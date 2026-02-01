Trốn phố về Tam Cốc, Ninh Vân, ăn ngon ở Sài Gòn, 'chơi' tết theo gu mới

Tết hôm nay hướng đến sự cân bằng: nghỉ ngơi đủ sâu, vui chơi đủ đầy và tận hưởng những giá trị tinh tế nhất của thời gian bên nhau.
Kỳ nghỉ tết giữa thiên nhiên và nhịp sống bản địa tại Emeralda Resort Tam Cốc
Sương sớm giăng mờ trên núi đá vôi, dòng Ngô Đồng lặng lẽ trôi giữa cánh đồng lúa đông xuân, tạo nên bức tranh an yên hiếm có. Tại miền Bắc, Tam Cốc bước vào mùa đẹp nhất trong năm đúng dịp tết
ANH: @EMERALDA RESORT TAM CỐC
Emeralda Resort Tam Cốc trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn “trốn tết” khỏi phố thị ồn ào, tìm về với thiên nhiên và nhịp sống bản địa.
Dịp tết, khí hậu mát lành cùng nắng xuân dịu nhẹ mang đến cảm giác dễ chịu, lý tưởng cho những buổi dạo bộ trong khuôn viên xanh mát, đạp xe men theo con đường làng yên ả dẫn về đền Thái Vi, Thung Nắng hay ngồi tĩnh lặng bên hiên nhà ngắm thiên nhiên chuyển mình sang năm mới.
Không gian nghỉ dưỡng hòa mình trọn vẹn vào vùng lõi di sản Tràng An - Tam Cốc, nơi du khách có thể thong thả đạp xe làng quê, ngồi thuyền nan len lỏi qua hang động, viếng chùa Bích Động đầu năm hay đơn giản là ngồi bên hiên nhà ngắm nắng xuân dịu nhẹ.
An Lâm Retreats Ninh Vân Bay: Rời nhà nhưng không xa tết
Đón đầu mùa tết 2026, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay mang đến một lựa chọn rõ ràng cho những ai muốn rời nhà mà vẫn giữ trọn không khí tết Việt
ẢNH: @ANLAMRETREATS_NINHVANBAY
Từ các nghi thức truyền thống đến nhịp nghỉ dưỡng riêng tư giữa vịnh biển biệt lập, mọi trải nghiệm được thiết kế để du khách đón năm mới với tâm thế nhẹ nhàng và trọn vẹn.
Nhiều người chọn đi xa dịp đầu năm để nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhưng vẫn băn khoăn liệu tết có trọn vẹn khi rời khỏi nếp nhà quen thuộc. Câu trả lời đơn giản nằm ở việc giữ lại những nghi thức văn hóa trang trọng và nhịp sống sum vầy, dù mùa xuân bắt đầu ở bất cứ nơi đâu.
Một mùa tết trọn vẹn không chỉ nằm ở không khí lễ hội, mà còn ở cảm giác cơ thể và tâm trí được hồi phục. Song song với các hoạt động văn hóa, An Lâm Retreats mang đến hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện trong không gian tịnh dưỡng biệt lập.
Ẩn mình dưới những tàng cây xanh mát, bao quanh bởi tiếng nước chảy, khu nghỉ dưỡng tạo ra một không gian tĩnh tại hiếm có. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng thiền trong tiếng chuông xoay, để tâm trí lắng xuống và những ồn ào của năm cũ dần rơi lại phía sau. Yoga giữa thiên nhiên giúp cơ thể thả lỏng, mở ra nguồn năng lượng mới một cách nhẹ nhàng.
The Grand Hồ Tràm: Từ điểm nghỉ dưỡng gia đình đến điểm đến Hội nghị IBF 2026
Tổ hợp nghỉ dưỡng bao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion, cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và biệt thự trải dài trên 2,2 km bãi biển nguyên sơ. Các gia đình có thể dễ dàng lựa chọn không gian lưu trú phù hợp, từ phòng nghỉ tiện nghi cho gia đình nhỏ đến biệt thự riêng tư cho đại gia đình nhiều thế hệ. Bên cạnh đó là chuỗi nhà hàng phong phú, khu vui chơi trẻ em, spa, hoạt động biển và sân golf đẳng cấp quốc tế, mang đến kỳ nghỉ tết vừa thư giãn vừa gắn kết.
Mới đây, khu nghỉ dưỡng này chính thức được lựa chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 41 của Liên đoàn Quyền anh quốc tế (IBF), dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 28.5. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sự kiện quan trọng bậc nhất của IBF được tổ chức.
Hội nghị Thường niên IBF là diễn đàn quy tụ các nhà vô địch thế giới, giới quản lý, nhà tổ chức và quan chức quyền anh hàng đầu toàn cầu, nơi thảo luận về luật lệ, thứ hạng và định hướng phát triển của quyền anh chuyên nghiệp. Việc The Grand Hồ Tràm được lựa chọn không chỉ phản ánh tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở vật chất và dịch vụ, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ thể thao, sự kiện quốc tế.
'Làm mới' tết bằng chiều sâu ẩm thực tại nhà hàng Kabin
Nếu trước đây tết gắn liền với những mâm cỗ truyền thống, thì nay, ẩm thực tết mở rộng biên độ trải nghiệm, từ fine dining tại gia, ẩm thực di sản đến các bữa tiệc phong cách quốc tế.
Sau hơn 3 tháng nghiên cứu, thử nghiệm và kết hợp nguyên liệu, thực đơn mới của Kabin sẽ chính thức phục vụ từ tháng 1.2026. Kabin hy vọng thực khách ghé thăm và cảm nhận một diện mạo mới, nơi hương vị Quảng Đông đích thực tiếp tục được gìn giữ và kể lại theo cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn.
Hấp dẫn ẩm thực mùa cuối năm tại nhà hàng Madame Lam và Chuồn Food & Drinks
Madame Lam lại kể câu chuyện tết theo một hướng rất khác: Tết là ký ức, là giá trị được gìn giữ qua ẩm thực Việt đương đại
ẢNH: @MADAMELAMRESTAURANT
Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của bếp trưởng Nguyễn Như Cường, Chef's Table, bàn tiệc từ bếp trưởng được cá nhân hóa tinh tế mang dấu ấn riêng của gia đình: thực đơn được thiết kế theo yêu cầu, mỗi món ăn là một sáng tạo độc bản gắn với câu chuyện và cảm hứng phía sau hương vị.
Chuỗi hoạt động mùa cuối năm còn tạo ấn tượng thú vị khi ngày 17.1 vừa qua Madame Lam đã tổ chức workshop gói bánh chưng mang tên "Gói tết yêu thương", là sự kiện mùa thứ 4 trong chuỗi hoạt động thiện nguyện "Trao hương vị, gửi yêu thương" được cả người lớn và trẻ em đăng ký tham gia thật hào hứng.
Câu chuyện bánh chưng mang những giá trị văn hóa ngàn năm của người Việt được nhắc nhớ và gìn giữ qua nhiều thế hệ đầy trân quý và trở thành một món ăn không thể thiếu trong gia đình ngày tết. Sự kiện không chỉ là một hoạt động trải nghiệm ẩm thực mà còn là hành trình Madame Lam mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc thông qua ẩm thực Việt.
Đặc biệt, tất cả doanh thu từ phí tham dự chương trình "Trao hương vị, gửi yêu thương" sẽ được quyên góp cho quỹ Vietnam Children's Fund để giúp đỡ và tiếp sức cho các em nhỏ đang chiến đấu với bệnh ung thư.
Top Of The Town (Windsor Plaza Hotel): Trải nghiệm ẩm thực trên cao
Nhà hàng Top Of The Town trên tầng thượng khách sạn Windsor Plaza vừa ra mắt phong cách ẩm thực hoàn toàn mới với buffet nướng cuối tuần cùng các chương trình ẩm thực và ưu đãi hấp dẫn nhân dịp Valentine và Tết Nguyên đán
ẢNH: TRÂM ANH
Nơi đây đích thực là điểm hẹn lý tưởng tại khu vực Chợ Lớn để thư giãn ngắm hoàng hôn bên ly cocktail hay rượu vang nồng nàn, bữa tiệc chung vui với bia và món ăn nhẹ cùng bạn bè, tận hưởng buổi tối lãng mạn dưới trời sao cùng người thương hay tưng bừng chào đón năm mới Bính Ngọ giữa những màn pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa.