Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm

Mai Ngô xác nhận sẽ tranh tài tại Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế. Nhiều người kỳ vọng người đẹp 9X sẽ làm nên chuyện trong lần 'chinh chiến' này.
Trang chủ Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế gây chú ý khi đăng tải thông báo Mai Ngô trở thành người đẹp Việt tiếp theo tranh tài ở đấu trường nhan sắc này. Thông tin nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi từ khi giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi trong nước, nhiều khán giả kỳ vọng Mai Ngô sẽ có cơ hội "chinh chiến" quốc tế.
Mục tiêu của Mai Ngô tại Miss Charm
Cô từng tham gia "chinh chiến" tại một số đấu trường nhan sắc, trong đó phải kể đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Gần nhất, Mai Ngô tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và giành danh hiệu á hậu 4. Sau đó, cô làm giám khảo cho các cuộc thi và đảm nhận vai trò huấn luyện viên một số chương trình thực tế, gây ấn tượng bởi tính cách thẳng thắn cùng những phát ngôn duyên dáng
Mai Ngô trung thành với hình ảnh quyến rũ khi theo đuổi nghệ thuật. Tại các sự kiện, người đẹp sinh năm 1995 thường chọn những chiếc váy bó sát hay cắt xẻ táo bạo, giúp tôn đường cong. Cô cũng thoải mái khi chia sẻ những hình ảnh diện áo tắm nóng bỏng trên trang cá nhân
Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế là cuộc thi có sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Tính đến nay, đấu trường nhan sắc này trải qua 2 lần tổ chức với chiến thắng thuộc về Luma Russo (Brazil) và Rashmita Rasindran (Malaysia). Trước Mai Ngô, 2 người đẹp Việt tranh tài tại cuộc thi là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (top 20 năm 2023) và Nguyễn Quỳnh Nga (á hậu 2 năm 2024).
