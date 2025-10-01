Thi hoa hậu ở Philippines, người đẹp Việt nói gì khi động đất xảy ra?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự cố trong một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Philippines. Khi các thí sinh đang trình diễn trên sân khấu, mặt đất bị rung lắc dữ dội do ảnh hưởng của trận động đất. Vụ việc khiến nhiều khách mời lẫn thí sinh có mặt tại đây hoảng sợ bỏ chạy.

Được biết đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Asia Pacific International 2025 (Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương), được tổ chức tại Cebu (Philippines). Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, cư dân mạng bày tỏ sự hoang mang, đồng thời lo lắng cho sự an toàn của các thí sinh sau vụ việc.

Dương Ngọc Ánh là người đẹp Việt tranh tài tại Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương ẢNH: FBNV

Năm nay, Việt Nam có thí sinh Dương Ngọc Ánh tham gia tranh tài tại Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương. Trên trang cá nhân, cô đăng tải đoạn clip trấn an mọi người sau vụ việc: “Hiện tại mình và các thí sinh đã đến nơi an toàn rồi, mọi người đừng lo. Ban tổ chức và các anh chị trong ê kíp đã chăm sóc, hướng dẫn thí sinh một cách chu đáo”.

Dương Ngọc Ánh trấn an mọi người sau vụ việc

Trao đổi với chúng tôi, Dương Ngọc Ánh cho biết tối 30.4, cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương tổ chức đêm gala tại một khách sạn ở Philippines. Khi chương trình đang diễn ra, mặt đất rung lắc dữ dội khiến cô và các thí sinh không khỏi hoảng sợ. Sau đó, ban tổ chức nhanh chóng động viên, trấn an tinh thần dàn ứng viên tranh tài.

“Khi hay tin về vụ việc, người thân ở Việt Nam cũng rất lo và đã gọi hỏi thăm, dặn dò tôi phải chuẩn bị những vật dụng cơ bản đề phòng cho bản thân. Hiện tại ban tổ chức đã đưa chúng tôi di chuyển đến địa điểm an toàn. Riêng cá nhân tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn an toàn của chính quyền địa phương, chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết và cùng mọi người hỗ trợ nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Dương Ngọc Ánh cho hay.

Miss Asia Pacific International là cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời nhất ở châu Á, với mục đích quảng bá thông điệp hòa bình, sự thiện chí về thương mại và du lịch của các nước thành viên tham gia cuộc thi. Việt Nam cũng từng có Trương Tùng Lan vào Top 15 Miss Asia Pacific International 2011. Bên cạnh đó, dàn người đẹp từng tranh tài ở đấu trường nhan sắc này có thể kể đến Hoàng Thu Thảo, Vương Thanh Tuyền, Huỳnh Thúy Vi, Nguyễn Thị Thu Hiền… Gần nhất, Phạm Thị Ánh Vương ghi tên mình vào top 10 tại cuộc thi năm 2024.