  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Tận hưởng

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/02/2026 20:00 GMT+7

Không chỉ là một bữa tiệc ẩm thực thực vật, đây còn là cuộc gặp gỡ của ký ức nông sản, văn hóa vùng miền và những con người chọn cách trồng trọt, chế biến thuận theo tự nhiên và các món ăn vùng miền đặc trưng, tiêu biểu là Huế.

Ẩm thực Huế - mang tinh thần cố đô vào bữa tiệc ẩm thực thực vật

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 4.

Quả vả không chỉ là nguyên liệu, mà là ký ức, là văn hóa ẩm thực được truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi miếng vả gợi mở sự kết nối với thiên nhiên, với mùa màng và nhịp sống chậm của Huế.

ẢNH: @HUMDINING.VIETNAM

Món vả lửa hồng ăn kèm bánh tráng mè và sốt đậu phộng - một sáng tạo dung hòa giữa nguyên liệu dân dã và kỹ thuật hiện đại.

Nghệ nhân Ngô Văn Tân "chiêu đãi" thực khách với cả hương vị dân dã lẫn cung đình Huế. 

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 5.

Món khai vị măng A Lưới trộn mè

ẢNH: @HUMDINING.VIETNAM

Măng A Lưới là một sản vật bản địa ở vùng miền núi phía tây thành phố Huế, được khai thác chủ yếu từ các loại tre, nứa mọc tự nhiên trong rừng. Nhờ khí hậu mát mẻ, đất đai sạch, măng có vị ngọt thanh, giòn, thơm và không đắng. 

Tiếp đến là mâm cơm muối Huế nổi tiếng như một món ăn cung đình dưới triều Nguyễn, được đưa vào nhóm "Ngự thiện thanh đạm" chuyên dùng trong ngày trai giới, dưỡng sinh. Dù là món ăn đơn giản chỉ có cơm và muối nhưng được chế biến tinh tế và khéo léo cùng sự trình bày cầu kỳ và đẹp mắt. 

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 6.

Mâm cơm muối Huế được tái hiện với cơm gạo lức dẻo thơm ăn kèm các loại muối như muối hoa đậu biếc, muối ngũ cốc, muối mè đen, muối ớt…

ẢNH: TRÂM ANH

Tất cả được trình bày tinh tế, nhẹ nhàng mà trang nhã, đúng tinh thần ẩm thực Huế: ít mà sâu, giản dị mà sang.

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 7.

Món tráng miệng với chè khoai mài được biết đến là món “chè tiến vua”. Nghệ nhân biểu diễn cách mài khoai trên lá dong, sau đó nấu trong nồi đất để giữ được vị ngon, sự tinh khiết và dinh dưỡng

ẢNH: TRÂM ANH

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 8.

Bánh nậm chay

ẢNH: TRÂM ANH

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 9.

Món bí phấn Bắc Kạn tiềm nấm

ẢNH: TRÂM ANH

Trong không gian ấm cúng, sự kiện thứ tư của chuỗi “Nông sản quê nhà” với chủ đề Đông đã khép lại hành trình xuân - hạ - thu - đông. Hơn 60 loại nông sản theo mùa của ba miền Bắc -Trung - Nam cùng hội tụ, tạo nên bức tranh hương sắc mộc mạc mà sống động. 

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 10.

Song hành với ẩm thực Huế là hơn 30 món chay sáng tạo từ đội ngũ bếp như salad dưa gang Long An với hoa lục bình, bí phấn Bắc Kạn tiềm nấm, thốt nốt An Giang sốt trái nhàu - gừng non… Mỗi món ăn là một lát cắt của mùa đông: thanh mát nhưng ấm nồng, giản dị mà nhiều tầng hương vị

ẢNH: TRÂM ANH

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 11.

Món táo Sơn La ngâm mơ, mận sấy, sữa chua dừa

ẢNH: TRÂM ANH

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 12.

Sự kiện còn mở rộng trải nghiệm văn hóa với chương trình “Diễn xướng phương Nam”, tái hiện hành trình của đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể UNESCO, cùng các hoạt động giao lưu làng nghề, workshop tinh dầu thảo mộc Việt

ẢNH: TRÂM ANH

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 1.

Cô Doãn Cẩm Vân giới thiệu món mì Quảng chay

ẢNH: TRÂM ANH

Mỹ vị thực vật mùa đông với mâm cơm muối Huế tỏa sáng - Ảnh 2.

Từ dâu Mộc Châu, táo Sơn La, rau mầm đá Sa Pa của miền cao Tây Bắc; cam sành Hàm Yên, quýt Cao Bằng ở vùng trung du; bưởi Diễn, cải xoong Thanh Trì của đồng bằng Bắc bộ, đến dưa gang Long An, vú sữa Lò Rèn của miền sông nước Cửu Long… mỗi nguyên liệu đều giữ trọn hương vị nguyên bản, được nâng niu trong cách chế biến và trình bày

ẢNH: @HUMDINING.VIETNAM

“Nông sản quê nhà - đông” vì thế không chỉ là nơi thưởng thức mỹ vị thực vật, mà còn là không gian để lắng nghe câu chuyện của nông sản, của văn hóa vùng miền - nơi mâm cơm muối Huế lặng lẽ tỏa sáng như một biểu tượng của sự tinh tế và bền bỉ trong ẩm thực Việt.

Huế ẩm thực mỹ vị thực vật ẩm thực việt món ăn quê nhà

Bài viết khác

Trốn phố về Tam Cốc, Ninh Vân, ăn ngon ở Sài Gòn, 'chơi' tết theo gu mới

Trốn phố về Tam Cốc, Ninh Vân, ăn ngon ở Sài Gòn, 'chơi' tết theo gu mới

Du xuân bằng vị giác, thưởng thức ẩm thực tại các khu nghỉ

Du xuân bằng vị giác, thưởng thức ẩm thực tại các khu nghỉ

Du lịch tết, hành trình tận hưởng từ phố thị đến biển xanh

Du lịch tết, hành trình tận hưởng từ phố thị đến biển xanh

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt

'Chuyến rong chơi' đến cả 3 miền ngắm nhìn gia vị và sản vật Việt

MÀU - góc hẹn ẩm thực của Gen Z, nơi món ăn kể câu chuyện phố phường

MÀU - góc hẹn ẩm thực của Gen Z, nơi món ăn kể câu chuyện phố phường

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách

Chạm vào những kỳ quan ‘ẩn mình’ của Vịnh Hạ Long cùng InterContinental Halong Bay Resort

Chạm vào những kỳ quan ‘ẩn mình’ của Vịnh Hạ Long cùng InterContinental Halong Bay Resort

Bánh mì cá trích, bánh cua, bò tơ Củ Chi..., món ngon nhìn muốn ăn ngay

Bánh mì cá trích, bánh cua, bò tơ Củ Chi..., món ngon nhìn muốn ăn ngay

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top