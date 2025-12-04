  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Tận hưởng

Người dùng trải nghiệm tủ lạnh Panasonic với 30 ngày dùng thử

Hải Trần
Hải Trần
04/12/2025 11:21 GMT+7

Tung bộ sưu tập mới tập trung vào thiết kế và công nghệ, Panasonic Việt Nam khẳng định hãng hiện tự tin dẫn đầu phân khúc tủ lạnh nhiều cánh, đồng thời triển khai ưu đãi cho 100 khách hàng đầu tiên với mức giảm đến 30% và trải nghiệm sản phẩm tại nhà 30 ngày.

Người dùng trải nghiệm tủ lạnh Panasonic với 30 ngày dùng thử - Ảnh 1.

Sự kiện trải nghiệm sản phẩm Panasonic đang diễn ra tại TP.HCM, tái hiện chuẩn sống mới của gia đình hiện đại

Ảnh: BTC

Những năm gần đây, tủ lạnh nhiều cánh (multi-door) trở thành xu hướng tiêu dùng trên thế giới nhờ dung tích lớn, thiết kế tiện nghi và khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu. Theo các báo cáo thị trường quốc tế, lượng xuất xưởng tủ lạnh side-by-side và multi-door toàn cầu đã tăng từ khoảng 55 triệu chiếc lên hơn 62 triệu chiếc giai đoạn 2023 - 2025, cho thấy nhu cầu ngày càng mạnh ở nhóm gia đình hiện đại. Xu hướng này nhanh chóng lan tới Việt Nam, nơi người dùng có yêu cầu cao hơn về sự tiện dụng, thẩm mỹ và công nghệ.

Bắt nhịp thị hiếu đó, Panasonic Việt Nam vừa giới thiệu bộ sưu tập tủ lạnh thế hệ mới tại Experience Hub diễn ra ở Capella ParkView (TP.HCM). Sự kiện được thiết kế như một không gian sống phong cách Nhật Bản, cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các công nghệ cốt lõi làm nên danh tiếng của Panasonic.

Hơn 25 mẫu tủ lạnh được ra mắt, bao phủ từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Các dòng Harmony+ âm tường, Prime+ Edition hay Tailor-Made Edition thể hiện triết lý tối giản - tinh tế, phù hợp đa dạng không gian nội thất. Dòng DZ dung tích lớn tiếp tục là lợi thế của Panasonic trong việc đáp ứng nhu cầu trữ thực phẩm cho gia đình Việt.

Loạt công nghệ chủ đạo vẫn là điểm nhấn của bộ sưu tập: Nanoe™ X hỗ trợ khử khuẩn và khử mùi, ngăn đông mềm Prime Fresh -3°C duy trì độ tươi lâu mà không cần rã đông, hệ thống Auto Ice làm đá tự động và giải pháp tiết kiệm điện năng tối ưu. Bên cạnh tủ lạnh, Panasonic cũng trình làng các dòng máy giặt - sấy mới, tủ chăm sóc quần áo, hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tiện nghi của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.

Tại sự kiện, ông Hiro-san, Giám đốc CE Panasonic Việt Nam, chia sẻ rằng Panasonic đang hướng đến việc trở thành nhà cung cấp giải pháp sức khỏe toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào điện tử tiêu dùng. Trong khuôn khổ Experience Hub, Panasonic triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho 100 khách hàng đầu tiên đăng ký mua, bao gồm mức giảm lên đến 30% và quyền trải nghiệm sản phẩm tại nhà trong 30 ngày. Người dùng được phép hoàn trả nếu sản phẩm không phù hợp.

Với chiến lược mở rộng sản phẩm và định hướng nâng chuẩn sống hiện đại, Panasonic tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xu hướng sử dụng tủ lạnh nhiều cánh đúng như chuẩn tiêu dùng quốc tế.

Tủ lạnh Panasonic

Bài viết khác

Gây sốt với xu hướng cá nhân hóa, định hình lối sống mới

Gây sốt với xu hướng cá nhân hóa, định hình lối sống mới

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển

Trải nghiệm chiều sâu văn hóa Singapore ngay cả khi có ít thời gian

Trải nghiệm chiều sâu văn hóa Singapore ngay cả khi có ít thời gian

Dân tình phát sốt với khu nghỉ, khách sạn Việt Nam được thế giới 'xướng tên'

Dân tình phát sốt với khu nghỉ, khách sạn Việt Nam được thế giới 'xướng tên'

Nâng tầm kỳ nghỉ tại Việt Nam với ưu đãi ‘Elite Stays, Extra Points’ từ Marriott Bonvoy

Nâng tầm kỳ nghỉ tại Việt Nam với ưu đãi ‘Elite Stays, Extra Points’ từ Marriott Bonvoy

Bản giao hưởng hương vị tháng 10

Bản giao hưởng hương vị tháng 10

Độc đáo triển lãm tôn vinh di sản và thời trang Việt

Độc đáo triển lãm tôn vinh di sản và thời trang Việt

'Xóm' nhỏ giữa đại ngàn và góc ẩn trú trong vịnh đậm chất thiên nhiên

'Xóm' nhỏ giữa đại ngàn và góc ẩn trú trong vịnh đậm chất thiên nhiên

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top