Trốn phố về Tam Cốc, Ninh Vân, ăn ngon ở Sài Gòn, 'chơi' tết theo gu mới

Tết hôm nay hướng đến sự cân bằng: nghỉ ngơi đủ sâu, vui chơi đủ đầy và tận hưởng những giá trị tinh tế nhất của thời gian bên nhau.

Kỳ nghỉ tết giữa thiên nhiên và nhịp sống bản địa tại Emeralda Resort Tam Cốc

Sương sớm giăng mờ trên núi đá vôi, dòng Ngô Đồng lặng lẽ trôi giữa cánh đồng lúa đông xuân, tạo nên bức tranh an yên hiếm có. Tại miền Bắc, Tam Cốc bước vào mùa đẹp nhất trong năm đúng dịp tết ANH: @EMERALDA RESORT TAM CỐC

Emeralda Resort Tam Cốc trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn “trốn tết” khỏi phố thị ồn ào, tìm về với thiên nhiên và nhịp sống bản địa.

Tọa lạc giữa vùng lõi di sản Tràng An, Tam Cốc, khu nghỉ hòa mình trọn vẹn vào cảnh quan núi non, sông nước và thảm thực vật bản địa ẢNH: @EMERALDA RESORT TAM CỐC

Dịp tết, khí hậu mát lành cùng nắng xuân dịu nhẹ mang đến cảm giác dễ chịu, lý tưởng cho những buổi dạo bộ trong khuôn viên xanh mát, đạp xe men theo con đường làng yên ả dẫn về đền Thái Vi, Thung Nắng hay ngồi tĩnh lặng bên hiên nhà ngắm thiên nhiên chuyển mình sang năm mới.

Trong không gian yên bình và gần gũi, tết tại đây không ồn ào, không vội vã ẢNH: @EMERALDA RESORT TAM CỐC

Không gian nghỉ dưỡng hòa mình trọn vẹn vào vùng lõi di sản Tràng An - Tam Cốc, nơi du khách có thể thong thả đạp xe làng quê, ngồi thuyền nan len lỏi qua hang động, viếng chùa Bích Động đầu năm hay đơn giản là ngồi bên hiên nhà ngắm nắng xuân dịu nhẹ.

An Lâm Retreats Ninh Vân Bay: Rời nhà nhưng không xa tết

Đón đầu mùa tết 2026, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay mang đến một lựa chọn rõ ràng cho những ai muốn rời nhà mà vẫn giữ trọn không khí tết Việt ẢNH: @ANLAMRETREATS_NINHVANBAY

Từ các nghi thức truyền thống đến nhịp nghỉ dưỡng riêng tư giữa vịnh biển biệt lập, mọi trải nghiệm được thiết kế để du khách đón năm mới với tâm thế nhẹ nhàng và trọn vẹn.

Nhiều người chọn đi xa dịp đầu năm để nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhưng vẫn băn khoăn liệu tết có trọn vẹn khi rời khỏi nếp nhà quen thuộc. Câu trả lời đơn giản nằm ở việc giữ lại những nghi thức văn hóa trang trọng và nhịp sống sum vầy, dù mùa xuân bắt đầu ở bất cứ nơi đâu.

Nằm tách biệt trên bán đảo Hòn Hèo, cách trung tâm Nha Trang 15 phút di chuyển bằng tàu cao tốc, nơi đây được bao bọc bởi rừng xanh, biển biếc và kiến trúc đậm chất Việt. Không gian ấy tạo nên một “ngôi nhà tết” giữa thiên nhiên, nơi du khách có thể thay đổi cảnh quan nhưng không đánh rơi những giá trị truyền thống ẢNH: @ANLAMRETREATS_NINHVANBAY

Một mùa tết trọn vẹn không chỉ nằm ở không khí lễ hội, mà còn ở cảm giác cơ thể và tâm trí được hồi phục. Song song với các hoạt động văn hóa, An Lâm Retreats mang đến hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện trong không gian tịnh dưỡng biệt lập.

Đến mùng 4 Tết (20.2.2026), Yoga cho gia đình được tổ chức từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30 tại cùng địa điểm. Một trải nghiệm phù hợp cho các gia đình muốn cùng nhau bước vào năm mới bằng một nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng và đồng điệu ẢNH: @ANLAMRETREATS_NINHVANBAY

Ẩn mình dưới những tàng cây xanh mát, bao quanh bởi tiếng nước chảy, khu nghỉ dưỡng tạo ra một không gian tĩnh tại hiếm có. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng thiền trong tiếng chuông xoay, để tâm trí lắng xuống và những ồn ào của năm cũ dần rơi lại phía sau. Yoga giữa thiên nhiên giúp cơ thể thả lỏng, mở ra nguồn năng lượng mới một cách nhẹ nhàng.

The Grand Hồ Tràm: Từ điểm nghỉ dưỡng gia đình đến điểm đến Hội nghị IBF 2026

Nằm cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển, The Grand Hồ Tràm nổi lên như một điểm đến lý tưởng cho các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, nhờ không gian biển khoáng đạt, hệ thống lưu trú đa dạng và dịch vụ phù hợp nhiều thế hệ ẢNH: @THEGRANDHOTRAM

Tổ hợp nghỉ dưỡng bao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion, cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và biệt thự trải dài trên 2,2 km bãi biển nguyên sơ. Các gia đình có thể dễ dàng lựa chọn không gian lưu trú phù hợp, từ phòng nghỉ tiện nghi cho gia đình nhỏ đến biệt thự riêng tư cho đại gia đình nhiều thế hệ. Bên cạnh đó là chuỗi nhà hàng phong phú, khu vui chơi trẻ em, spa, hoạt động biển và sân golf đẳng cấp quốc tế, mang đến kỳ nghỉ tết vừa thư giãn vừa gắn kết.

Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, The Grand Hồ Tràm còn đang khẳng định vị thế là địa điểm đăng cai các sự kiện quốc tế quy mô lớn ẢNH: @THEGRANDHOTRAM

Mới đây, khu nghỉ dưỡng này chính thức được lựa chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 41 của Liên đoàn Quyền anh quốc tế (IBF), dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 28.5. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sự kiện quan trọng bậc nhất của IBF được tổ chức.

Hội nghị Thường niên IBF là diễn đàn quy tụ các nhà vô địch thế giới, giới quản lý, nhà tổ chức và quan chức quyền anh hàng đầu toàn cầu, nơi thảo luận về luật lệ, thứ hạng và định hướng phát triển của quyền anh chuyên nghiệp. Việc The Grand Hồ Tràm được lựa chọn không chỉ phản ánh tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở vật chất và dịch vụ, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ thể thao, sự kiện quốc tế.

'Làm mới' tết bằng chiều sâu ẩm thực tại nhà hàng Kabin

Nếu trước đây tết gắn liền với những mâm cỗ truyền thống, thì nay, ẩm thực tết mở rộng biên độ trải nghiệm, từ fine dining tại gia, ẩm thực di sản đến các bữa tiệc phong cách quốc tế.

Tại TP.HCM, nhà hàng Hoa Kabin (Renaissance Riverside Hotel Saigon) bước vào năm 2026 với thực đơn Quảng Đông hoàn toàn mới, một cách “làm mới” tết bằng chiều sâu ẩm thực ẢNH: @RENAISSANCERIVERSIDESAIGON

Không thay đổi bản sắc, Kabin chọn cách nâng tầm kỹ thuật và nguyên liệu: từ vịt quay Bắc Kinh ướp bạch chỉ và nhân sâm, dim sum tinh tuyển đến các món hải sản cầu kỳ nhưng hài hòa vị giác ẢNH: @RENAISSANCERIVERSIDESAIGON

Sau hơn 3 tháng nghiên cứu, thử nghiệm và kết hợp nguyên liệu, thực đơn mới của Kabin sẽ chính thức phục vụ từ tháng 1.2026. Kabin hy vọng thực khách ghé thăm và cảm nhận một diện mạo mới, nơi hương vị Quảng Đông đích thực tiếp tục được gìn giữ và kể lại theo cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn.

Hấp dẫn ẩm thực mùa cuối năm tại nhà hàng Madame Lam và Chuồn Food & Drinks

Madame Lam lại kể câu chuyện tết theo một hướng rất khác: Tết là ký ức, là giá trị được gìn giữ qua ẩm thực Việt đương đại ẢNH: @MADAMELAMRESTAURANT

Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của bếp trưởng Nguyễn Như Cường, Chef's Table, bàn tiệc từ bếp trưởng được cá nhân hóa tinh tế mang dấu ấn riêng của gia đình: thực đơn được thiết kế theo yêu cầu, mỗi món ăn là một sáng tạo độc bản gắn với câu chuyện và cảm hứng phía sau hương vị.

Song song đó, Madame Lam mang tinh thần ẩm thực Michelin đến không gian riêng tư của gia chủ với trải nghiệm Fine Dining at Home ẢNH: @MADAMELAMRESTAURANT

Sang trọng và riêng tư, Fine Dining at Home tái hiện đẳng cấp Madame Lam ngay tại bàn tiệc gia đình hay những buổi tiếp đãi thân mật cuối năm tại công ty ẢNH: @MADAMELAMRESTAURANT

Chuỗi hoạt động mùa cuối năm còn tạo ấn tượng thú vị khi ngày 17.1 vừa qua Madame Lam đã tổ chức workshop gói bánh chưng mang tên "Gói tết yêu thương", là sự kiện mùa thứ 4 trong chuỗi hoạt động thiện nguyện "Trao hương vị, gửi yêu thương" được cả người lớn và trẻ em đăng ký tham gia thật hào hứng.

Trong không gian ấm cúng, workshop được tổ chức như một buổi gặp gỡ chia sẻ, nơi mọi người được tự tay gói những chiếc bánh chưng với lá dong, nếp, thịt heo, đậu xanh, lắng nghe câu chuyện tết xưa và kỷ niệm ngày tết ẢNH: @MADAMELAMRESTAURANT

Câu chuyện bánh chưng mang những giá trị văn hóa ngàn năm của người Việt được nhắc nhớ và gìn giữ qua nhiều thế hệ đầy trân quý và trở thành một món ăn không thể thiếu trong gia đình ngày tết. Sự kiện không chỉ là một hoạt động trải nghiệm ẩm thực mà còn là hành trình Madame Lam mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc thông qua ẩm thực Việt.

Đặc biệt, tất cả doanh thu từ phí tham dự chương trình "Trao hương vị, gửi yêu thương" sẽ được quyên góp cho quỹ Vietnam Children's Fund để giúp đỡ và tiếp sức cho các em nhỏ đang chiến đấu với bệnh ung thư.

Top Of The Town (Windsor Plaza Hotel): Trải nghiệm ẩm thực trên cao

Nhà hàng Top Of The Town trên tầng thượng khách sạn Windsor Plaza vừa ra mắt phong cách ẩm thực hoàn toàn mới với buffet nướng cuối tuần cùng các chương trình ẩm thực và ưu đãi hấp dẫn nhân dịp Valentine và Tết Nguyên đán ẢNH: TRÂM ANH

Top Of The Town tọa lạc tại tầng 25 với không gian ngoài trời thoáng đãng có tầm nhìn toàn cảnh TP.HCM tuyệt đẹp về đêm từ trên cao, cũng như khu vực trong phòng được thiết kế thanh lịch với cửa kính rộng để bạn ngắm khung cảnh thành phố rực rỡ muôn màu ẢNH: TRÂM ANH

Nơi đây đích thực là điểm hẹn lý tưởng tại khu vực Chợ Lớn để thư giãn ngắm hoàng hôn bên ly cocktail hay rượu vang nồng nàn, bữa tiệc chung vui với bia và món ăn nhẹ cùng bạn bè, tận hưởng buổi tối lãng mạn dưới trời sao cùng người thương hay tưng bừng chào đón năm mới Bính Ngọ giữa những màn pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa.