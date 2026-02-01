Không check-in, không nghỉ dưỡng: Vì sao nhiều người Việt chi trăm triệu tìm đến Himalaya?

Một tuần tại Nepal có thể tiêu tốn khoảng 60 triệu đồng, trong khi hành trình kéo dài 2 tuần đến Tây Tạng (cả 2 thuộc dãy Himalaya) có thể lên tới 120 triệu đồng. Đó là mức chi phí không dành cho số đông, nhưng lại đang trở thành lựa chọn của ngày càng nhiều người Việt trong vài năm trở lại đây.

Làng Gokyo ở độ cao 4.750 m và hồ nước trên sông băng Ngozumba ẢNH: LHAKPA SONAM SHERPA

Chia sẻ tại một triển lãm ảnh "Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết" ở TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Duy, Founder Om Himalayas (người Việt Nam chinh phục thành công 2 đỉnh núi cao nhất thế giới là Everest và Lhotse trong cùng 1 tuần vào tháng 5.2025) cho biết vùng Himalaya đang nổi lên như điểm đến đặc biệt với du khách Việt.

"Không chỉ Nepal, mà Bhutan, Tây Tạng, bắc Ấn Độ đều có xu hướng đón nhiều khách Việt. Từ khi có đường bay thẳng đến Delhi, người Việt trở thành một trong những nhóm khách đông tại khu vực Himalaya", ông Duy nói.

Những con bò Tây Tạng đang vận chuyển khí đốt để nấu ăn lên độ cao 5.364 m ẢNH: LHAKPA SONAM SHERPA

Theo ông Duy, dù Nepal chưa có đường bay thẳng, nhiều du khách Việt vẫn sẵn sàng bay nối chuyến và thêm chặng nội địa để trải nghiệm.

"Đây thường là nhóm khách có điều kiện kinh tế, không chỉ đi du lịch ngắm cảnh hay check-in, mà tìm kiếm sự kết nối, trải nghiệm và chuyển hóa bản thân. Himalaya khắc nghiệt, mùa đông có nơi xuống -20oC, nhưng lại mang nguồn năng lượng đặc biệt khiến nhiều người muốn quay trở lại", ông Duy nhận định.

Theo ông Nguyễn Mạnh Duy, nhiều du khách sau khi đến Bhutan hay Himalaya chia sẻ rằng họ có cảm giác như đã từng thuộc về nơi đó.

"Đó không còn là chuyến đi du lịch thông thường, mà là hành trình tìm kiếm sự kết nối rất đặc biệt với thiên nhiên và chính mình", ông nói.

Dê núi đực và cái Tảh với dãy núi Everest ở phía sau ẢNH: LHAKPA SONAM SHERPA

Tại triển lãm, nhiếp ảnh gia khiếm thính người Nepal - ông Lhakpa Sonam Sherpa đã giới thiệu loạt ảnh panorama quy mô lớn trong gia tài nhiếp ảnh đồ sộ. Là người Sherpa bản địa sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng giữa dãy tuyết sơn, ông mang đến một Himalaya vừa hùng tráng, bao la, vừa tĩnh lặng, nguyên sơ và đầy mê hoặc.

Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa năm nay 65 tuổi, mất thính giác từ năm 20 tuổi sau một trận bạo bệnh. Thế nhưng, nghịch cảnh không ngăn được ông dành trọn đời để gìn giữ di sản văn hóa Sherpa và vẻ đẹp nguyên sơ của dãy Himalaya.

Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa ký tặng khách Việt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Triển lãm còn giới thiệu những tư liệu quý về vùng đất dưới chân dãy núi Everest ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không chỉ ghi lại Himalaya bằng ống kính, ông còn sáng lập bảo tàng và khách sạn Sherwi Khangba - nơi lưu giữ tư liệu quý về lịch sử leo núi và văn hóa bản địa, từng được Google Street View và huyền thoại leo núi Reinhold Messner ghi nhận.

Sau TP.HCM, triển lãm của Lhakpa Sonam Sherpa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 7 - 8.2 tại 46 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Dãy Himalaya là hệ thống núi cao nhất thế giới, kéo dài hơn 2.400 km, trải qua Nepal, Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc (Tây Tạng) và Pakistan. Nơi đây có hơn 100 đỉnh núi trên 7.000 m, trong đó đỉnh Everest cao 8.848 m - nóc nhà của thế giới.

Himalaya không chỉ là biểu tượng địa lý, mà còn là không gian văn hóa tâm linh đặc biệt của châu Á, gắn liền với đời sống của hàng triệu người dân bản địa.