Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm

Thạch Anh
Thạch Anh
10/10/2025 13:09 GMT+7

Mai Ngô xác nhận sẽ tranh tài tại Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế. Nhiều người kỳ vọng người đẹp 9X sẽ làm nên chuyện trong lần 'chinh chiến' này.

Trang chủ Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế gây chú ý khi đăng tải thông báo Mai Ngô trở thành người đẹp Việt tiếp theo tranh tài ở đấu trường nhan sắc này. Thông tin nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi từ khi giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi trong nước, nhiều khán giả kỳ vọng Mai Ngô sẽ có cơ hội "chinh chiến" quốc tế. 

Mục tiêu của Mai Ngô tại Miss Charm

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 1.

Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995. Trong hồ sơ được đăng tải trên trang chủ cuộc thi, người đẹp 30 tuổi giới thiệu mình là một người mẫu, nghệ sĩ biểu diễn... Mai Ngô từng vào top 12 Asia's Next Top Model 2016, giành Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân Người mẫu toàn năng 2023…

ẢNH: FBNV

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 2.
Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 3.

Cô từng tham gia "chinh chiến" tại một số đấu trường nhan sắc, trong đó phải kể đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Gần nhất, Mai Ngô tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và giành danh hiệu á hậu 4. Sau đó, cô làm giám khảo cho các cuộc thi và đảm nhận vai trò huấn luyện viên một số chương trình thực tế, gây ấn tượng bởi tính cách thẳng thắn cùng những phát ngôn duyên dáng

ẢNH: FBNV

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 4.

Mai Ngô cao 1,73 m, sở hữu gương mặt sắc sảo. Thời điểm dự thi nhan sắc năm 2022, số đo ba vòng của người đẹp 9X là 86-67-100. Người đẹp được đánh giá có nhiều lợi thế khi "chinh chiến" quốc tế, trong đó đáng chú ý là kỹ năng trình diễn

ẢNH: FBNV

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 5.
Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 6.

Mai Ngô trung thành với hình ảnh quyến rũ khi theo đuổi nghệ thuật. Tại các sự kiện, người đẹp sinh năm 1995 thường chọn những chiếc váy bó sát hay cắt xẻ táo bạo, giúp tôn đường cong. Cô cũng thoải mái khi chia sẻ những hình ảnh diện áo tắm nóng bỏng trên trang cá nhân

ẢNH: FBNV

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 7.

Trong hồ sơ được đăng tải, Mai Ngô nhận mình là người phụ nữ đã học được rằng vẻ đẹp đích thực bắt đầu từ khoảnh khắc dám là chính mình. Cô bộc bạch: "Hành trình của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Giống như nhiều phụ nữ khác, tôi đã phải đối mặt với những nghi ngờ, chỉ trích và sợ hãi. Nhưng mỗi thử thách đều dạy tôi cách vươn lên mạnh mẽ hơn, yêu thương sâu sắc và tin tưởng hơn, đặc biệt là vào chính mình"

ẢNH: FBNV

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 8.

Với người đẹp 9X, Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025 không chỉ là một sân khấu, mà còn là nơi cô có thể chia sẻ câu chuyện của mình, lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và truyền cảm hứng cho thế giới bằng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn duyên dáng

ẢNH: FBNV

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 9.

Mai Ngô bày tỏ niềm tự hào khi được tranh tài ở đấu trường Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế. Người đẹp cho biết thông qua cuộc thi, cô muốn truyền tải thông điệp về việc tin tưởng vào chính mình đến với mọi người xung quanh

ẢNH: FBNV

Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm- Ảnh 10.

"Tôi thực sự tin rằng, sức hút lớn nhất của một người không nằm ở ngoại hình, mà nằm ở trái tim và tinh thần kiên định của họ. Đừng chờ đợi thế giới định nghĩa vẻ đẹp của bạn, hãy tự mình định nghĩa nó. Hãy đứng thẳng với chính mình, và đừng bao giờ ngại ước mơ", Mai Ngô bộc bạch

ẢNH: FBNV

Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế là cuộc thi có sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Tính đến nay, đấu trường nhan sắc này trải qua 2 lần tổ chức với chiến thắng thuộc về Luma Russo (Brazil) và Rashmita Rasindran (Malaysia). Trước Mai Ngô, 2 người đẹp Việt tranh tài tại cuộc thi là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (top 20 năm 2023) và Nguyễn Quỳnh Nga (á hậu 2 năm 2024).

Tin liên quan

Bị 'réo tên' vì chưa nhập cuộc thi Miss Charm, nữ MC VTV lên tiếng

Bị 'réo tên' vì chưa nhập cuộc thi Miss Charm, nữ MC VTV lên tiếng

Quỳnh Nga - biên tập viên chương trình 'Chuyển động 24h' của VTV24 vừa có những phản hồi về lý do gia nhập đường đua Miss Charm chậm trễ hơn các thí sinh khác.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Charm Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế Mai Ngô Á hậu Mai Ngô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận