Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng

Không chỉ là một bữa tiệc ẩm thực thực vật, đây còn là cuộc gặp gỡ của ký ức nông sản, văn hóa vùng miền và những con người chọn cách trồng trọt, chế biến thuận theo tự nhiên và các món ăn vùng miền đặc trưng, tiêu biểu là Huế.
Ẩm thực Huế - mang tinh thần cố đô vào bữa tiệc ẩm thực thực vật
Món vả lửa hồng ăn kèm bánh tráng mè và sốt đậu phộng - một sáng tạo dung hòa giữa nguyên liệu dân dã và kỹ thuật hiện đại.
Nghệ nhân Ngô Văn Tân "chiêu đãi" thực khách với cả hương vị dân dã lẫn cung đình Huế.
Măng A Lưới là một sản vật bản địa ở vùng miền núi phía tây thành phố Huế, được khai thác chủ yếu từ các loại tre, nứa mọc tự nhiên trong rừng. Nhờ khí hậu mát mẻ, đất đai sạch, măng có vị ngọt thanh, giòn, thơm và không đắng.
Tiếp đến là mâm cơm muối Huế nổi tiếng như một món ăn cung đình dưới triều Nguyễn, được đưa vào nhóm "Ngự thiện thanh đạm" chuyên dùng trong ngày trai giới, dưỡng sinh. Dù là món ăn đơn giản chỉ có cơm và muối nhưng được chế biến tinh tế và khéo léo cùng sự trình bày cầu kỳ và đẹp mắt.
Tất cả được trình bày tinh tế, nhẹ nhàng mà trang nhã, đúng tinh thần ẩm thực Huế: ít mà sâu, giản dị mà sang.
Trong không gian ấm cúng, sự kiện thứ tư của chuỗi “Nông sản quê nhà” với chủ đề Đông đã khép lại hành trình xuân - hạ - thu - đông. Hơn 60 loại nông sản theo mùa của ba miền Bắc -Trung - Nam cùng hội tụ, tạo nên bức tranh hương sắc mộc mạc mà sống động.
“Nông sản quê nhà - đông” vì thế không chỉ là nơi thưởng thức mỹ vị thực vật, mà còn là không gian để lắng nghe câu chuyện của nông sản, của văn hóa vùng miền - nơi mâm cơm muối Huế lặng lẽ tỏa sáng như một biểu tượng của sự tinh tế và bền bỉ trong ẩm thực Việt.