Xu hướng 'xa xỉ' mới của du lịch: giấc ngủ, trị liệu và văn hóa

Từ giấc ngủ được chăm chút như một nghi thức, những liệu pháp wellness bên bờ biển đến các khách sạn mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương - tất cả đang tạo nên một diện mạo mới cho du lịch nghỉ dưỡng.
Khi giấc ngủ trở thành trải nghiệm du lịch trên chiếc 'giường thiên đường'
Nhân dịp World sleep day - Ngày Quốc tế giấc ngủ (13.3) được xem như một lời nhắc nhở rằng chăm sóc giấc ngủ chính là nền tảng của sức khỏe toàn diện, khu nghỉ dưỡng giới thiệu nhiều trải nghiệm xoay quanh việc phục hồi năng lượng - một xu hướng ngày càng được du khách quốc tế quan tâm.
Từ liệu pháp spa lấy cảm hứng dưỡng sinh Việt Nam, mát xa tre tự nhiên, chườm thảo dược nóng đến giác hơi truyền thống, các liệu trình được thiết kế nhằm giúp cơ thể cân bằng lại nhịp sinh học sau những chuyến bay dài
ẢNH: @THEWESTINCAMRANH
Là khu nghỉ dưỡng Westin đầu tiên tại Việt Nam, nơi đây không ngừng nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thông qua những sáng kiến tập trung vào giấc ngủ, từ chiếc" giường thiên đường" - next generation heavenly bed cùng với trà thảo mộc, tinh dầu oải hương và thực đơn sleep well trước giờ ngủ, khoảnh khắc nghỉ ngơi tại đây được chăm chút như một nghi thức trọn vẹn.
Wellness retreat - 'ngôn ngữ' mới của du lịch
Buổi sáng ở đây bắt đầu rất sớm. Ánh nắng dịu trên bãi biển, âm thanh của sóng, gió, dừa tạo nên khung cảnh đủ yên tĩnh để con người chậm lại. Các hoạt động Morning Activation như sound healing hay wall pilates diễn ra ngay bên bờ biển, giúp du khách đánh thức cơ thể và tâm trí theo cách nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng.
Bắt đầu ngay từ khoảnh khắc khách đặt chân vào phòng và bắt gặp bộ wellness welcome set được chuẩn bị cẩn thận với túi thảo dược tắm thơm mùi lá rừng, tinh dầu địa phương và kombucha xanh lành.
Tất cả được đặt trong một chiếc giỏ cói mộc mạc, như lời mời đầu tiên bước vào hành trình chăm sóc bản thân, chậm lại, hít thở và để tâm hồn trở nên nhẹ nhàng
ẢNH: @DANANGMARRIOTTNONNUOCVILLAS
Dù là âm thanh chữa lành hay chuyển động pilates, những buổi sáng nơi đây luôn có điểm chung: chúng khiến con người bắt đầu ngày mới với trạng thái đã được “đặt lại”
ẢNH: @DANANGMARRIOTTNONNUOCVILLAS
Trải nghiệm trị liệu tại Quan Spa Non Nuoc cũng gắn liền với văn hóa bản địa. Từ liệu pháp truyền thống Việt Nam, đá nóng Non Nước cho đến tinh dầu trị liệu, mọi chi tiết đều hướng tới việc cân bằng thể chất lẫn tinh thần.
Buổi tối, nghi thức turndown trở thành một điểm nhấn giàu cảm xúc: những món quà nhỏ mang đậm chất Việt như dầu thảo mộc, son dưỡng tự nhiên hay đồ thủ công truyền thống được đặt trong phòng, như một lời chúc ngủ ngon giản dị nhưng tinh tế.
Những trải nghiệm đô thị đầy cảm hứng tại Rêve Ho Chi Minh City và Sofitel Saigon Plaza
Rêve Ho Chi Minh City: Điểm hẹn thượng lưu mới giữa lòng "phố đồ cổ" Sài Gòn
Nếu bãi biển mang đến sự tĩnh lặng, thì ngay giữa trung tâm Sài Gòn, những khách sạn boutique lại mở ra một cách tận hưởng khác, nơi văn hóa và nhịp sống đô thị giao thoa
ẢNH: @REVEHCMC
Rêve Ho Chi Minh City, thành viên của thương hiệu Vignette Collection thuộc IHG Hotels & Resorts, tọa lạc trên con phố đồ cổ Lê Công Kiều, nơi được ví như một lát cắt lịch sử của thành phố.
Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng hành trình đi bộ khám phá phố cổ, ghé các cửa tiệm đồ xưa, thăm Bảo tàng Mỹ thuật, rồi kết thúc bằng một bức ảnh Polaroid lưu niệm, một nghi thức nhỏ nhưng gợi nhiều cảm xúc.
Vignette Collection khéo léo kết hợp bản sắc riêng biệt của từng khách sạn với tầm nhìn chung về hành trình du lịch bản xứ đích thực. Dù mang diện mạo độc bản, mỗi điểm đến trong bộ sưu tập Vignette đều được gắn kết bởi hai giá trị cốt lõi là "Nghi lễ đáng nhớ" (Memorable Rituals) và "Vì những điều tốt đẹp" (Means For Good).
Phong vị Pháp giữa lòng Sài Gòn tại Sofitel Saigon Plaza
Trong khi đó, Sofitel Saigon Plaza lại mang đến trải nghiệm mang đậm tinh thần Pháp, nơi ẩm thực, rượu vang và nghệ thuật thưởng thức được tôn vinh.
Những bữa tối tinh tế tại Le 17 Bistro, lớp học pha chế cocktail tại Boudoir Lounge hay buổi chiều thư giãn bên hồ bơi tầng thượng đều được thiết kế để tạo nên những khoảnh khắc tận hưởng chậm rãi.
Đặc biệt, các đêm tiệc rượu vang từ vùng Rhône với thương hiệu Famille Perrin đưa thực khách bước vào hành trình vị giác sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố.
Đó cũng là tinh thần “Heartist” đặc trưng của Sofitel, dịch vụ được cá nhân hóa để mỗi trải nghiệm trở thành một câu chuyện đáng nhớ.