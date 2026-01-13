Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM năm 2026 có hoạt động gì mới?

Cao An Biên
Cao An Biên
13/01/2026 05:34 GMT+7

Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) vừa tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2026 - 2031). Năm 2026, hoạt động của hiệp hội có gì mới?

Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM cho biết hoạt động nhằm kiện toàn tổ chức, hoàn thiện nền tảng pháp lý và xác định định hướng chiến lược phát triển mới cho ngành F&B trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn của ẩm thực toàn cầu.

Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM năm 2026 có hoạt động nào mới? - Ảnh 1.

Ra mắt ban chấp hành Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: C.B

Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM chia sẻ, từ những kết quả đạt được trong 3 năm hoạt động theo chức năng hiệp hội và gần 5 năm hoạt động theo mô hình cộng đồng, FBA đúc kết "bộ tứ trụ cột chiến lược" trong nhiệm kỳ I (2026 -2031) làm kim chỉ nam cho giai đoạn chuyển mình mới cho hiệp hội và toàn ngành F&B TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cụ thể, hiệp hội kiện toàn bộ máy hoạt động theo mô hình hiệu lực - hiệu năng - hiệu quả cũng như hoàn thiện định hướng và chương trình hoạt động thực chiến và thực thi. Từ năm 2026, FBA mở rộng kết nối vùng: TP.HCM với Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thành hệ sinh thái ngành F&B cho siêu đô thị TP.HCM, nâng tầm ảnh hưởng và phát triển hệ sinh thái F&B xanh - bền vững.

Bên cạnh đó, FBA mở rộng mạng lưới hội viên toàn quốc và quốc tế, trong đó mỗi thành viên là "Đại sứ ẩm thực Việt Nam" góp phần lan tỏa giá trị và nâng tầm ẩm thực Việt ra thế giới.

Nhìn lại 3 năm hoạt động từ năm 2023 - 2025, FBA cho biết đã ghi dấu ấn với vai trò tổ chức, dẫn dắt cộng đồng F&B, thông qua các sáng kiến và chương trình nổi bật như Lễ hội ẩm thực chay 2023 tại Q.7 (cũ )năm 2023 và tại công viên Bình Phú năm 2025; đồng hành quảng bá ẩm thực Việt tại các sự kiện văn hóa - du lịch - thương mại quy mô lớn như Lễ hội sông nước TP.HCM, Lễ hội sâm, Diễn đàn OCOP, Hội nghị OCOP - XTTM và chuỗi hoạt động thiện nguyện cộng đồng ngành F&B…

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM vào năm 2023. Thông qua hiệp hội, các thành viên có thể kết nối, nâng cao chuyên môn quảng bá văn hóa ẩm thực TP.HCM và Việt Nam thông qua các sự kiện lễ hội ẩm thực, văn hoá, du lịch, xúc tiến thương mại với các đối tác trong và ngoài nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM cũng là nơi giao lưu, kết nối, hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành ẩm thực, đưa ẩm thực TP.HCM thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững.

Tin liên quan

Hơn 200.000 lượt khách trải nghiệm lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM

Hơn 200.000 lượt khách trải nghiệm lễ hội ẩm thực chay 2025 ở TP.HCM

Suốt 5 ngày diễn ra sôi động tại công viên Bình Phú (TP.HCM), lễ hội ẩm thực chay 2025 thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Độc đáo những thức uống 'xanh' xuất hiện ở lễ hội ẩm thực chay 2025 tại TP.HCM

Kỷ lục Việt Nam: 200 món chay từ sen tại lễ hội ẩm thực chay ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

ẩm thực hiệp hội ẩm thực Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận