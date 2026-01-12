Du lịch tết, hành trình tận hưởng từ phố thị đến biển xanh

Một bữa tối Địa Trung Hải giữa lòng Sài Gòn, kỳ nghỉ sang trọng tại trung tâm thành phố hay những ngày an yên bên biển Nha Trang đang trở thành lựa chọn cụ thể cho hành trình mùa tết trọn vẹn cảm xúc.

Mở vị hành trình tết tại Mediterra Restaurant & Bar

Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, Mediterra Restaurant & Bar mang đến một không gian ẩm thực Địa Trung Hải đúng nghĩa ẢNH: @MAI HOUSE SAIGON

Mediterra Restaurant & Bar, nơi thực khách có thể bắt đầu mùa tết bằng những khoảnh khắc chậm rãi và tinh tế. Không đơn thuần là một nhà hàng, Mediterra được kiến tạo như một điểm hẹn để thưởng thức, kết nối và tận hưởng. Nơi đây là một thánh địa ẩm thực, nơi tinh hoa của bờ biển Nam Âu được tái hiện sống động ngay tại trung tâm đô thị sôi nổi nhất Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ ẩm thực Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp, thực đơn tại Mediterra tập trung vào nguyên liệu tươi, cách chế biến tối giản và hương vị nguyên bản ẢNH: @MEDITERRA.RESTAURANTANDBAR

Hải sản tươi được kết hợp cùng dầu ô liu nguyên chất và chanh, thịt nướng bằng củi, rau củ theo mùa - tất cả gợi lên tinh thần nắng gió của bờ biển Nam Âu ẢNH: @MEDITERRA.RESTAURANTANDBAR

Không gian nhà hàng với màu đá cẩm thạch, xanh azure và gỗ sồi ấm áp tạo nên bầu không khí vừa sang trọng vừa thư giãn.

Nội thất phản chiếu màu sắc của một vùng duyên hải: đá cẩm thạch nhuốm màu nắng vàng, điểm nhấn màu xanh azure và tông gỗ sồi ấm áp, kiến tạo một bầu không khí vừa sang trọng vừa gọi mời ẢNH: @MEDITERRA.RESTAURANTANDBAR

Tầng trệt sáng sủa với cửa sổ hình vòm và ánh sáng tự nhiên ngập tràn, tầng hai là một không gian vô cùng lý tưởng cho các buổi họp mặt riêng tư và khu hiên ngoài trời lộng gió gợi nhớ những buổi tiệc tối thanh lịch bên bờ biển (seaside soirées). Mọi chi tiết đều được lựa chọn tỉ mỉ từ cây xanh mềm mại, các đường nét kiến trúc đến đồ gốm sứ thủ công và ánh sáng dịu nhẹ để tái hiện sự thanh bình, ngập nắng của Địa Trung Hải.

Ba khu vực riêng biệt giúp Mediterra trở thành lựa chọn phù hợp cho bữa ăn sum họp đầu năm, hẹn hò hay tiếp đãi đối tác trong những ngày tết.

Ẩm thực tại các nhà hàng trong Hilton Saigon

Hilton Saigon mang đến hành trình ẩm thực đa sắc tại hệ thống nhà hàng trong khách sạn, đáp ứng nhu cầu sum họp, tiếp khách và tận hưởng không khí đầu năm của thực khách thành thị ẢNH: @HILTON SAIGON

Mỗi không gian được thiết kế với một concept riêng, tạo nên những trải nghiệm linh hoạt cho nhiều đối tượng. Mỗi chủ nhật, thực khách đón chờ bữa trưa buffet (sunday lunch buffet) tại The Strand, nơi gia đình và bạn bè hội ngộ trong không gian ẩm thực Á - Âu. Từ hải sản tươi ngon, thịt nướng thượng hạng, phô mai tuyển chọn đến các món tráng miệng, tất cả đều được chế biến tỉ mỉ, biến ngày cuối tuần thành khoảnh khắc trọn vẹn và đáng nhớ.

Khám phá hương vị toàn cầu với thực đơn luân phiên hàng tuần. Được các đầu bếp tuyển chọn tinh tế, mỗi thực đơn tôn vinh một quốc gia, mang đến trải nghiệm ẩm thực nâng tầm trong từng hương vị ẢNH: @HILTON SAIGON

The Strand tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc cho các bữa tiệc gia đình và nhóm bạn với buffet và set menu quốc tế phong phú, kết hợp hải sản tươi, món nóng theo mùa và quầy tráng miệng đa dạng.

Với những thực khách tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực chỉn chu hơn, Residence Eleven mang đến phong cách hiện đại, tinh tế, hướng đến các buổi tiếp khách doanh nhân hoặc bữa tối riêng tư của các cặp đôi.

Thưởng thức trọn vẹn tinh hoa ẩm thực vùng biển miền Nam qua hành trình 6 món đầy cảm hứng tại Residence Eleven: thực đơn 6 món cua biển Cà Mau ẢNH: @HILTON SAIGON

Mỗi món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt thanh, độ tươi ngon và chiều sâu hương vị từ cua Cà Mau. Từ mai cua nướng truffle đến súp gạch cua thượng hạng, thực đơn là hành trình của sự cân bằng, nghệ thuật và tay nghề đỉnh cao của đầu bếp Gary.

Với vị trí trung tâm cùng hệ thống nhà hàng đa dạng, Hilton Saigon mang đến những lựa chọn ẩm thực linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ sum họp gia đình đến những khoảnh khắc tận hưởng riêng tư giữa lòng thành phố.,

Đón tết bên biển với InterContinental Nha Trang

Với những ai muốn rời xa phố thị, InterContinental Nha Trang mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn bên bờ biển ẢNH: @INTERCONTINENTAL_NHATRANG

Khách sạn sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường Trần Phú, cùng hệ thống phòng nghỉ hướng biển giúp du khách tận hưởng trọn vẹn không khí đầu năm trong không gian khoáng đạt.

Trải nghiệm Club InterContinental là điểm nhấn với lounge riêng, bữa sáng cao cấp, trà chiều và cocktail buổi tối, phù hợp cho kỳ nghỉ tết cần sự riêng tư và thư thái ẢNH: @INTERCONTINENTAL_NHATRANG

Ẩm thực ngày tết tại đây được thiết kế chỉn chu với set menu đầu năm kết hợp món Việt truyền thống và phong cách quốc tế, cùng buffet Steak & Grill cuối tuần, mang đến không khí sum họp nhưng không kém phần hiện đại.

Kỳ nghỉ gia đình tại InterContinental Residences Nha Trang

Song song đó, InterContinental Residences Nha Trang là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình nhiều thế hệ hoặc kỳ nghỉ dài ngày ẢNH: @INTERCONTINENTAL_NHATRANG

Các căn hộ từ studio đến 1 - 3 phòng ngủ được trang bị đầy đủ bếp và tiện nghi sinh hoạt, giúp cả gia đình quây quần, nấu bữa cơm đầu năm trong không gian riêng tư. Đặc biệt với ưu đãi “Lưu trú 3 đêm, thanh toán 2 đêm” dịp tết giúp du khách có thêm thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng và kết nối bên người thân.

Bên cạnh không gian lưu trú sang trọng, mùa tết tại InterContinental Nha Trang và InterContinental Residences Nha Trang còn được hoàn thiện bằng hành trình ẩm thực tinh tế và những hoạt động văn hóa giàu bản sắc, mang không khí xuân đến gần hơn với mọi thế hệ.

Những ai yêu thích sự nhẹ nhàng có thể lựa chọn trà chiều mùa xuân theo phong cách Anh cổ điển, trong khi thực khách ưa khám phá vẫn có thể thưởng thức menu gọi món à la carte với nhiều món ăn độc đáo, sáng tạo.