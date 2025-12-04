Người dùng trải nghiệm tủ lạnh Panasonic với 30 ngày dùng thử

Sự kiện trải nghiệm sản phẩm Panasonic đang diễn ra tại TP.HCM, tái hiện chuẩn sống mới của gia đình hiện đại Ảnh: BTC

Những năm gần đây, tủ lạnh nhiều cánh (multi-door) trở thành xu hướng tiêu dùng trên thế giới nhờ dung tích lớn, thiết kế tiện nghi và khả năng bảo quản thực phẩm tối ưu. Theo các báo cáo thị trường quốc tế, lượng xuất xưởng tủ lạnh side-by-side và multi-door toàn cầu đã tăng từ khoảng 55 triệu chiếc lên hơn 62 triệu chiếc giai đoạn 2023 - 2025, cho thấy nhu cầu ngày càng mạnh ở nhóm gia đình hiện đại. Xu hướng này nhanh chóng lan tới Việt Nam, nơi người dùng có yêu cầu cao hơn về sự tiện dụng, thẩm mỹ và công nghệ.

Bắt nhịp thị hiếu đó, Panasonic Việt Nam vừa giới thiệu bộ sưu tập tủ lạnh thế hệ mới tại Experience Hub diễn ra ở Capella ParkView (TP.HCM). Sự kiện được thiết kế như một không gian sống phong cách Nhật Bản, cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các công nghệ cốt lõi làm nên danh tiếng của Panasonic.

Hơn 25 mẫu tủ lạnh được ra mắt, bao phủ từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Các dòng Harmony+ âm tường, Prime+ Edition hay Tailor-Made Edition thể hiện triết lý tối giản - tinh tế, phù hợp đa dạng không gian nội thất. Dòng DZ dung tích lớn tiếp tục là lợi thế của Panasonic trong việc đáp ứng nhu cầu trữ thực phẩm cho gia đình Việt.

Loạt công nghệ chủ đạo vẫn là điểm nhấn của bộ sưu tập: Nanoe™ X hỗ trợ khử khuẩn và khử mùi, ngăn đông mềm Prime Fresh -3°C duy trì độ tươi lâu mà không cần rã đông, hệ thống Auto Ice làm đá tự động và giải pháp tiết kiệm điện năng tối ưu. Bên cạnh tủ lạnh, Panasonic cũng trình làng các dòng máy giặt - sấy mới, tủ chăm sóc quần áo, hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tiện nghi của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.

Tại sự kiện, ông Hiro-san, Giám đốc CE Panasonic Việt Nam, chia sẻ rằng Panasonic đang hướng đến việc trở thành nhà cung cấp giải pháp sức khỏe toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào điện tử tiêu dùng. Trong khuôn khổ Experience Hub, Panasonic triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho 100 khách hàng đầu tiên đăng ký mua, bao gồm mức giảm lên đến 30% và quyền trải nghiệm sản phẩm tại nhà trong 30 ngày. Người dùng được phép hoàn trả nếu sản phẩm không phù hợp.

Với chiến lược mở rộng sản phẩm và định hướng nâng chuẩn sống hiện đại, Panasonic tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xu hướng sử dụng tủ lạnh nhiều cánh đúng như chuẩn tiêu dùng quốc tế.