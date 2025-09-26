Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bão Bualoi làm 4 người thiệt mạng tại Philippines, dự báo mạnh lên tại Biển Đông

Vi Trân
Vi Trân
26/09/2025 15:12 GMT+7

Philippines đã sơ tán hàng trăm ngàn người và xác nhận ít nhất 4 người tử vong khi cơn bão Bualoi đổ bộ giữa lúc vẫn đang chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.

Bão Bualoi đổ bộ tại thị trấn San Policarpo ở tỉnh Đông Samar (Philippines) vào khuya 25.9 với sức gió duy trì ở mức 110 km/giờ, theo AP. Cơn bão đã gây cúp điện tại các tỉnh phía đông miền trung Philippines, gây ngập lụt và xảy ra 2 trận lở đất nhỏ.

Bão Bualoi làm 4 người thiệt mạng tại Philippines, dự báo mạnh lên tại Biển Đông- Ảnh 1.

Người dân tại Ormoc, tỉnh Leyte (Philippines) được sơ tán vào rạng sáng 26.9 do nước lũ dâng vì bão Bualoi

ẢNH: AP

Hơn 433.000 người được sơ tán đến địa điểm tạm trú do chính quyền thiết lập, gồm những người dân sống dưới chân núi lửa Mayon, nơi có nguy cơ xảy ra lũ bùn.

Bốn trường hợp tử vong xảy ra tại tỉnh Masbate, trong đó 3 người bị cây ngã, tường sập và mảnh vỡ rơi trúng. Người còn lại bị sét đánh vào tối 25.9.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội và được AFP xác minh cho thấy người dân phải dùng thuyền hoặc lội bộ qua vùng nước ngập đến thắt lưng để di chuyển trên các con phố ngập lụt ở phía nam quần đảo Visayas, miền trung Philippines.

Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới ấm lên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Bão Bualoi làm 4 người thiệt mạng tại Philippines, dự báo mạnh lên tại Biển Đông- Ảnh 2.

Ngôi nhà thuộc một nhà thờ tại thị trấn Batuan, tỉnh Masbate bị tốc mái do bão Bualoi ngày 26.9

ẢNH: AFP

Bão Bualoi là cơn bão thứ 15 tại Philippines trong năm nay. Hôm 25.9, các quan chức Philippines cảnh báo về "nguy cơ cao có sóng cồn đe dọa tính mạng" lên tới 3 mét trong bão Bualoi. Cơn bão được dự báo quét qua các tỉnh phía nam thủ đô Manila trong ngày 26.9 trước khi đi vào Biển Đông và có thể mạnh trở lại trên đường vào Việt Nam, theo dự báo của Philippines.

Hàng ngàn người vẫn phải di dời sau siêu bão Ragasa, cơn bão đã quét qua vùng cực bắc của Philippines và khiến ít nhất 9 người thiệt mạng vào đầu tuần.

Tại Trung Quốc, nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão đang diễn ra tại tỉnh Quảng Đông sau khi bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, theo Tân Hoa xã ngày 26.9.

Cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng và công ty điện lực miền nam Trung Quốc đã triển khai hơn 50.000 nhân viên và 13.000 phương tiện để sửa chữa khẩn cấp hệ thống điện bị ảnh hưởng.

Tin liên quan

Bão Ragasa gây thiệt hại tại Trung Quốc, bão Bualoi tiến đến Philippines

Bão Ragasa gây thiệt hại tại Trung Quốc, bão Bualoi tiến đến Philippines

AP ngày 25.9 đưa tin bão Ragasa (bão số 9) quét qua tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau khi gây thiệt hại tại Philippines và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Khám phá thêm chủ đề

bão bualoi siêu bão ragasa Philippines trung quốc Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận