Trải nghiệm chiều sâu văn hóa Singapore ngay cả khi có ít thời gian

Khám phá di sản qua các trải nghiệm thủ công truyền thống

Tại Singapore, nghề thủ công như vẽ hay nhuộm Batik lên vải vẫn được nghệ nhân bản địa gìn giữ như một phần sống động của đời sống đô thị. Các workshop trải nghiệm giúp du khách có cơ hội trực tiếp khám phá kỹ thuật thủ công đặc sắc này, đồng thời cảm nhận tinh thần sáng tạo bền bỉ được truyền dạy qua nhiều thế hệ.

Workshop đầu tiên mà du khách không nên bỏ lỡ là trải nghiệm vẽ tranh Batik - nghệ thuật dùng sáp ong để nhuộm và vẽ hoa văn truyền thống trên vải của Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2009. Du khách có thể tìm tới Kamal Arts Studio để trải nghiệm hoạt động thú vị này. Với thời lượng 2 giờ, người tham gia có cơ hội tự tay tạo nên bức tranh Batik của riêng mình, đồng thời lắng nghe nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện về lịch sử và sự chuyển mình của Batik qua thời gian.

Workshop vẽ tranh Batik ẢNH: KAMAL ARTS STUDIO

Các chương trình tại workshop được thiết kế đa dạng cho mọi trình độ với lứa tuổi từ 9 tuổi trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm nên phù hợp với những du khách lần đầu biết đến loại hình nghệ thuật này. Chi phí cho 2 giờ trải nghiệm là 120 SGD/người (khoảng 2,4 triệu đồng).

Khám phá ẩm thực đầy màu sắc của Singapore

Với cộng đồng dân cư đa dạng, Singapore sở hữu nền ẩm thực độc đáo. Tham gia workshop ẩm thực truyền thống giúp du khách khám phá cách ẩm thực trở thành ngôn ngữ chung kết nối các cộng đồng đa sắc tộc tại đảo quốc sư tử.

Du khách có thể thử tham gia Cultural Cooking Class tại Food Playground (khu Chinatown). Tại đây, mỗi người sẽ có ba giờ để tự tay nấu một món ăn Singapore “đúng điệu”. Bắt đầu buổi học, du khách sẽ được tìm hiểu qua những nét độc đáo trong ẩm thực Singapore, khám phá các loại gia vị và nguyên liệu địa phương đã làm nên tên tuổi của các khu ẩm thực đường phố. Sau đó, mỗi người sẽ học cách chế biến một số món ăn truyền thống như Laksa, cơm gà Hải Nam, Nasi Lemak, Kueh Dadar... tùy theo chương trình của workshop.

Trong quá trình nấu ăn, các hướng dẫn viên sẽ chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng cùng bí quyết gia truyền tạo nên hương vị đặc biệt của từng món ăn đúng chuẩn bản xứ.

Liên tục được Tripadvisor vinh danh “Traveller’s Choice Best of the Best” từ năm 2020 đến năm 2024, Cultural Cooking Class là một trong những trải nghiệm ý nghĩa để khám phá văn hóa ẩm thực bình dân tại đảo quốc. Chi phí cho 3 giờ trải nghiệm là 130 SGD/người (khoảng 2,7 triệu đồng) cho nhóm từ 2 người và 150 SGD/người (khoảng 3 triệu đồng) nếu đi một mình.

Nếu Food Playground mang đến không khí sôi động của lớp học nhóm giữa trung tâm Chinatown thì Cookery Magic lại đưa du khách đến một trải nghiệm riêng tư và gần gũi hơn. Lớp học được tổ chức ngay trong chính căn bếp của đầu bếp Ruqxana Vera Lynette ở Singapore. Du khách có thể chọn tham gia các lớp học hằng tuần hoặc đăng ký riêng một buổi học cho nhóm gia đình, bạn bè để cùng nhau chuẩn bị những món ăn mang đậm bản sắc địa phương như Assam Prawns (tôm rim me), Daun Ubi Keledek Masak Lemak (rau lang nấu nước cốt dừa cay nhẹ) và Ayam Ponteh (gà hầm tương đậu).

Điểm đặc biệt của lớp học này nằm ở không khí gần gũi, mang lại cảm giác như được mời dùng bữa tại nhà của một người Singapore bản địa. Sau khi hoàn thành món ăn, mọi người sẽ cùng thưởng thức thành quả của mình giữa khu vườn xanh mát, nơi mỗi câu chuyện ẩm thực trở nên sống động qua lời kể và hương vị. Chi phí cho 3 giờ trải nghiệm là 110 SGD/người (khoảng 2,2 triệu đồng).

Chỉ với chuyến du lịch trong vài ngày, du khách vẫn có thể trải nghiệm trọn vẹn văn hóa của nơi đây qua những workshop truyền thống ẢNH: VISITSINGAPORE

'Chạm' vào văn hóa Singapore qua chất liệu kiến trúc

Bên cạnh nghề thủ công và ẩm thực, bản sắc văn hóa Singapore còn được khắc họa rõ nét trên các chất liệu kiến trúc như gốm sứ hay gạch men. Do đó, những workshop về kiến trúc luôn được du khách đặc biệt yêu thích. Không chỉ được trực tiếp sáng tạo, du khách còn tìm hiểu ý nghĩa từng họa tiết, bảng màu và gu thẩm mỹ tinh tế của cư dân bản địa.

Ẩn mình giữa mảng xanh yên tĩnh phía tây Singapore, Thow Kwang Pottery Jungle là không gian lưu giữ lò nung gốm truyền thống cổ nhất còn hoạt động tại đảo quốc. Lò được xây dựng từ những năm 1940 với hình dáng tựa rồng và có thể đạt tới nhiệt độ 1.300°C, tạo nên lớp men tro củi tự nhiên độc bản cho từng sản phẩm gốm Teochew, di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong workshop kéo dài 2 giờ tại Thow Kwang, du khách sẽ trải nghiệm trọn vẹn quy trình làm gốm dưới sự hướng dẫn của các thành viên gia đình nhà Tan, những nghệ nhân gìn giữ nghệ thuật nung gốm truyền thống. Buổi học mở đầu với màn trình diễn bàn xoay gốm điêu luyện của nghệ nhân. Sau đó, du khách sẽ được hướng dẫn tận tình các bước cơ bản để làm gốm. Khi đi vào thực hành, người tham gia có thể chọn giữa nặn gốm thủ công hoặc kết hợp nặn trên bàn xoay. Ngoài ra, Thow Kwang còn sở hữu một bộ sưu tập đồ gốm với họa tiết tinh xảo và đậm dấu ấn. Chi phí cho 2 - 3 giờ trải nghiệm là 55 SGD/người (khoảng 1,1 triệu đồng).

Dựa trên các số liệu từ báo chí và dự báo của Tổng cục Du lịch Singapore (STB), du khách đến quốc đảo này đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025 và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng ẢNH: AP

Bên cạnh nghệ thuật gốm, du khách cũng có thể khám phá workshop vẽ gạch men Peranakan, "đặc sản" văn hóa của kiến trúc Peranakan ở khu Joo Chiat và Katong. Những viên gạch mang họa tiết hoa lá, chim muông tinh xảo không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn kể câu chuyện sự thịnh vượng, cân bằng và hành trình di cư của người Nyonya qua nhiều thế hệ.

Trong hai giờ đồng hồ, du khách sẽ khám phá nguồn gốc cũng như ý nghĩa của hoa văn Peranakan và kiến trúc shophouse độc đáo. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, người tham gia sẽ học cách phối hình học đối xứng, tạo đường viền nổi và vẽ họa tiết hoa văn bằng bút lông, qua đó tự tay sáng tạo viên gạch sứ thủ công mang đậm phong cách Peranakan.

Tham gia workshop, du khách còn được mặc trang phục Nyonya Kebaya và Batik truyền thống, thưởng thức bánh Kueh - món tráng miệng thường xuất hiện trong dịp lễ hội và nhâm nhi trà Nyonya truyền thống. Chi phí là 100 SGD/người (khoảng 2 triệu đồng), bao gồm hướng dẫn, trang phục và trà bánh Nyonya.