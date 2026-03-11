Áo dài, cờ Tổ quốc xuất hiện tại Lễ hội đèn lồng Gia Nghĩa, Đài Loan

Lễ hội đèn lồng Đài Loan từ lâu được xem là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch lớn nhất châu Á, quy tụ hàng trăm tác phẩm ánh sáng quy mô cùng các hoạt động nghệ thuật, diễu hành và giao lưu quốc tế.

Năm nay, sự kiện mang chủ đề Thắp sáng Đài Loan, tỏa sáng Gia Nghĩa - Illuminating Taiwan, Lighting Up Chiayi, biến toàn bộ khu vực trưng bày thành một đại cảnh ánh sáng sống động, nơi truyền thống và công nghệ hòa quyện trong những màn trình diễn thị giác ấn tượng ẢNH: @TAIWANTOURISMVN

Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, sự xuất hiện của áo dài Việt Nam đã mang đến một nét duyên rất riêng.

Áo dài và cờ Tổ quốc tung bay tại lễ hội đèn lồng quốc tế

Những tà áo dài mềm mại, bay nhẹ trong gió, nổi bật giữa đường phố Đài Loan với tông màu vàng cùng họa tiết hoa sen hồng duyên dáng ẢNH: LỆ THỦY

Những cô gái mặc áo dài duyên dáng đi giữa phố đông, từng lớp lụa khẽ chuyển động, tạo nên cảm giác như ánh sáng cũng đang “trôi” theo tà áo ẢNH: LỆ THỦY

Tại không gian lễ hội, những tà áo dài Việt dường như càng tỏa sáng ẢNH: LỆ THỦY

Cùng với áo dài Việt Nam, các quốc phục của những nước lân cận như kimono (Nhật Bản) cũng được du khách chào đón ẢNH: LỆ THỦY

Không khí lễ hội càng trở nên sinh động khi du khách từ nhiều quốc gia cùng hòa mình vào dòng người tham quan, thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật và khám phá từng khu trưng bày ẢNH: LỆ THỦY

Trong dòng chảy đa sắc ấy, áo dài như một nhịp cầu văn hóa, kết nối sự tò mò và thiện cảm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Hành trình kể chuyện bằng ánh sáng với hơn 600 tác phẩm

Lễ hội đèn lồng Đài Loan 2026 mở ra một không gian nghệ thuật thị giác quy mô lớn với hơn 600 tác phẩm, nơi du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn thực sự “bước vào” câu chuyện của vùng đất này.

Tâm điểm của lễ hội là chiếc đèn lồng chính mang tên “Alishan, Veiled in Luminous Mist”, lấy cảm hứng từ vùng núi Alishan nổi tiếng. Từ xa, tác phẩm hiện lên như một ngọn núi thần thoại chìm trong màn sương ánh sáng. Lại gần, du khách có thể nhìn rõ cấu trúc được tạo nên từ gỗ tái chế - một chi tiết nhỏ nhưng gửi gắm thông điệp phát triển bền vững ẢNH: @TAIWANTOURISMVN

Không gian lễ hội được quy hoạch thành hai khu trưng bày lớn với hơn 600 tác phẩm, gồm một đèn lồng chính, hai đèn phụ và 22 khu chủ đề trải dài. Thay vì sắp đặt rời rạc, các khu được thiết kế theo trình tự như một kịch bản nghệ thuật, dẫn dắt cảm xúc du khách từ quá khứ đến tương lai ẢNH: @TAIWANTOURISMVN

Đứng giữa không gian ấy, nhiều người có cảm giác mình đang lạc vào miền sơn cước huyền ảo thay vì chỉ tham dự một lễ hội ánh sáng.

“Tracing the Light of the Deer” mở đầu bằng câu chuyện văn hóa bản địa và sự hòa hợp với thiên nhiên. Ánh sáng dịu nhẹ, gam màu ấm và âm thanh thiên nhiên tạo nên bầu không khí trầm lắng, như lời chào từ vùng đất lâu đời ẢNH: @TAIWANTOURISMVN

Tiếp đó, “Light Shining in the Woods” đưa du khách trở về thời kỳ vàng son của ngành lâm nghiệp. Những thân cây phát sáng dựng thẳng đứng giữa màn đêm gợi nhắc hình ảnh rừng xanh từng là biểu tượng phát triển của địa phương.

Bước qua cổng chào “From Chiayi, to the world”, nhịp điệu không gian thay đổi rõ rệt. “Around Taiwan Adventures” tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên khắp hòn đảo, còn “Light Arrives in Chiayi” nhấn mạnh tinh thần kết nối quốc tế ẢNH: @TAIWANTOURISMVN

Khu “Harvest Jubilee” lại rực rỡ sắc màu, tái hiện sự trù phú của nông nghiệp với các mô hình đồng ruộng, hệ thống thủy lợi và mùa thu hoạch. Ở đây, du khách không chỉ chụp ảnh mà còn có thể tương tác với các hiệu ứng ánh sáng phản hồi theo chuyển động.

Sau 8 năm trở lại Gia Nghĩa, lễ hội mang theo hình ảnh một vùng đất đang chuyển mình. Từ nền tảng nông nghiệp và lâm nghiệp, nơi đây dần định vị là trung tâm của nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Chính sự giao thoa ấy tạo nên tinh thần chủ đạo cho không gian đèn lồng năm nay: truyền thống không bị bỏ lại phía sau mà được nâng đỡ bởi công nghệ ẢNH: @TAIWANTOURISMVN



