bạc cùng lối kiến trúc Champa mê hoặc, mỗi căn biệt thự là một ốc đảo mang đến một hệ sinh thái dịch vụ được "may đo" riêng.

Với những đặc quyền từ câu lạc bộ trẻ em Little Birds Club dành cho những vị khách nhí và xe buggy riêng luôn sẵn sàng, mỗi ngày tết tại biệt thự biển là một chuỗi những khoảnh khắc được nuông chiều trọn vẹn ẢNH: @MOVENPICKRESORTCAMRANH

Từ quản gia riêng 24/7 và dịch vụ check in tại villa riêng biệt cùng tiệc trà chiều (Floating Afternoon Tea) bên hồ bơi biệt thự hay thưởng thức những ly cocktail dưới hoàng hôn rực rỡ tại sân vườn và thư giãn tuyệt đối với liệu trình spa ngay tại biệt thự cùng những thức uống giải khát được lấp đầy mỗi ngày - là những dịch vụ ưu ái cho gia đình chọn nghỉ dưỡng dòng biệt thự sát biển.

Sheraton Phú Quốc: Hỏa mã khai xuân Bính Ngọ

Lấy cảm hứng từ biểu tượng Hỏa Mã trong năm Bính Ngọ, Sheraton Phú Quốc Long Beach Resort giới thiệu mùa tết 2026 với chủ đề "Hỏa mã khai xuân - Gallop to Glory".

Không gian tết tại Sheraton Phú Quốc được định hình theo tinh thần hiện đại, nổi bật với sắc đỏ ruby, kết hợp hài hòa các chất liệu lụa, tre và giấy thủ công để tạo nên tổng thể sang trọng mà vẫn gần gũi. Điểm xuyết trong không gian là sắc mai vàng - dấu ấn mùa xuân quen thuộc, gợi mở không khí tết truyền thống một cách tinh tế ẢNH: SHERATONPHUQUOC

Ẩm thực mùa tết được xây dựng quanh những bữa ăn sum họp, nơi các món quen thuộc trở thành cầu nối giữa nhiều thế hệ. Hòa cùng sắc xuân của bộ sưu tập bánh ngọt tại &More, Wok & Curry tiếp nối không khí ngày tết bằng thực đơn Tết bắc - nam, mở ra một hành trình ẩm thực trải dài từ bắc vào nam. Hai phong vị mang đến những lát cắt văn hóa khác nhau, phản ánh tập quán và tinh thần tết Việt trong không gian quây quần đầu năm ẢNH: SHERATONPHUQUOC

Đặc biệt trong ba ngày tết, những trải nghiệm đậm chất bản địa như xin chữ ông đồ, trò chơi dân gian hay múa lân khai xuân, mang hơi thở tết Việt đến gần hơn với du khách quốc tế.

Tết mở lối cho một hành trình bền vững khi Sheraton Phú Quốc tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững thông qua chuỗi sáng kiến gắn với thiên nhiên và cộng đồng địa phương ẢNH: SHERATONPHUQUOC

Bước sang năm Bính Ngọ, Sheraton Bee Farm mở ra một chương mới trong hành trình ấy, vượt ra ngoài khái niệm không gian xanh để trở thành điểm chạm giáo dục. Trải nghiệm này góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của ong trong chuỗi sinh thái, từ bảo tồn đa dạng sinh học đến nền nông nghiệp bền vững. Sheraton Bee Farm đánh dấu một nhịp chuyển mới, nơi tinh thần khởi đầu của năm Hỏa Mã được cụ thể hóa bằng những lựa chọn có chiều sâu và tầm nhìn dài hạn.

Tọa lạc trên bãi biển hoang sơ dài 4 km ở phía bắc hòn đảo nhiệt đới Phú Quốc, Sheraton Phú Quốc Long Beach Resort là sự pha trộn giữa vẻ hùng vĩ nguyên sơ với sự tối giản hiện đại, cung cấp 500 phòng, suite và biệt thự rộng rãi cùng với nhiều lựa chọn ẩm thực, không gian hội nghị rộng lớn, ba hồ bơi hướng biển, spa, trung tâm thể hình và câu lạc bộ trẻ em ẢNH: SHERATONPHUQUOC

Sheraton Phú Quốc là nơi lưu trú tiện lợi để quý khách tiếp cận dễ dàng các địa danh nổi tiếng như công viên giải trí lớn nhất Việt Nam - VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari, Casino Corona, khu phức hợp giải trí Grand World Phú Quốc và sân gôn 18 lỗ.



