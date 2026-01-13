Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM năm 2026 có hoạt động gì mới?

Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM cho biết hoạt động nhằm kiện toàn tổ chức, hoàn thiện nền tảng pháp lý và xác định định hướng chiến lược phát triển mới cho ngành F&B trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn của ẩm thực toàn cầu.

Ra mắt ban chấp hành Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: C.B

Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM chia sẻ, từ những kết quả đạt được trong 3 năm hoạt động theo chức năng hiệp hội và gần 5 năm hoạt động theo mô hình cộng đồng, FBA đúc kết "bộ tứ trụ cột chiến lược" trong nhiệm kỳ I (2026 -2031) làm kim chỉ nam cho giai đoạn chuyển mình mới cho hiệp hội và toàn ngành F&B TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cụ thể, hiệp hội kiện toàn bộ máy hoạt động theo mô hình hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả cũng như hoàn thiện định hướng và chương trình hoạt động thực chiến và thực thi. Từ năm 2026, FBA mở rộng kết nối vùng: TP.HCM với Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thành hệ sinh thái ngành F&B cho siêu đô thị TP.HCM, nâng tầm ảnh hưởng và phát triển hệ sinh thái F&B xanh - bền vững.

Bên cạnh đó, FBA mở rộng mạng lưới hội viên toàn quốc và quốc tế, trong đó mỗi thành viên là "Đại sứ ẩm thực Việt Nam" góp phần lan tỏa giá trị và nâng tầm ẩm thực Việt ra thế giới.

Nhìn lại 3 năm hoạt động từ năm 2023 - 2025, FBA cho biết đã ghi dấu ấn với vai trò tổ chức, dẫn dắt cộng đồng F&B, thông qua các sáng kiến và chương trình nổi bật như Lễ hội ẩm thực chay 2023 tại Q.7 (cũ )năm 2023 và tại công viên Bình Phú năm 2025; đồng hành quảng bá ẩm thực Việt tại các sự kiện văn hóa - du lịch - thương mại quy mô lớn như Lễ hội sông nước TP.HCM, Lễ hội sâm, Diễn đàn OCOP, Hội nghị OCOP - XTTM và chuỗi hoạt động thiện nguyện cộng đồng ngành F&B…

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM vào năm 2023. Thông qua hiệp hội, các thành viên có thể kết nối, nâng cao chuyên môn quảng bá văn hóa ẩm thực TP.HCM và Việt Nam thông qua các sự kiện lễ hội ẩm thực, văn hoá, du lịch, xúc tiến thương mại với các đối tác trong và ngoài nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM cũng là nơi giao lưu, kết nối, hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành ẩm thực, đưa ẩm thực TP.HCM thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững.