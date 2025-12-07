Từ đảo ngọc đến cao nguyên đá, câu chuyện mùa lễ hội cuối năm thú vị

Từ miền biển xanh trong đến những triền núi phủ sắc hồng, mùa lễ hội năm nay mở ra những trải nghiệm kết nối và an yên, nơi du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ thảnh thơi bên bờ biển, vừa đắm mình trong vẻ đẹp rực rỡ của mùa hoa tam giác mạch nơi cực bắc Tổ quốc.
Four Point by Sheraton Hà Giang: Dừng lại giữa biển hồng tam giác mạch
Tầm nhìn hướng dãy Tây Côn Lĩnh, hồ bơi vô cực giữa mây, ẩm thực đậm vị miền núi tại Hà Giang Kitchen và Lobby Lounge tạo nên những giây phút thư thái sau một ngày rong ruổi. Một ly cocktail hồng tại Rượu Bar, ngắm hoàng hôn buông xuống thung lũng, chính là khoảnh khắc lưu lại trọn vẹn nhất của mùa hoa tam giác mạch.
Khi biển xanh 'khoác áo' mùa lễ hội
Không gian “xứ sở lễ hội nhiệt đới”, chuỗi sự kiện đặc sắc từ Giáng sinh đến năm mới tại Radisson Blue resort Phú Quốc.
Từ ngày 6.12, lễ thắp sáng cây thông chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động Giáng sinh: những giai điệu hợp xướng ấm áp, tiếng saxophone trầm bổng, buffet thịnh soạn tại Avenue và khoảnh khắc ông già Noel xuất hiện khiến không gian như sáng bừng trong niềm vui sum vầy. Với Midnight in Blu, du khách đón năm mới bên hồ bơi trong sắc bạc - trắng sang trọng, thưởng thức trình diễn violin, laser dance, DJ và cùng nhau đếm ngược tại Corona Food Center dưới bầu trời pháo hoa lung linh.
Không gian thêm phần trọn vẹn với âm sắc saxophone lãng mạn, giai điệu hợp xướng Giáng sinh du dương và khoảnh khắc ông già Noel xuất hiện để lan tỏa niềm vui. Radisson Blu ghi điểm nhờ không gian rộng mở hướng biển, phong cách tổ chức sự kiện tinh tế và trải nghiệm ẩm thực chuẩn quốc tế, biến kỳ nghỉ cuối năm thành khoảnh khắc đáng nhớ cho mọi gia đình.
Fusion suiter Vũng Tàu: Sắc màu lễ hội hiện đại giữa thành phố biển
Nằm ngay trên cung đường Quang Trung, Fusion Suites Vũng Tàu như một mảnh ghép hiện đại của bức tranh.
Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động cho trẻ nhỏ như làm bánh gừng, trang trí đồ gỗ hay thiệp Giáng sinh giúp gia đình có thêm trải nghiệm gắn kết trong kỳ nghỉ. Khách sạn còn sở hữu vị trí lý tưởng gần chợ Xóm Lưới, thiên đường hải sản địa phương tạo nên “combo” nghỉ dưỡng và trải nghiệm ẩm thực sống động đúng chất Vũng Tàu.
Angsana & Dhawa Hồ Tràm: Bản giao hưởng ánh sáng và sóng biển cuối năm
Không gian resort hòa quyện cùng gió biển, tiếng sóng vỗ và những khoảng trời xanh mở ra cảm giác thư thái mà chỉ Hồ Tràm mới có.
Trong khi đó, người lớn đắm mình trong tiệc buffet, âm nhạc DJ và khoảnh khắc đếm ngược đón năm mới dưới ánh sáng rực rỡ của biển Hồ Tràm. Không quá ồn ào, khu nghỉ dưỡng xây dựng một mùa lễ hội mang chất “an yên có ánh sáng”, nơi mọi khoảnh khắc đều chan hòa cảm xúc.
Và trong hành trình cuối năm ấy, du khách không chỉ tìm thấy kỳ nghỉ, mà còn tìm thấy cảm xúc - những ký ức sẽ còn ở lại rất lâu sau khi ánh đèn lễ hội đã tắt.