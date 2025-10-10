Vẻ nóng bỏng của mỹ nhân Việt thi Miss Charm

Trang chủ Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế gây chú ý khi đăng tải thông báo Mai Ngô trở thành người đẹp Việt tiếp theo tranh tài ở đấu trường nhan sắc này. Thông tin nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi từ khi giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi trong nước, nhiều khán giả kỳ vọng Mai Ngô sẽ có cơ hội "chinh chiến" quốc tế.

Mục tiêu của Mai Ngô tại Miss Charm

Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995. Trong hồ sơ được đăng tải trên trang chủ cuộc thi, người đẹp 30 tuổi giới thiệu mình là một người mẫu, nghệ sĩ biểu diễn... Mai Ngô từng vào top 12 Asia's Next Top Model 2016, giành Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân Người mẫu toàn năng 2023… ẢNH: FBNV

Cô từng tham gia "chinh chiến" tại một số đấu trường nhan sắc, trong đó phải kể đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Gần nhất, Mai Ngô tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và giành danh hiệu á hậu 4. Sau đó, cô làm giám khảo cho các cuộc thi và đảm nhận vai trò huấn luyện viên một số chương trình thực tế, gây ấn tượng bởi tính cách thẳng thắn cùng những phát ngôn duyên dáng ẢNH: FBNV

Mai Ngô cao 1,73 m, sở hữu gương mặt sắc sảo. Thời điểm dự thi nhan sắc năm 2022, số đo ba vòng của người đẹp 9X là 86-67-100. Người đẹp được đánh giá có nhiều lợi thế khi "chinh chiến" quốc tế, trong đó đáng chú ý là kỹ năng trình diễn ẢNH: FBNV

Mai Ngô trung thành với hình ảnh quyến rũ khi theo đuổi nghệ thuật. Tại các sự kiện, người đẹp sinh năm 1995 thường chọn những chiếc váy bó sát hay cắt xẻ táo bạo, giúp tôn đường cong. Cô cũng thoải mái khi chia sẻ những hình ảnh diện áo tắm nóng bỏng trên trang cá nhân ẢNH: FBNV

Trong hồ sơ được đăng tải, Mai Ngô nhận mình là người phụ nữ đã học được rằng vẻ đẹp đích thực bắt đầu từ khoảnh khắc dám là chính mình. Cô bộc bạch: "Hành trình của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Giống như nhiều phụ nữ khác, tôi đã phải đối mặt với những nghi ngờ, chỉ trích và sợ hãi. Nhưng mỗi thử thách đều dạy tôi cách vươn lên mạnh mẽ hơn, yêu thương sâu sắc và tin tưởng hơn, đặc biệt là vào chính mình" ẢNH: FBNV

Với người đẹp 9X, Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025 không chỉ là một sân khấu, mà còn là nơi cô có thể chia sẻ câu chuyện của mình, lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và truyền cảm hứng cho thế giới bằng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn duyên dáng ẢNH: FBNV

Mai Ngô bày tỏ niềm tự hào khi được tranh tài ở đấu trường Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế. Người đẹp cho biết thông qua cuộc thi, cô muốn truyền tải thông điệp về việc tin tưởng vào chính mình đến với mọi người xung quanh ẢNH: FBNV

"Tôi thực sự tin rằng, sức hút lớn nhất của một người không nằm ở ngoại hình, mà nằm ở trái tim và tinh thần kiên định của họ. Đừng chờ đợi thế giới định nghĩa vẻ đẹp của bạn, hãy tự mình định nghĩa nó. Hãy đứng thẳng với chính mình, và đừng bao giờ ngại ước mơ", Mai Ngô bộc bạch ẢNH: FBNV

Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế là cuộc thi có sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Tính đến nay, đấu trường nhan sắc này trải qua 2 lần tổ chức với chiến thắng thuộc về Luma Russo (Brazil) và Rashmita Rasindran (Malaysia). Trước Mai Ngô, 2 người đẹp Việt tranh tài tại cuộc thi là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (top 20 năm 2023) và Nguyễn Quỳnh Nga (á hậu 2 năm 2024).