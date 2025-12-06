Mỹ nhân quốc tế 'hòa tan' trong ẩm thực Việt: Mê cà phê, hải sản

Dàn mỹ nhân quốc tế đam mê đồ ăn Việt

Miss Charm 2025 quy tụ gần 40 thí sinh từ khắp châu lục, mang đến sự đa dạng về sắc đẹp, tài năng và văn hóa. Năm nay, cuộc thi tập trung không chỉ vào nhan sắc mà còn nhấn mạnh khả năng giao tiếp, trí tuệ và tinh thần nhân ái của các mỹ nhân quốc tế. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa giúp thí sinh thể hiện cá tính, bản lĩnh và sự hòa nhập.

Các người đẹp quốc tế mê mẩn bánh mì Việt Nam Ảnh: BTC

Những ngày đầu, nỗi e dè khi đối diện với các món ăn Việt Nam, với sự phức tạp của nước mắm, rau thơm và gia vị cân bằng là điều thường thấy ở các đại diện quốc tế. Nhưng thời gian đã chứng minh sức hấp dẫn không thể chối từ của ẩm thực Việt. Từ việc nếm thử e dè, họ chuyển sang ăn rất nhiều, đến mức các quản lý thí sinh phải thường xuyên đặt thêm phần ăn, từ món chính đến các loại đồ uống thanh mát.

Dù luôn tự nhủ phải giảm cân để duy trì thân hình chuẩn mực, nhưng các mỹ nhân Miss Charm 2025 vẫn không thể cưỡng lại sức hút của ẩm thực Việt. Buổi sáng, nhiều cô mê mẩn những tách cà phê sữa đá đậm vị, hay vừa nhâm nhi vừa trò chuyện rôm rả với ly trà sữa. Bánh mì nóng giòn, thơm mùi pate, thịt nguội và rau củ tươi khiến họ không ngần ngại thưởng thức.

Dàn thí sinh Miss Charm khi có được nhiều trải nghiệm thú vị ở Việt Nam Ảnh: BTC

Các món bún, phở, miến trộn cũng khiến các người đẹp mê mẩn: nước dùng ngọt thanh, rau thơm tươi xanh, thịt mềm, ăn kèm với những lát chanh và ớt tạo nên hương vị khó quên. Ngay cả các món ăn vặt đường phố như gỏi cuốn, chè thập cẩm hay nem nướng, đều được các mỹ nhân nếm thử. Đặc biệt, các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, mít, xoài chín, thanh long… trở thành “vũ khí” khiến họ quên đi nỗi lo cân nặng. Những phút giây ấy, các cô thoải mái tận hưởng trọn vẹn ẩm thực Việt, từ từ “thả lỏng” bản thân giữa hành trình sắc đẹp và trải nghiệm văn hóa, khiến mỗi bữa ăn trở thành khoảnh khắc vừa thích thú vừa đáng nhớ.

Người đẹp thi Miss Charm hé lộ mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ Neymar

Mỹ nhân Nam Phi lần đầu được thử tôm hùm

Hôm 5.12, tại nhà hàng Gold Fish (P.Tân Hưng TP.HCM), mỹ nhân quốc tế tiếp tục khám phá sự tinh tế của ẩm thực Việt Nam cao cấp. Thực đơn tại đây không chỉ phong phú mà còn là một bản giao hưởng "hương vị đại dương", được chế biến tỉ mỉ, khiến các người đẹp không khỏi trầm trồ.

Người đẹp đến từ Ba Lan, Bulgaria và Colombia hào hứng khi thưởng thức ẩm thực Việt Ảnh: BTC

Nasia Delis - người đẹp đại diện nước Úc chia sẻ: "Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hương vị tươi ngon và tinh tế của các món hải sản. Gỏi rau tiến vua mang đến cảm giác thanh mát, còn sashimi bào ngư thì ngon tuyệt vời. Ẩm thực Việt Nam thực sự làm tôi thích thú". Cô nhấn mạnh sự khác biệt của cách chế biến, giữ được sự tinh khiết của nguyên liệu.

Estefanía Ibarra đến từ Bolivia, lại bị cuốn hút bởi các hương vị đậm đà: “Tôi chưa từng thử món nào giống như cua hoàng đế Nauy sốt Singapore và tôm hùm Mỹ cháy tỏi tại đây. Hương vị vừa đậm đà vừa tinh tế, khiến tôi muốn nếm thử hết tất cả các món trong thực đơn. Thật sự là một trải nghiệm khó quên".

Thí sinh Miss Charm học đổ bánh xèo Ảnh: BTC

Đại diện chủ nhà là Ngô Thị Quỳnh Mai, hào hứng nói lên niềm tự hào: "Tôi rất vui khi có thể giới thiệu với các bạn quốc tế những món ăn đặc trưng của Việt Nam được chế biến theo phong cách tinh tế. Nhìn các bạn thích thú thưởng thức món ăn, tôi thấy tự hào về ẩm thực nước mình".

Đại diện Nam Phi tiết lộ cô chưa từng ăn tôm hùm bao giờ vì ở đất nước cô đây là món ăn rất đắt đỏ nên khi đến Việt Nam cô cảm thấy mình được trải nghiệm những điều rất tuyệt vời. Không ít đại diện cho biết họ sẽ quay lại Việt Nam sau cuộc thi vì ẩm thực Việt quá hấp dẫn. Từ cầm đũa cho đến việc say mê các món ăn cao cấp, dàn mỹ nhân Miss Charm đã cho thấy rằng ẩm thực Việt Nam đang ngày càng chinh phục và tiệm cận với khẩu vị của bạn bè quốc tế, không chỉ ở các món ăn đường phố mà còn ở phân khúc ẩm thực cao cấp.