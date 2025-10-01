Thêm nhiều người thiệt mạng trong trận động đất ở Philippines

Chính phủ Philippines đang huy động toàn lực tìm kiếm người sống sót và khôi phục nguồn cung cấp điện và nước.

Tại thành phố Bogo, phía bắc tỉnh Cebu, gần tâm chấn của trận động đất nông xảy ra ngoài khơi bờ biển vào khoảng 10 giờ tối 30.9, một quan chức cho biết đã có hơn 150 người bị thương, trong khi các bệnh viện đã “quá tải”.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cam kết hỗ trợ nhanh chóng cho những người sống sót. Ông cho biết các bộ trưởng đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các hoạt động cứu trợ, đồng thời gửi lời chia buồn tới những người đã mất người thân.

Tỉnh Cebu, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Philippines, là nơi sinh sống của 3,4 triệu người. Bất chấp thiệt hại, Sân bay Quốc tế Mactan-Cebu, cửa ngõ bận rộn thứ hai của đất nước, vẫn hoạt động.

Một thị trấn khác bị ảnh hưởng nặng nề là San Remigio đã được đặt trong tình trạng thảm họa để hỗ trợ công tác ứng phó và cứu trợ. Phó Thị trưởng Alfie Reynes đã kêu gọi cung cấp thực phẩm và nước uống cho người sơ tán, cũng như thiết bị hạng nặng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm và cứu hộ.

Một người dân chụp ảnh hiện trường đổ nát tại một cửa hàng McDonald's sau trận động đất ở Bogo, Cebu (Philippines), ngày 1.10.2025 ÃNH: REUTERS

Tại thị trấn Pilar gần đó, một cư dân cho biết gia đình anh đang ngủ thì nhà họ bắt đầu rung lắc dữ dội. Gia đình anh đã kịp chạy ra đường thoát chết, và nhân chứng này cho biết đã thấy nước biển rút sau trận động đất.

Truyền thông địa phương đăng tải video ghi lại cảnh người dân vội vã chạy ra khỏi nhà khi mặt đất rung chuyển và các tòa nhà sụp đổ, bao gồm cả một nhà thờ hơn 100 năm tuổi.

Phó Thị trưởng Alfie Reynes cho biết trong số những người thiệt mạng có một số người đang chơi bóng rổ tại một khu liên hợp thể thao ở San Remigio khi công trình bị sập một phần do động đất.

Các cơ quan giám sát động đất ước tính độ sâu của trận động đất vào khoảng 10 km và ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 6 độ richter. Không có nguy cơ sóng thần sau trận động đất.

Philippines nằm trong “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động núi lửa và động đất. Quốc gia này đã hứng chịu hai trận động đất lớn vào tháng 1, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Năm 2023, một trận động đất mạnh 6,7 độ richter ngoài khơi đã khiến 8 người thiệt mạng.