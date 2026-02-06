Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Bước vào Dinh Độc Lập, chạm văn hóa Việt bằng mọi giác quan

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
06/02/2026 20:35 GMT+7

Tại Dinh Độc Lập, lần đầu tiên VietCharm mang đến hành trình chạm văn hóa Việt bằng xem - nghe - nếm - chạm, biến di sản thành trải nghiệm sống động, gần gũi và đáng nhớ.

Tối 6.2, tại Dinh Độc Lập, show diễn văn hóa - ẩm thực VietCharm "Đan di sản - Chạm cảm xúc" chính thức ra mắt. Show diễn mang đến cho du khách trong và ngoài nước trải nghiệm chạm văn hóa Việt bằng đa giác quan: xem - nghe - nếm - chạm, thay vì chỉ thưởng thức bằng thị giác như các chương trình biểu diễn thông thường.

Bước vào Dinh Độc Lập, chạm văn hóa Việt bằng mọi giác quan- Ảnh 1.

Nơi tổ chức show VietCharm nằm ngay trong khuôn viên Dinh Độc Lập

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khác với mô hình sân khấu truyền thống, VietCharm được xây dựng theo triết lý "đan di sản, chạm cảm xúc". Các chất liệu văn hóa Việt được chọn lọc và kết nối thành một hành trình liền mạch, từ âm nhạc, múa, nhạc cụ, trang phục, nghi lễ đến không gian và ẩm thực. Mỗi tiết mục không đứng riêng lẻ mà trở thành một "điểm chạm" trong dòng trải nghiệm xuyên suốt.

Văn hóa trong di sản

Việc tổ chức show trong khuôn viên Dinh Độc Lập mang lại lợi thế đặc biệt cho VietCharm. Đây không chỉ là địa điểm biểu diễn mà còn là không gian lịch sử đã sẵn chiều sâu ký ức. Du khách bước vào xem show cũng đồng thời bước vào một di sản, nơi mỗi chuyển động sân khấu đều được đặt trong bối cảnh văn hóa - lịch sử Việt Nam.

Bước vào Dinh Độc Lập, chạm văn hóa Việt bằng mọi giác quan- Ảnh 2.

Những tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng tinh xảo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Không gian được thiết kế theo lộ trình trải nghiệm, kết hợp các điểm trưng bày nhạc cụ truyền thống, tạo cảm giác nhập vai. Người xem không đơn thuần ngồi một chỗ xem biểu diễn, mà di chuyển qua từng lớp không gian, như đi qua một Việt Nam thu nhỏ.

Nội dung VietCharm được xây dựng dựa trên chất liệu văn hóa Bắc - Trung - Nam. Mỗi tiết mục là một lát cắt vùng miền, từ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, hầu đồng, xòe Thái - nhảy sạp, tuồng - hát bội, cho đến không gian cung đình Huế và hành trình đất phương Nam sông nước.

Bước vào Dinh Độc Lập, chạm văn hóa Việt bằng mọi giác quan- Ảnh 3.

Không chỉ xem, khách cũng có thể cùng trải nghiệm để chạm vào văn hóa Việt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các tiết mục tiêu biểu như: Nước sen khởi thủy, Cung đàn Đất Việt, Hello Việt Nam (áo dài - nón lá) tạo thành mạch kết nối xuyên suốt, vừa giữ tinh thần truyền thống, vừa được dàn dựng theo ngôn ngữ sân khấu hiện đại, giúp khán giả quốc tế dễ cảm, dễ hiểu.

Ẩm thực đi cùng sân khấu

Một điểm khác biệt của VietCharm là ẩm thực được thiết kế song hành với nội dung biểu diễn. Mỗi vùng miền đều có món ăn đi kèm, tạo trải nghiệm trọn vẹn bằng cả vị giác.

Từ nem cuốn thượng ngàn chấm chẩm chéo, cá nướng pả pỉnh tộp, bánh phu thê, chè hạt sen long nhãn, bánh chưng - bánh dày, đến nem công chả phụng hay gỏi củ hũ dừa gác càng cua Cà Mau… tất cả được "food pairing" theo mạch show, giúp du khách vừa xem, vừa thưởng thức, vừa ghi nhớ bằng cảm xúc.

Bước vào Dinh Độc Lập, chạm văn hóa Việt bằng mọi giác quan- Ảnh 4.

Món ăn được lên theo mạch show mang đến trải nghiệm hoàn hảo, giúp khách cảm nhận trọn vẹn về văn hóa Việt

ẢNH: NHẬT THỊNH

VietCharm hướng đến phong cách dẫn dắt gần gũi, mang tinh thần hiếu khách của gia đình Việt: chân thật, tinh tế nhưng không xa cách. Du khách còn được giao lưu trực tiếp, đánh thử chiêng, tham gia một số hoạt động tương tác, trở thành một phần của hành trình thay vì chỉ là người quan sát.

Mục tiêu của VietCharm không phải tạo ra một show hoành tráng về kỹ xảo, mà là giữ chân du khách bằng cảm xúc đọng lại. Khi rời khỏi Dinh Độc Lập, khán giả không chỉ nhớ từng tiết mục, mà nhớ một Việt Nam gần gũi, sống động và dễ yêu.

Bước vào Dinh Độc Lập, chạm văn hóa Việt bằng mọi giác quan- Ảnh 5.

Thực khách được trải nghiệm văn hóa trọn vẹn bằng vị giác

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bước vào Dinh Độc Lập, chạm văn hóa Việt bằng mọi giác quan- Ảnh 6.

Không gian ấm cúng của show diễn đưa du khách trải nghiệm văn hóa Việt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bước vào Dinh Độc Lập, chạm văn hóa Việt bằng mọi giác quan- Ảnh 7.

Show VietCharm sẽ chính thức đón khách từ ngày 17.2.2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Với định hướng trở thành điểm đến văn hóa Việt mới tại TP.HCM, VietCharm kỳ vọng góp thêm một sản phẩm du lịch đặc trưng, nơi văn hóa không chỉ để xem, mà là thứ có thể chạm được bằng âm thanh, hương vị, chuyển động và cảm xúc.

Tin liên quan

Cá khoai là cá gì? Loại cá thịt mềm... tan ngay trong miệng nấu món gì ngon?

Cá khoai là cá gì? Loại cá thịt mềm... tan ngay trong miệng nấu món gì ngon?

Từ loài cá làm món ăn quen thuộc của nhà nghèo ngày trước, cá khoai bây giờ đã trở thành một món đặc sản ở nhiều tỉnh miền Trung, được nhiều người ưa chuộng. Đây là cá gì và làm món nào ngon?

Loạt quán ăn ở TP.HCM dán bảng bán xuyên tết: Có tăng giá không?

Hương vị quê hương: Gỏi tép làng quê

Khám phá thêm chủ đề

Dinh độc lập văn hóa Việt VietCharm Đan di sản chạm cảm xúc Show diễn ở dinh độc lập Ẳm thực văn hóa TP.HCM Show diễn vietcharm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận