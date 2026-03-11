Bếp trưởng tài năng với hành trình nâng tầm ẩm thực tại Radisson Blu Resort Cam Ranh

Giữa khu vườn nhiệt đới xanh mát bên bờ cát trắng mịn của Bãi Dài, Radisson Blu Resort Cam Ranh đang mở ra một chương mới đầy hứng khởi trong hành trình nâng tầm ẩm thực với sáng tạo vượt trội từ Bếp trưởng Andy - biến nhà hàng Blu Lobster thành điểm đến ẩm thực cao cấp, hứa hẹn là một trong những trải nghiệm 'fine dining' đáng mong đợi nhất trong vùng.

Bếp trưởng Andy có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, nổi bật với năng lực sáng tạo và lãnh đạo trong lĩnh vực ẩm thực, từng chinh phục thực khách tại nhiều nhà hàng đạt giải thưởng ở Trung Quốc, Việt Nam và Trung Đông. Dưới sự dẫn dắt của ông, Blu Lobster bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi mỗi món ăn được tạo nên từ nghệ thuật chế biến, câu chuyện văn hóa và sự trân trọng đối với nguồn hải sản phong phú của Việt Nam.

Tại Blu Lobster, mỗi buổi tối mở ra trong nhịp điệu chậm rãi và thanh lịch. Ánh nến lung linh phản chiếu trên những bàn ăn được bài trí tinh tế, trong tiếng sóng biển nhẹ nhàng hòa cùng không gian mở, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực vừa riêng tư vừa đẳng cấp. Tại đây, bếp trưởng Andy giới thiệu triết lý "Dining with a Story" - nơi mỗi món ăn đều mang trong mình câu chuyện về vùng đất, nguyên liệu và nét văn hóa của Cam Ranh.

Bữa tối tại Blu Lobster

Với niềm đam mê dành cho nguồn nguyên liệu tươi ngon và được khai thác có trách nhiệm, bếp trưởng Andy hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng ngư dân địa phương và nông trại trong khu vực nhằm tôn vinh những sản vật tinh túy nhất của vùng đất này. Tôm hùm Cam Ranh, sò điệp được tuyển chọn thủ công và cá mú đen Hòn Mun trở thành điểm nhấn nổi bật, kết hợp hài hòa cùng các loại rau hữu cơ từ Đà Lạt, tạo nên câu chuyện ẩm thực nơi bản sắc địa phương gặp gỡ sự tinh tế toàn cầu.

Những món ăn đặc trưng trong thực đơn bao gồm Tôm hùm nướng sốt Béarnaise sả và nước mắm, giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên của loại hải sản thượng hạng này, với cách chế biến tinh giản, kết hợp cùng loại sốt giao thoa giữa ẩm thực Đông và Tây; Tartare tôm hùm với xốt gừng, một sáng tạo đầy tươi mới làm nổi bật vị tinh túy của tôm hùm; và Lẩu hải sản Nha Trang, nơi các hải sản tươi ngon được nâng tầm với nước dùng dashi đặc sắc của Nhật Bản. Phần tráng miệng mang dấu ấn Việt Nam với Mousse cà phê Việt cùng sô-cô-la đen Lâm Đồng.

"Triết lý ẩm thực của tôi là tôn trọng sự thuần khiết của nguyên liệu, nâng cao kỹ nghệ nấu nướng và không ngừng sáng tạo. Khi nguyên liệu đủ tươi ngon, sự tinh giản chính là kỹ thuật tốt nhất. Tại Blu Lobster, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm ẩm thực mang tính cá nhân, đáng nhớ và phản ánh bản sắc riêng. Tinh thần cốt lõi vẫn là ẩm thực Việt Nam, nhưng kỹ thuật và cách trình bày sẽ mở ra những lớp khám phá thú vị. Sau bữa ăn, nếu thực khách rời đi với cảm giác bất ngờ và sự hài lòng, đó chính là thành quả tuyệt vời nhất của chúng tôi", bếp trưởng Andy chia sẻ.

Không chỉ dừng lại với thực đơn mới, trong suốt tháng 3, 4 và 5 năm 2026, Radisson Blu Resort Cam Ranh sẽ tổ chức "Lễ hội Hương vị Thế giới - World Flavor Festival", một sự kiện ẩm thực đặc sắc mang tính trải nghiệm, giới thiệu ẩm thực truyền thống của Việt Nam, Hàn Quốc, Nga cùng tuyển chọn các hương vị quốc tế, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đầy sống động.

Chương trình sẽ khởi đầu với Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam (24 - 28.3), mang đến vẻ đẹp hương vị cùng sự đa dạng của ẩm thực vùng miền. Bên cạnh đó, khách có dịp tham gia các hoạt động trải nghiệm như biểu diễn ẩm thực, âm nhạc dân gian và hội chợ món ngon đường phố sôi động. Thêm phần thú vị cùng Ngày hội Món Tráng Miệng (3.4) với bữa tiệc ngọt ngào từ các loại trái cây mùa hè tươi ngon khắp Việt Nam.

Những điểm nhấn tiếp theo của lễ hội bao gồm Tuần lễ Ẩm thực Nga (13 - 18.4), khi Bếp trưởng Andy kết hợp cùng Bếp trưởng khách mời Yaroslav Nedumov đến từ Radisson Collection Paradise Resort & Spa tại Sochi. Tiếp nối là Tuần lễ Ẩm thực Quốc tế - Các quốc gia ven biển (28.4 - 2.5) và Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc (12 - 16.5) với các nghi thức ẩm thực truyền thống cùng những hoạt động ngoài trời đầy hào hứng như kéo co, ô ăn quan, giải đấu pétanque… hay các hoạt động trong nhà như làm bánh xoài, nấu ăn, vẽ cá gỗ ...

Tất cả những trải nghiệm này phản ánh tinh thần toàn cầu của Radisson Blu, đồng thời lan tỏa giá trị của các di sản văn hóa ẩm thực.

Lớp học nấu ăn và lớp học vẽ cá gỗ suốt Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam

Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao mới tại Blu Lobster, nhà hàng được xếp hạng #1 tại Cam Ranh trên Tripadvisor. Để tìm hiểu thêm thông tin và đặt bàn, vui lòng nhấp vào đây.

Để đặt phòng tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, vui lòng liên hệ +84 258 399 3666, email reservations.rcrb@radisson.com, hoặc truy cập website: Hãy chọn Khu nghỉ dưỡng của chúng tôi ở Cam Ranh | Radisson Blu