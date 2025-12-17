  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Tận hưởng

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách

Nguồn: Seahorse Resort & Spa
Nguồn: Seahorse Resort & Spa
17/12/2025 18:27 GMT+7

Dù không ngừng cập nhật tiện nghi và làm mới trải nghiệm để bắt nhịp ngành dịch vụ khách sạn, Seahorse Resort lại chọn đặt một giá trị tưởng như rất giản dị ở vị trí trung tâm: nụ cười. Với ông Trần Anh Thi - Tổng quản lý khu nghỉ này thì nụ cười không chỉ là biểu hiện cảm xúc nhất thời, mà là tinh thần cốt lõi của ngành mến khách.

Chính sự thân thiện chân thành ấy, theo ông, mới là điều khiến du khách muốn quay trở lại, bền bỉ hơn mọi công nghệ hay tiện ích hào nhoáng.

Trong ngành du lịch - ngành kinh doanh lòng mến khách, nơi mọi thứ đều được chuẩn hóa bằng quy trình, nhưng ông Trần Anh Thi lại chọn một yếu tố không thể đo đếm bằng con số để làm thước đo chất lượng: thái độ con người. Ông gọi đó là "Nụ cười Seahorse/ Seahorse Smile" – một triết lý vận hành được hình thành từ khi tham gia vào nghề, và được duy trì đến hôm nay.

Hơn ba thập kỷ mến khách, giữ lại một nụ cười

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách- Ảnh 1.

Không nói nhiều về thành tích, cũng hiếm khi nhắc đến những con số tăng trưởng hay giải thưởng, khi được hỏi điều gì quan trọng nhất trong hơn ba mươi năm gắn bó với ngành mến khách, ông Trần Anh Thi anh trả lời rất chậm, gần như suy nghĩ từng chữ: “Nụ cười”

 Bước vào ngành từ những năm 1990, thời điểm du lịch Việt Nam còn rất sơ khai, ông Thi đến với nghề không phải vì hào quang. Khi ấy, nghề Khách sạn chủ yếu là lao động dịch vụ thuần túy, ít khái niệm về "hospitality" đúng nghĩa. Chính quá trình làm việc và được đào tạo trong môi trường quốc tế đã giúp ông nhận ra: điều khiến du khách nhớ không nằm ở phòng ốc …sang trọng, mà ở cảm giác được chào đón chân thành ở Seahorse Resort & Spa.

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách- Ảnh 2.

Nụ cười Seahorse/ Seahorse Smile” - một triết lý vận hành được ông Trần Anh Thi hình thành từ khi tham gia vào nghề, và được duy trì đến hôm nay

"Nụ cười trong ngành mến khách không phải cười cho có", ông Thi nói. "Đó là nụ cười khiến người đối diện thấy dễ chịu, không bị phục vụ quá mức, cũng không bị xa cách và luôn tạo được sự gần gũi". Theo ông, nụ cười cũng là một kỹ năng nghề nghiệp, cần được rèn luyện như bất kỳ kỹ năng nào khác. Cười quá đà có thể khiến khách e ngại, cười hời hợt lại tạo cảm giác lạnh lùng. Tại Seahorse, triết lý này được cụ thể hóa bằng những quy chuẩn rất đời thường: chào khách bằng ánh mắt, gọi đúng tên, giữ tác phong gọn gàng và thái độ điềm tĩnh. Ông Thi tin rằng, khi một du Khách được gọi đúng tên mình, họ sẽ cảm nhận rõ sự tôn trọng, thay vì cảm giác đang ở một nơi xa lạ, hay trong một không gian dịch vụ.

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách- Ảnh 3.

Một trong những dấu ấn đặc biệt của "Nụ cười Seahorse/ Seahorse Smile" là giải thưởng nội bộ cùng tên, được tổ chức hàng tháng. Giải thưởng không lớn về vật chất, nhưng mang giá trị tinh thần rất rõ rệt. Những nhân viên được vinh danh đều là người nhận được phản hồi tích cực trực tiếp từ du Khách. "Khách khen nụ cười của nhân viên, với tôi, đó là thành công thật sự của bản thân tôi nói riêng, và của cả Khu nghỉ nói chung", ông Thi chia sẻ.

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách- Ảnh 4.

Trong bối cảnh ngành du lịch phát triển nhanh, ông Thi không giấu sự trăn trở. Theo ông, nhiều người trẻ bước vào nghề với kỳ vọng hào nhoáng, trong khi bản chất của hospitality là sự kiên nhẫn và khiêm nhường. "Đây là ngành làm dâu trăm họ. Nếu không đặt mình vào vị trí người khác, rất khó làm lâu dài," ông chia sẻ. "Hospitality không phải là "làm cho sang", mà là một nghề đòi hỏi sự khiêm nhường, kiên nhẫn và khả năng đặt mình vào vị trí người khác".

Với ông Trần Anh Thi, Seahorse không chỉ là một Khu nghỉ biển, mà là nơi Khách "đến để về" – về với cảm giác thân quen, gần gũi. Và trong hành trình đó, nụ cười vẫn là điều ông kiên trì giữ lại, giữa một ngành đang thay đổi từng ngày.

‘Nụ cười Việt Nam’ được ông Trần Anh Thi kiên trì giữ lại trong ngành mến khách- Ảnh 5.

 Seahorse Resort & Spa

  • Khu nghỉ biển tại Mũi Né, Phan Thiết
  • Hoạt động theo triết lý mến khách như "chào đón du khách như chào đón người thân về thăm nhà"dựa trên sự cá nhân hóa trải nghiệm
  • Định hướng phát triển bền vững, chú trọng yếu tố con người và văn hóa phục vụ

Ông Trần Anh Thi

  • Tổng quản lý Seahorse Resort & Spa
  • Hơn 33 năm gắn bó với ngành kinh doanh lòng mến Khách/ ngành du lịch – khách sạn
  • Theo đuổi triết lý: đón khách như người thân về thăm nhà

Khởi xướng và duy trì văn hóa "Nụ cười Seahhorse/ Seahorse Smile" trong vận hành Khu nghỉ mát

Seahorse Resort & Spa


Trần Anh Thi Seahorse Resort Nụ cười Seahhorse lòng mến khách

Bài viết khác

Chạm vào những kỳ quan ‘ẩn mình’ của Vịnh Hạ Long cùng InterContinental Halong Bay Resort

Chạm vào những kỳ quan ‘ẩn mình’ của Vịnh Hạ Long cùng InterContinental Halong Bay Resort

Bánh mì cá trích, bánh cua, bò tơ Củ Chi..., món ngon nhìn muốn ăn ngay

Bánh mì cá trích, bánh cua, bò tơ Củ Chi..., món ngon nhìn muốn ăn ngay

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại

Từ đảo ngọc đến cao nguyên đá, câu chuyện mùa lễ hội cuối năm thú vị

Từ đảo ngọc đến cao nguyên đá, câu chuyện mùa lễ hội cuối năm thú vị

Người dùng trải nghiệm tủ lạnh Panasonic với 30 ngày dùng thử

Người dùng trải nghiệm tủ lạnh Panasonic với 30 ngày dùng thử

Gây sốt với xu hướng cá nhân hóa, định hình lối sống mới

Gây sốt với xu hướng cá nhân hóa, định hình lối sống mới

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển

Trải nghiệm chiều sâu văn hóa Singapore ngay cả khi có ít thời gian

Trải nghiệm chiều sâu văn hóa Singapore ngay cả khi có ít thời gian

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top