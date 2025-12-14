Chạm vào những kỳ quan ‘ẩn mình’ của Vịnh Hạ Long cùng InterContinental Halong Bay Resort

Thông qua những hoạt động hấp dẫn được cẩn trọng tuyển chọn nhằm tôn vinh cảnh quan đặc trưng, những giá trị truyền thống và di sản ven biển, hành trình mang đến góc nhìn sâu sắc và gần gũi hơn về vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa đã làm nên sức quyến rũ của Vịnh Hạ Long. Chương trình hiện mở đặt phòng đến ngày 29.12.2025 cho thời gian lưu trú từ ngày 1 - 31.12.2025.

Sảnh chính tại InterContinental Halong Bay Resort

"Trải nghiệm kỳ quan ẩn mình giữa Vịnh Di Sản" bao gồm hai đêm nghỉ tại hạng phòng Halong Bay Suite rộng rãi, kèm quyền sử dụng Club InterContinental dành cho 2 người. Được thiết kế dành cho những du khách có mong muốn kết nối sâu sắc hơn với điểm đến, hành trình kết hợp tinh tế giữa trải nghiệm du thuyền riêng, bên cạn các hoạt động thủ công truyền thống, cùng những liệu trình ẩm thực và chăm sóc sức khỏe được chăm chút kỹ lưỡng.

Với hành trình "Ha Long Bay Myths Tour - Huyền thoại Vịnh Hạ Long", du khách sẽ khám phá Hang Sửng Sốt, Hang Luồn và một làng nuôi cấy ngọc trai nổi, nơi địa chất, truyền thuyết và di sản thủ công của vịnh được tái hiện sống động. Trải nghiệm còn bao gồm bữa trưa hải sản tươi ngon tại một nhà hàng nổi trong suốt chuyến đi.

Trở về khu nghỉ dưỡng, "The Pearl Empowering Ritual - Liệu pháp Tinh hoa ngọc Trai" mang đến liệu trình 60 phút lấy cảm hứng từ nghi thức làm đẹp cung đình, sử dụng bột ngọc trai giàu dưỡng chất giúp làn da phục hồi và tươi sáng hơn.

Trải nghiệm còn bao gồm bữa sáng hằng ngày tại Marina Kitchen và khép lại trọn vẹn bằng "Incredible Dinner - Bữa tối Tuyệt tác" với thực đơn tinh tuyển kết hợp rượu vang thượng hạng, tôn vinh nguyên liệu bản địa đặc sắc và hải sản địa phương trứ danh.

Nằm dọc theo đường bờ biển biệt lập, hướng trọn tầm nhìn ra mặt nước ngọc lục bảo và những dãy núi đá vôi phủ xanh, InterContinental Halong Bay Resort mang đến bối cảnh lý tưởng cho hành trình "Trải nghiệm kỳ quan ẩn mình giữa Vịnh Di Sản". Khu nghỉ dưỡng là sự hòa quyện giữa phong cách đương đại thanh lịch và dấu ấn văn hóa bản địa, với kiến trúc được lấy cảm hứng từ sự giao thoa của đất, biển và di sản vùng vịnh; cùng không gian nội thất được định hình và thiết kế từ các chất liệu thủ công truyền thống Việt Nam. Sở hữu 275 phòng, suite và biệt thự phản chiếu bảng màu cùng cấu trúc đặc trưng của Vịnh Hạ Long, khu nghỉ dưỡng như một ốc đảo thiên đường bình yên dành cho du khách tìm kiếm trải nghiệm xa hoa hiện đại.

Sức khỏe và giải trí là trọng tâm trong trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng. Spa Hidden Lagoon mang đến các liệu pháp tái tạo hợp tác cùng các thương hiệu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cao cấp Margaret Dabbs London và Sodashi. Ba hồ bơi, sân bóng chuyền bãi biển, khu bắn cung cùng nhiều hoạt động dưới nước khác được thiết kế để du khách có thể tận hưởng tối đa cảnh quan ven biển.

Các gia đình được chào đón tại Planet Trekkers, nơi những hoạt động mang cảm hứng văn hóa giúp nuôi dưỡng sự sáng tạo và gắn kết. Trong khi đó, The Game Room là không gian dành riêng cho thanh thiếu niên và gia đình, với phòng chiếu phim, trò chơi trực tuyến và các hoạt động giải trí quen thuộc.

Thông qua những trải nghiệm như "Kỳ quan ẩn mình giữa Vịnh Di Sản", InterContinental Halong Bay Resort tiếp tục định hình xu hướng du lịch ý nghĩa dành cho thế hệ du khách cao cấp hiện đại, mang đến những kỳ nghỉ khơi mở tinh thần khám phá, kết nối cảm xúc và tạo nên những dấu ấn khó quên.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng, vui lòng truy cập website của khách sạn hoặc đặt tại đây.