Du xuân bằng vị giác, thưởng thức ẩm thực tại các khu nghỉ

Trong không gian thư thái của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, ẩm thực trở thành điểm nhấn, với những hành trình vị giác kết nối tinh hoa quốc tế và bản sắc địa phương, mang đến những khoảnh khắc thưởng thức trọn vẹn và đáng nhớ.

Xu hướng du lịch ẩm thực: Nơi khách sạn tái định nghĩa trải nghiệm cao cấp

Các khách sạn 5 sao đang biến bàn ăn thành lý do để du khách lên đường, từ những bữa tiệc Michelin đến hành trình vị giác gắn với bản sắc địa phương ẢNH: @TINGARA_MODERN_JAPANESE

Cùng với sự lên ngôi của du lịch trải nghiệm, ẩm thực dần trở thành yếu tố cảm xúc, có sức ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách. Các khảo sát quốc tế cho thấy xu hướng này đang diễn ra mạnh mẽ. Theo Skyscanner, khoảng 67% du khách khu vực châu Á - Thái Bình Dương xem ẩm thực là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn điểm đến.

Tại Việt Nam, dữ liệu từ Booking.com cho thấy hơn 80% du khách Việt Nam coi ẩm thực địa phương là yếu tố quan trọng để quyết định du lịch, và gần một nửa sẵn sàng lựa chọn khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng vì trải nghiệm ẩm thực khác biệt.

Đón đầu xu hướng này, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Việt Nam đang tái định hình trải nghiệm du khách. Tại đây, tinh hoa ẩm thực được sáng tạo trên nền tảng nguyên liệu và hương vị địa phương, tạo nên sự đa dạng và khác biệt, phản ánh rõ nét bản sắc của từng vùng đất.

Những điểm hẹn ẩm thực đỉnh cao - đa dạng và đầy bản sắc

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort: Nơi ẩm thực chuẩn Michelin hòa cùng thiên nhiên và cảm hứng

Chef Table, La Maison 1888 - nhà hàng Pháp được Michelin Guide Vietnam xếp hạng 1 sao ẢNH: @LA MAISON 1888

Nằm giữa không gian xanh mát của bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort mang đến hành trình ẩm thực đẳng cấp chuẩn Michelin với hệ thống nhà hàng và quầy bar được thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên.

Nổi bật nhất là La Maison 1888 - nhà hàng duy nhất tại miền Trung Việt Nam được trao tặng 1 sao Michelin. Với triết lý kết hợp tư duy haute couture của thời trang vào phong cách ẩm thực bởi Christian Le Squer - bếp trưởng 3 sao Michelin tại Le Cinq (Paris), mỗi món ăn được "may đo" tỉ mỉ trên nền tảng kỹ thuật Pháp kinh điển, kết hợp nguyên liệu, tỷ lệ và trình bày với độ chính xác, tinh tế cao như một thiết kế cao cấp.

Hành trình ẩm thực tiếp tục được mở rộng với Tingara - nhà hàng Nhật Bản đương đại do Yoshida, đầu bếp Michelin đầu tiên trên thế giới về Teppanyaki, dẫn dắt; Citron với thiết kế nón lá đặc trưng, nổi bật cùng các bữa sáng, trà chiều và Sunday Brunch theo nhiều chủ đề.

Điểm đến ẩm thực mang tinh thần lễ hội của Đảo Ngọc: La Festa Phú Quốc

Khi đêm xuống, pháo hoa bên biển thắp sáng không gian, hòa quyện cùng vị giác và cảnh sắc, tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn tại La Festa Phú Quốc, Curio Collection by Hilton ẢNH: @LAFESTAPHUQUOC

Tọa lạc ven bờ biển Sunset Town, thị trấn Hoàng Hôn, La Festa Phú Quốc, Curio Collection by Hilton gây ấn tượng với kiến trúc Địa Trung Hải rực rỡ và không khí lễ hội tràn đầy cảm hứng. Khu nghỉ dưỡng 5 sao này đang dần định vị là một điểm đến ẩm thực mới nổi đáng phải thử, đặc biệt phù hợp với các cặp đôi tìm kiếm những khoảnh khắc lãng mạn và khác biệt trong hành trình khám phá Đảo Ngọc. Bức tranh ẩm thực tại La Festa được mở rộng với Seta, mang đến ẩm thực Quảng Đông hiện đại, cùng các quầy bar như Cielo trên tầng thượng.

Mùa hoa khởi sắc tại JW Marriott Phu Quoc

Tết Nguyên đán năm nay, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa giới thiệu chương trình lễ hội kéo dài 9 ngày với chủ đề "Mùa hoa khởi sắc", kết hợp văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe trong một hành trình tái tạo năng lượng tươi mới dành cho du khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại đây.

Nhà hàng fine dining Pink Pearl, biểu tượng khu nghỉ dưỡng, đặt trong dinh thự màu hồng mang phong cách Pháp cổ điển ẢNH: @JWMARRIOTTPHUQUOC

Tâm điểm ẩm thực của khu nghỉ dưỡng là Pink Pearl, nhà hàng fine dining biểu tượng nằm trong dinh thự màu hồng phong cách Pháp cổ điển. Ẩm thực Pháp đương đại được thể hiện qua kỹ thuật nấu ăn chuẩn mực, nguyên liệu chọn lọc và cách trình bày tinh tế, tạo nên một hành trình vị giác cân bằng giữa cổ điển và sáng tạo.

Xuyên suốt mùa lễ, trải nghiệm ẩm thực được thiết kế đa dạng và giàu cảm xúc, từ hương vị tết Việt được tái hiện tinh tế, chợ đêm và tiệc buffet phương Đông, đến những đêm BBQ ven biển, trà chiều và bộ sưu tập cocktail mang cảm hứng mùa xuân.

Radisson Blu Resort Cam Ranh: Tôn vinh hương vị miền biển

Lấy cảm hứng từ vùng biển Cam Ranh trù phú, khu nghỉ dưỡng xây dựng hành trình vị giác đa dạng, kết hợp hải sản địa phương tươi sạch với phong cách ẩm thực quốc tế, phù hợp cho kỳ nghỉ thư thái của gia đình và các cặp đôi.

Blu Lobster, lựa chọn nổi bật bên bờ biển, với cảnh hiên biển, âm thanh sóng vỗ và ánh hoàng hôn hài hòa ẢNH: @RADISSONBLU_RESORTCAMRANH

Điểm nhấn là nhà hàng Blu Lobster, mang đến trải nghiệm ẩm thực miền biển với hải sản Việt Nam tươi sống chế biến theo phong cách kết hợp Đông Tây fusion, thực đơn linh hoạt tùy theo nguyên liệu tươi sống được đánh bắt mỗi ngày, trong khung cảnh hoàng hôn và sóng biển, vô cùng lý tưởng cho những bữa tối lãng mạn. Các quầy bar và lounge như Cheers Bar, Waves Beach Bar hay Get Wet Pool Bar hoàn thiện mọi trải nghiệm với cocktail và đồ ăn nhẹ, cùng những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn bên hồ bơi và bãi biển Cam Ranh tuyệt đẹp.

Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel: Nâng tầm hương vị Tây Bắc

Tại Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel, ẩm thực được định vị như một trải nghiệm mang tính bản sắc, phản chiếu văn hóa Tây Bắc trong không gian khách sạn cao cấp giàu cảm hứng.

Nhà hàng Chic, nơi thực khách được dẫn dắt qua thực đơn à la carte kết hợp hương vị quốc tế và đặc sản vùng cao ẢNH: @HOTELDELACOUPOLEMGALLERY

Các nguyên liệu bản địa như thảo mộc rừng, rau theo mùa, thịt trâu, lợn bản hay cá suối Sa Pa được xử lý bằng kỹ thuật Pháp, mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa mới mẻ. Trải nghiệm được hoàn thiện bằng thực đơn thay đổi theo mùa, phản ánh nhịp sống và nguồn nguyên liệu địa phương, từ hoa atiso, quả rừng mùa hè đến các loại củ vùng lạnh mùa đông.

Triết lý ẩm thực này được dẫn dắt bởi bếp trưởng Oliver Mette, người đã dành nhiều thời gian khám phá Sa Pa, tìm hiểu nguyên liệu, mùa vụ và cách nấu của người bản địa. Từ đó, ông định hình phong cách kết hợp tinh thần ẩm thực Tây Bắc với kỹ thuật Âu chuẩn mực, đưa ẩm thực vùng cao lên một chuẩn trải nghiệm mới.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội: Giữ trọn hồn tết Việt trong từng hương vị

Sofitel Legend Metropole Hà Nội bước vào mùa tết như một không gian lưu giữ ký ức, nơi di sản không chỉ hiện diện qua kiến trúc hay lịch sử, mà còn được kể lại bằng hương vị ẢNH: @SOFITELLEGENDMETROPOLEHANOI

Mùa tết 2026, nhà hàng Spice Garden giới thiệu thực đơn set 5 món tái hiện tinh hoa ẩm thực Hà Nội xưa. Những món quen thuộc như nem rán, bún thang được chế biến chuẩn mực và tinh tế, gợi nhắc mâm cỗ ngày xuân, nơi tinh thần sum vầy và khởi đầu an lành được đặt ở vị trí trung tâm của trải nghiệm.

Song song đó, Le Beaulieu, nhà hàng Pháp mang tính biểu tượng của Metropole tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến ẩm thực hàng đầu của Hà Nội. Trong không gian sang trọng đậm chất di sản, Le Beaulieu mang đến những trải nghiệm ẩm thực Pháp tinh tế, nơi kỹ thuật kinh điển và tinh thần đương đại giao thoa, góp phần hoàn thiện bức tranh ẩm thực đa sắc của Metropole trong mùa tết.

Sofitel Saigon Plaza: Du xuân trong vị Pháp

Sofitel Saigon Plaza mang tới hương vị tết hài hòa giữa phong vị Pháp và văn hóa Việt ẢNH: @SOFITELSAIGONPLAZA

Sofitel Saigon Plaza mang đến một không gian tết tinh tế, nơi ẩm thực trở thành ngôn ngữ kể chuyện về khởi đầu mới, là sự giao thoa hài hòa giữa Art de Vivre Pháp và chiều sâu văn hóa Việt, thể hiện qua tinh thần French Zest: những món Pháp trứ danh được tiết chế để tôn vinh nguyên liệu bản địa, song hành cùng kỹ nghệ bánh ngọt thủ công gợi ký ức lễ hội châu Âu và tinh thần sum vầy của tết Việt.

Trải nghiệm ấy được nâng đỡ bởi cam kết phát triển bền vững thông qua mô hình ST25 by Koto và các thực hành ESG, nơi giá trị cộng đồng và đạo đức được đặt song song với chuẩn mực ẩm thực cao cấp.

Điểm nhấn của mùa xuân tại đây là Le 17 Bistro, với không gian gợi nhớ dinh thự miền quê Pháp, nơi những món ăn Pháp cổ điển được chế biến từ nguyên liệu Việt tươi mới, kết hợp rượu vang tuyển chọn cho những cuộc gặp gỡ đầu năm. Song song đó, các thực đơn theo mùa như "Tết xanh" chay thanh tao hay "Tết vị" mang hương vị Việt qua lăng kính phương Tây, cùng cocktail và nghi thức lì xì tại S Pool Bar, khép lại một mùa tết vừa tinh tế, vừa đậm bản sắc.