Nhà hàng ở Hội An nấu hàng trăm suất cơm miễn phí giúp người dân vùng ngập

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày cùng với hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn Vu Gia – Thu Bồn điều tiết, xả lũ khiến mực nước tại Hội An đã vượt báo động 3, khiến nhiều khu vực thuộc các phường Hội An, Hội An Tây ngập sâu, có nơi hơn 1 m.

Chia sẻ khó khăn với các hộ dân ở vùng thấp trũng đang tất bật kê dọn đồ đạc tránh lũ, sáng nay 27.10, nhà hàng Sữa Café (đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Hội An) nấu hàng trăm suất ăn miễn phí phục vụ người dân.

Những suất cơm miễn phí được trao tận tay người dân ẢNH: NGỌC THƠM

Bà Nguyễn Thị Hồng (trú khối phố An Hội, phường Hội An) cho biết từ sáng nay nước đã ngập hơn 1 m, cả gia đình bà phải di chuyển sang nhà hàng xóm để trú tạm; mọi sinh hoạt, nấu nướng đều bị đình trệ.

"Hôm qua đến nay chủ yếu lo dọn đồ chạy lũ, nên khi hay tin có nhà hàng nấu cơm phát cho người dân trong khu vực, tôi ghé nhận từ sớm để nhận. Những suất cơm nóng được trao tận tay đã giúp gia đình tôi giải quyết bữa ăn trong tình cảnh khó khăn", bà Hồng chia sẻ.

Một hộ dân khác cũng có nhà bị ngập lũ, bếp dột ướt không thể nấu nướng gì được. Ngay khi hay tin về chương trình ý nghĩa này, người này đã gọi đăng ký với nhà hàng và đưa 2 con đến nhận cơm.

Anh Huỳnh Đắc Thanh (chủ nhà hàng) cho hay dự kiến nhà hàng phát cơm từ trưa nay 27.10 và ngày mai 28.10, chia thành 2 buổi mỗi ngày, mỗi buổi sẽ nấu hơn 100 suất cơm miễn phí.

Người dân đến nhận những suất cơm "0 đồng" ẢNH: NGỌC THƠM

Theo anh Thanh, thức ăn do nhân viên nhà hàng nấu, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cân đối dinh dưỡng, hy vọng có thể chia sẻ phần nào khó khăn với người dân vùng ngập lụt không thể nấu nướng.

Giữa bối cảnh nhiều người dân đang phải đối mặt với khó khăn chồng chất do thiên tai, việc nấu tặng hàng trăm suất cơm "0 đồng" là một hành động nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, đêm nay, lũ tại Hội An sẽ đạt đỉnh. Tình trạng mưa lớn còn kéo dài nên ngập lụt được nhận định sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới.