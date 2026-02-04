Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng

Ẩm thực Huế - mang tinh thần cố đô vào bữa tiệc ẩm thực thực vật

Quả vả không chỉ là nguyên liệu, mà là ký ức, là văn hóa ẩm thực được truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi miếng vả gợi mở sự kết nối với thiên nhiên, với mùa màng và nhịp sống chậm của Huế. ẢNH: @HUMDINING.VIETNAM

Món vả lửa hồng ăn kèm bánh tráng mè và sốt đậu phộng - một sáng tạo dung hòa giữa nguyên liệu dân dã và kỹ thuật hiện đại.

Nghệ nhân Ngô Văn Tân "chiêu đãi" thực khách với cả hương vị dân dã lẫn cung đình Huế.

Món khai vị măng A Lưới trộn mè ẢNH: @HUMDINING.VIETNAM

Măng A Lưới là một sản vật bản địa ở vùng miền núi phía tây thành phố Huế, được khai thác chủ yếu từ các loại tre, nứa mọc tự nhiên trong rừng. Nhờ khí hậu mát mẻ, đất đai sạch, măng có vị ngọt thanh, giòn, thơm và không đắng.

Tiếp đến là mâm cơm muối Huế nổi tiếng như một món ăn cung đình dưới triều Nguyễn, được đưa vào nhóm "Ngự thiện thanh đạm" chuyên dùng trong ngày trai giới, dưỡng sinh. Dù là món ăn đơn giản chỉ có cơm và muối nhưng được chế biến tinh tế và khéo léo cùng sự trình bày cầu kỳ và đẹp mắt.

Mâm cơm muối Huế được tái hiện với cơm gạo lức dẻo thơm ăn kèm các loại muối như muối hoa đậu biếc, muối ngũ cốc, muối mè đen, muối ớt… ẢNH: TRÂM ANH

Tất cả được trình bày tinh tế, nhẹ nhàng mà trang nhã, đúng tinh thần ẩm thực Huế: ít mà sâu, giản dị mà sang.

Món tráng miệng với chè khoai mài được biết đến là món “chè tiến vua”. Nghệ nhân biểu diễn cách mài khoai trên lá dong, sau đó nấu trong nồi đất để giữ được vị ngon, sự tinh khiết và dinh dưỡng ẢNH: TRÂM ANH

Bánh nậm chay ẢNH: TRÂM ANH

Món bí phấn Bắc Kạn tiềm nấm ẢNH: TRÂM ANH

Trong không gian ấm cúng, sự kiện thứ tư của chuỗi “Nông sản quê nhà” với chủ đề Đông đã khép lại hành trình xuân - hạ - thu - đông. Hơn 60 loại nông sản theo mùa của ba miền Bắc -Trung - Nam cùng hội tụ, tạo nên bức tranh hương sắc mộc mạc mà sống động.

Song hành với ẩm thực Huế là hơn 30 món chay sáng tạo từ đội ngũ bếp như salad dưa gang Long An với hoa lục bình, bí phấn Bắc Kạn tiềm nấm, thốt nốt An Giang sốt trái nhàu - gừng non… Mỗi món ăn là một lát cắt của mùa đông: thanh mát nhưng ấm nồng, giản dị mà nhiều tầng hương vị ẢNH: TRÂM ANH

Món táo Sơn La ngâm mơ, mận sấy, sữa chua dừa ẢNH: TRÂM ANH

Sự kiện còn mở rộng trải nghiệm văn hóa với chương trình “Diễn xướng phương Nam”, tái hiện hành trình của đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể UNESCO, cùng các hoạt động giao lưu làng nghề, workshop tinh dầu thảo mộc Việt ẢNH: TRÂM ANH

Cô Doãn Cẩm Vân giới thiệu món mì Quảng chay ẢNH: TRÂM ANH

Từ dâu Mộc Châu, táo Sơn La, rau mầm đá Sa Pa của miền cao Tây Bắc; cam sành Hàm Yên, quýt Cao Bằng ở vùng trung du; bưởi Diễn, cải xoong Thanh Trì của đồng bằng Bắc bộ, đến dưa gang Long An, vú sữa Lò Rèn của miền sông nước Cửu Long… mỗi nguyên liệu đều giữ trọn hương vị nguyên bản, được nâng niu trong cách chế biến và trình bày ẢNH: @HUMDINING.VIETNAM

“Nông sản quê nhà - đông” vì thế không chỉ là nơi thưởng thức mỹ vị thực vật, mà còn là không gian để lắng nghe câu chuyện của nông sản, của văn hóa vùng miền - nơi mâm cơm muối Huế lặng lẽ tỏa sáng như một biểu tượng của sự tinh tế và bền bỉ trong ẩm thực Việt.