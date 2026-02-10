Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
10/02/2026 16:34 GMT+7

Show diễn đa giác quan kết hợp văn hóa, ẩm thực tại Dinh Độc Lập có gì đặc biệt khi giá vé gần 2 triệu đồng?

Lần đầu tiên, một show diễn đa giác quan VietCharm được tổ chức ngay trong không gian Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM). Với giá vé gần 2 triệu đồng, khán giả không chỉ xem, mà còn có thể chạm, cảm nhận và trực tiếp tham gia vào không gian trình diễn văn hóa Việt.

Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 1.

Sân khấu VietCharm được thiết kế theo ý tưởng "trời tròn, đất vuông"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt trong cùng 1 show diễn

Toàn bộ sân khấu được thiết kế theo ý tưởng "trời tròn, đất vuông", với khán phòng ngồi vòng tròn hướng tâm, tạo nên mô hình sân khấu tròn ít gặp trong các chương trình biểu diễn tại Việt Nam. Ở khoảng cách 1 mét, khán giả gần như hòa mình vào không gian biểu diễn.

Show diễn tạo cảm giác đưa người xem di chuyển dọc Bắc - Trung - Nam, qua từng tiết mục biểu diễn cùng những món ăn vùng miền.

Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 2.
Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 3.
Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 4.
Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 5.

Mỗi tiết mục biểu diễn là một lát cắt văn hóa vùng miền

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi tiết mục là một lát cắt vùng miền, từ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, hầu đồng; xòe Thái, nhảy sạp; đến tuồng - hát bội, không gian cung đình Huế và hành trình đất phương Nam sông nước.

Khi ánh đèn sân khấu tắt, ánh đèn dầu bật lên, không gian trở nên dịu lại, mang màu sắc rất khác so với một nhà hát thông thường.

Khám phá khuôn viên Dinh Độc Lập ban đêm: Trải nghiệm văn hóa chưa từng có

Trong khoảng 90 - 100 phút, show diễn gồm 9 tiết mục biểu diễn kết hợp cùng 8 món ăn. Mỗi chặng trải nghiệm đều gắn với một món mang đậm bản sắc vùng miền, từ chè sen, nem cuốn đến những món đặc trưng phương nam.

Kỳ vọng quảng bá văn hóa Việt Nam

Anh Quốc Thái (người dân TP.HCM) chia sẻ: "Cảm nhận đầu tiên của tôi là rất hoành tráng, hình ảnh đẹp, âm thanh hay. Đặc biệt là thức ăn ngon, mỗi món đều đi theo chủ đề với tiết mục biểu diễn, tôi thấy rất thú vị. Việc kết hợp giữa trình diễn và ẩm thực khiến trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn, kiểu như vị giác, thính giác… mọi thứ hòa trộn trong một buổi tối".

Các chi tiết như chén dĩa, bộ ấm trà, đèn dầu được sử dụng nhằm tạo không khí dân gian cho không gian trình diễn. Khi ánh đèn sân khấu tắt, đèn dầu được bật lên, tạo không khí khác biệt so với không gian nhà hát hiện đại.

Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 6.
Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 7.
Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 8.
Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 9.
Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 10.

Từng chi tiết trong show diễn mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Nguyễn Thy Thy (người dân TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên chị tham dự một show diễn như VietCharm: "Em chưa đi hết các vùng miền trên dải đất Việt Nam, nhưng xem show này giống như được biết thêm những nơi mình chưa từng đến. Trong một show có thể thấy được văn hóa nhiều vùng thông qua âm nhạc, nhạc cụ và ẩm thực".

Theo ông Phạm Đình Trung, Giám đốc marketing dự án VietCharm, chương trình được xây dựng như một hành trình di sản văn hóa Việt. Show diễn được kỳ vọng trở thành một sản phẩm du lịch về đêm tại TP.HCM, trong bối cảnh thành phố vẫn thiếu những hoạt động trải nghiệm văn hóa ban đêm dành cho du khách.

Ông Trung cho hay, ê kíp đã đi nghiên cứu mô hình biểu diễn ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp… với mong muốn xây dựng một show do người Việt thực hiện, mang đậm bản sắc Việt nhưng có thể lan tỏa ra thế giới.

Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 11.

Vé mỗi show diễn từ 1,6 - 1,8 triệu đồng cho chương trình từ 90 - 100 phút

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Trung, đây là định hướng mà ê kíp theo đuổi trong quá trình xây dựng chương trình. 

"Chúng tôi muốn làm một sản phẩm vừa giữ được tinh thần văn hóa Việt, vừa có ngôn ngữ đương đại để người trẻ có thể xem, có thể cảm. Thử thách của chúng tôi là đưa những nhạc cụ, tiết tấu dân gian đó vào một không gian hiện đại, hòa chung với đời sống hôm nay, để tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan", ông Trung chia sẻ.

Show diễn VietCharm "Đan di sản - Chạm cảm xúc" sẽ chính thức ra mắt vào ngày 17.2 sắp tới, giá vé từ 1,6 - 1,8 triệu đồng.

Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 12.

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng riêng cho show diễn với sự đầu tư chau chuốt từ âm thanh đến ánh sáng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Show ẩm thực gần 2 triệu đồng ở Dinh Độc Lập đặc biệt mức nào?- Ảnh 13.

Nét độc đáo khi tham gia show diễn là khách có thể "chạm", cùng tương tác

ẢNH: NHẬT THỊNH

Với nhiều khán giả, điều đọng lại sau khi rời Dinh Độc Lập không chỉ là một buổi biểu diễn hay một bữa ăn. Mà là cảm giác đã thật sự chạm vào văn hóa Việt - bằng đôi mắt, đôi tai, vị giác và cả cảm xúc.

Xem thêm bình luận