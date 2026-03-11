Áo dài, cờ Tổ quốc xuất hiện tại Lễ hội đèn lồng Gia Nghĩa, Đài Loan

Hình ảnh những tà áo dài Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại Lễ hội đèn lồng quốc tế - Taiwan Lantern Festival 2026 được tổ chức tại Gia Nghĩa - Đài Loan, lễ hội đã trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách quốc tế.
Lễ hội đèn lồng Đài Loan từ lâu được xem là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch lớn nhất châu Á, quy tụ hàng trăm tác phẩm ánh sáng quy mô cùng các hoạt động nghệ thuật, diễu hành và giao lưu quốc tế.
Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, sự xuất hiện của áo dài Việt Nam đã mang đến một nét duyên rất riêng.
Áo dài và cờ Tổ quốc tung bay tại lễ hội đèn lồng quốc tế
Trong dòng chảy đa sắc ấy, áo dài như một nhịp cầu văn hóa, kết nối sự tò mò và thiện cảm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.
Hành trình kể chuyện bằng ánh sáng với hơn 600 tác phẩm
Lễ hội đèn lồng Đài Loan 2026 mở ra một không gian nghệ thuật thị giác quy mô lớn với hơn 600 tác phẩm, nơi du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn thực sự “bước vào” câu chuyện của vùng đất này.
Đứng giữa không gian ấy, nhiều người có cảm giác mình đang lạc vào miền sơn cước huyền ảo thay vì chỉ tham dự một lễ hội ánh sáng.
“Tracing the Light of the Deer” mở đầu bằng câu chuyện văn hóa bản địa và sự hòa hợp với thiên nhiên. Ánh sáng dịu nhẹ, gam màu ấm và âm thanh thiên nhiên tạo nên bầu không khí trầm lắng, như lời chào từ vùng đất lâu đời
ẢNH: @TAIWANTOURISMVN
Tiếp đó, “Light Shining in the Woods” đưa du khách trở về thời kỳ vàng son của ngành lâm nghiệp. Những thân cây phát sáng dựng thẳng đứng giữa màn đêm gợi nhắc hình ảnh rừng xanh từng là biểu tượng phát triển của địa phương.
Khu “Harvest Jubilee” lại rực rỡ sắc màu, tái hiện sự trù phú của nông nghiệp với các mô hình đồng ruộng, hệ thống thủy lợi và mùa thu hoạch. Ở đây, du khách không chỉ chụp ảnh mà còn có thể tương tác với các hiệu ứng ánh sáng phản hồi theo chuyển động.