Bão Bualoi làm 4 người chết khi quét qua Philippines

Hình ảnh từ Hội Chữ thập đỏ Philippines và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho thấy cây cối đổ và hư hại, đường sá đầy mảnh vỡ ở tỉnh Masbate, và người dân đang được sơ tán ở tỉnh Leyte.

Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự, một nạn nhân ở tỉnh Masbate đã bị cây đổ đè trúng, còn một nạn nhân khác bị tường đổ đè tử vong.

Tại một cuộc họp báo hôm 26.9, ông Bernardo Alejandro, một quan chức phòng vệ dân sự, cho biết khoảng 400.000 người đã được sơ tán.

Tiệm cắt tóc bị ngập nước sau những trận mưa lớn do siêu bão Ragasa gây ra, tại Apalit, tỉnh Pampanga (Philippines), ngày 23.9.2025 ẢNH: REUTERS

Bão Bualoi, có tên địa phương là bão Opong, ước tính đang ở gần vùng San Jose vào chiều 26.9 với sức gió mạnh nhất duy trì 110 km/giờ gần tâm bão, giật lên tới 150 km/giờ và di chuyển về phía tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Giới chức Philippines trước đó đã cảnh báo “nhiều nguy cơ” bão khi ập vào có thể gây sóng cao tới 3 m.

Bão Bualoi đổ bộ không lâu sau siêu bão Ragasa quét qua Philippines khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và làm hàng ngàn người mất nhà cửa.