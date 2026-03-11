Hotel Indigo Saigon The City đánh dấu một năm kể chuyện khu phố

Giữa nhịp chuyển động không ngừng của trung tâm phường Sài Gòn, Hotel Indigo Saigon The City đã tròn một năm hoạt động. Một năm không chỉ được tính bằng số đêm lưu trú hay những lượt khách ghé thăm, mà bằng từng câu chuyện được sẻ chia, từng khoảnh khắc kết nối được dệt nên từ nhịp sống hẻm Sài Gòn và chiều sâu lịch sử của vùng đất Ba Son.

Trong hành trình ấy, khách sạn không chỉ mở cửa đón khách, mà còn mở ra một không gian nơi ký ức và hiện tại cùng song hành, nơi mỗi chi tiết thiết kế, mỗi trải nghiệm ẩm thực và mỗi cuộc trò chuyện đều góp phần kể tiếp câu chuyện của khu phố theo một cách rất riêng.

Trong suốt tháng Ba, khách sạn giới thiệu chuỗi hoạt động đặc biệt như một lời tri ân gửi đến những vị khách lưu trú, đối tác và khu phố đã đồng hành trong năm đầu tiên.

"A Taste Of Our Neighbourhood" - Khi căn bếp trở thành nơi gặp gỡ của những câu chuyện

Tại nhà hàng The Shipyard, thực đơn kỷ niệm "A Taste Of Our Neighbourhood" được hình thành từ cuộc gặp gỡ giữa hai người làm nghề với hai hành trình khác nhau nhưng cùng chung sự trân trọng dành cho ẩm thực Việt.

Bếp trưởng điều hành của Hotel Indigo Saigon The City, Chef Xuân Hướng, người gắn bó trực tiếp với tinh thần ẩm thực và câu chuyện khu phố mà khách sạn theo đuổi, kết hợp cùng Chef Xuân Tâm, Cựu Chủ tịch Hiệp hội Siêu Đầu Bếp Thế Giới tại Việt Nam, vị khách mời mang đến góc nhìn quốc tế và kinh nghiệm dày dặn.

Thực đơn gọi món gồm 5 món là sự giao thoa giữa nguyên liệu quen thuộc của Việt Nam và cách tiếp cận đương đại, nơi mỗi món ăn gợi nhắc một lát cắt của Sài Gòn, dung dị mà tinh tế, gần gũi mà vẫn đủ bất ngờ để lưu lại ấn tượng.

"A Taste Of Our Neighbourhood" không chỉ là thực đơn kỷ niệm mà còn là hành trình vị giác nơi bản sắc Việt gặp gỡ tinh thần đương đại. Thực đơn sẽ được phục vụ xuyên suốt tháng Ba tại nhà hàng The Shipyard.

From Hotel Indigo Saigon With Love - Khi lời chúc trở thành một phần ký ức

Trong suốt tháng 3 tại Hotel Indigo Saigon The City, mỗi phòng khách sẽ được chuẩn bị sẵn những tấm postcard mang dấu ấn riêng của khách sạn. Với hoạt động "From Hotel Indigo Saigon With Love", khách lưu trú được mời viết lại một vài dòng cảm nhận, một lời chúc, hoặc đơn giản là một kỷ niệm nhỏ trong hành trình của mình tại đây.

Những tấm thiệp sau đó sẽ được trưng bày tại sảnh khách sạn như một góc ký ức chung của tháng Ba.

The Scent of Hẻm - Khi mùi hương dẫn lối trở về khu phố

Ngày 14.3, khách sạn tổ chức workshop nước hoa "The Scent of Hẻm" dành riêng cho khách lưu trú, hoàn toàn miễn phí, với sự đồng hành của De Sainty Labo.

Lấy cảm hứng từ những tầng hương quen thuộc của một con hẻm Sài Gòn, chút nắng ấm đầu ngày, mùi gỗ từ những khung cửa, hương trái cây và hương hoa thoảng qua từ gánh hàng rong, workshop mở ra hành trình khám phá ký ức bằng khứu giác. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, mỗi khách tham dự sẽ tự tay pha chế chai nước hoa 20ml mang dấu ấn cá nhân, như cách họ lưu giữ cho riêng mình một mảnh ký ức của "hẻm".

Tháng của sự tri ân dành cho phụ nữ

Song song với cột mốc kỷ niệm, tháng Ba cũng là dịp Hotel Indigo Saigon The City gửi lời cảm ơn đến những vị khách nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Trong suốt tháng, các khách hàng nữ dùng bữa tối hoặc thưởng thức trà chiều tại nhà hàng The Shipyard sẽ được trao tặng bộ sản phẩm chăm sóc da gồm Gel Tắm Đường Thốt Nốt An Giang 500ml và Tẩy Da Chết Toàn Thân Đường Thốt Nốt An Giang 200ml từ Cocoon Vietnam như một món quà nhỏ nhưng được lựa chọn đầy trân trọng.

Sự đồng hành cùng một thương hiệu thuần Việt, sử dụng nguyên liệu bản địa như đường thốt nốt An Giang và theo đuổi cam kết thuần chay, không thử nghiệm trên động vật, là một phần trong định hướng đồng hành cùng các thương hiệu Việt có chung giá trị bền vững và tôn vinh nguồn cảm hứng nội địa của Hotel Indigo Saigon The City.

Chia sẻ từ Tổng Quản Lý

Bà Amy Nhã, Tổng Quản Lý Hotel Indigo Saigon The City, chia sẻ: "Năm đầu tiên luôn là một chặng đường nhiều cảm xúc. Chúng tôi thực sự biết ơn những vị khách đã tin tưởng lựa chọn ở lại, những đối tác đã đồng hành, và đặc biệt là đội ngũ của mình, những người đã dành rất nhiều tâm huyết cho từng chi tiết mỗi ngày. Với chúng tôi, Hotel Indigo Saigon The City không chỉ đơn thuần là một địa chỉ lưu trú mới trên bản đồ thành phố, mà là nơi những câu chuyện được bắt đầu và được tiếp nối. Cột mốc một năm là dịp để nhìn lại với sự trân trọng, và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục giữ vững sự chân thành trong từng trải nghiệm phía trước".

Tháng Ba này, khi khu phố bước vào mùa mới, khách sạn mời bạn trở lại, để cùng nâng ly cho hành trình đã qua và cho những câu chuyện còn đang chờ được viết tiếp.