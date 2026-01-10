Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chàng trai 9X tái hiện các món ăn thời xưa

NGỌC NGỌC - THÁI HÒA
10/01/2026 10:18 GMT+7

Các clip tái hiện các món ăn thời xưa của chàng trai 9X bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Không kỹ xảo cầu kỳ, không bối cảnh dàn dựng phức tạp, chính sự mộc mạc, giản dị trong từng thước phim đã khơi gợi ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Chủ nhân của các clip triệu view đó là anh Cao Ngọc Đức (27 tuổi, ở xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk). Ban đầu, anh quay video chỉ với mục đích giải trí. Tuy nhiên, trước sự đón nhận tích cực của cộng đồng mạng, anh nghiêm túc hơn trong việc kể lại câu chuyện về những món ăn gắn liền với ký ức một thời.

Quay về tuổi thơ

Loạt clip tái hiện các món ăn hoài niệm như cơm độn hạt bo bo, nước pha bột sắn, mứt bí, muối vừng… nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong không gian nhà gạch, bên bếp củi đỏ lửa và chiếc bàn gỗ cũ, anh Đức tỉ mỉ chuẩn bị từng nguyên liệu, mang đến cảm giác thân quen, gần gũi. Không ít người xem cho biết họ có cảm giác như được quay về tuổi thơ khi xem những video này.

Chàng trai 9X tái hiện các món ăn thời xưa- Ảnh 1.

Không gian quay clip đầy hoài niệm của anh Ngọc Đức

Chàng trai 9X tái hiện các món ăn thời xưa- Ảnh 2.

Anh Đức bắt đầu làm nội dung về các món ăn hoài niệm khoảng 5 tháng trước. Ngoài yếu tố giải trí, anh mong muốn tạo ra những video có giá trị riêng trên không gian mạng vốn ngày càng đa dạng, nhiều xu hướng. Nhận thấy căn nhà của gia đình vẫn còn giữ được tường gạch, bếp củi và nếp sinh hoạt xưa, anh quyết định tận dụng.

Để các video có hình ảnh và cách chế biến sát với thực tế ngày trước, anh Đức nhận được sự tư vấn tận tình từ ông bà, cha mẹ. Từ việc chọn nguyên liệu đến từng công đoạn nấu nướng, mẹ anh là người hỗ trợ nhiều nhất. Việc tái hiện các món ăn không chỉ góp phần lưu giữ ký ức của một thế hệ, mà còn mang đến cho anh cảm giác như được "sống lại cuộc sống thời xưa".

Bà Phạm Thị Chinh (55 tuổi, mẹ của anh Đức) cho biết bà rất vui khi thấy con trai tái hiện lại hình ảnh những món ăn quen thuộc của thời thơ ấu. "Xem các clip, nhiều ký ức cũ của tôi lại ùa về, như được sống lại những năm tháng đã từng trải qua", bà Chinh chia sẻ.

Chàng trai 9X tái hiện các món ăn thời xưa- Ảnh 3.

Trong tương lai, anh Ngọc Đức mong muốn mở rộng nội dung về nếp sống, sinh hoạt thời xưa

Chàng trai 9X tái hiện các món ăn thời xưa- Ảnh 4.

Đằng sau những thước phim triệu view

Nếu những đoạn clip mang đến cảm giác chậm rãi, bình yên cho người xem, thì phía sau đó là quá trình làm nội dung không hề nhẹ nhàng. Theo anh Đức, khó khăn lớn nhất là gần như anh phải tự xoay xở mọi công đoạn. Thời gian đầu, từ chuẩn bị bối cảnh, sắp xếp nguyên liệu đến quay và dựng video, anh đều làm một mình.

Việc tìm nguyên liệu cho các món ăn xưa cũng mất nhiều thời gian hơn dự tính. Một số nguyên liệu như hạt bo bo, các loại đậu khô hay bột sắn hiện nay không còn phổ biến, buộc anh phải đặt mua từ nơi khác. Trung bình, để hoàn thành một clip, anh mất khoảng 3 ngày. Riêng một số video kéo dài gần 2 tuần do gián đoạn công việc hoặc nguyên liệu bị hỏng, phải làm lại từ đầu.

Song song với việc sáng tạo nội dung, anh Đức còn phụ giúp gia đình làm vườn. Năm 2019, anh từng thử sức với công việc làm nội dung trên mạng xã hội nhưng sau đó tạm dừng. Tuy vậy, niềm yêu thích quay clip và mong muốn kể những câu chuyện mang giá trị đã thôi thúc anh quay trở lại.

Chàng trai 9X tái hiện các món ăn thời xưa- Ảnh 5.

Video làm món cơm trộn khoai nhận được gần 9 triệu lượt xem

Trong thời gian tới, anh Đức mong muốn không chỉ dừng lại ở các món ăn hoài niệm mà còn mở rộng nội dung sang nếp sống, sinh hoạt và những hoạt động thường ngày của người xưa, để lan tỏa nhiều giá trị hơn đến người xem.

Trong quá trình thực hiện, anh Đức nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người xung quanh. Trong đó, anh Trần Mạnh Cường (24 tuổi) là người góp ý kịch bản, chuẩn bị đạo cụ và hỗ trợ bối cảnh. Anh Cường cho biết mỗi lần tham gia quay cùng anh Đức đều gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ, và mong những nội dung này tiếp tục được kể theo cách gần gũi hơn với giới trẻ.

Dù đôi lúc chùn bước trước những bình luận trái chiều, nhưng mỗi khi cầm máy quay, chàng trai 9X lại có thêm động lực để tiếp tục. Với anh, niềm vui sáng tạo và cảm giác mang lại giá trị cho người xem chính là lý do để không bỏ cuộc.

Chàng trai 9X tái hiện các món ăn thời xưa- Ảnh 6.

 

