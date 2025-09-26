Bão Bualoi làm 4 người thiệt mạng tại Philippines, dự báo mạnh lên tại Biển Đông

Bão Bualoi đổ bộ tại thị trấn San Policarpo ở tỉnh Đông Samar (Philippines) vào khuya 25.9 với sức gió duy trì ở mức 110 km/giờ, theo AP. Cơn bão đã gây cúp điện tại các tỉnh phía đông miền trung Philippines, gây ngập lụt và xảy ra 2 trận lở đất nhỏ.

Người dân tại Ormoc, tỉnh Leyte (Philippines) được sơ tán vào rạng sáng 26.9 do nước lũ dâng vì bão Bualoi ẢNH: AP

Hơn 433.000 người được sơ tán đến địa điểm tạm trú do chính quyền thiết lập, gồm những người dân sống dưới chân núi lửa Mayon, nơi có nguy cơ xảy ra lũ bùn.

Bốn trường hợp tử vong xảy ra tại tỉnh Masbate, trong đó 3 người bị cây ngã, tường sập và mảnh vỡ rơi trúng. Người còn lại bị sét đánh vào tối 25.9.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội và được AFP xác minh cho thấy người dân phải dùng thuyền hoặc lội bộ qua vùng nước ngập đến thắt lưng để di chuyển trên các con phố ngập lụt ở phía nam quần đảo Visayas, miền trung Philippines.

Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới ấm lên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Ngôi nhà thuộc một nhà thờ tại thị trấn Batuan, tỉnh Masbate bị tốc mái do bão Bualoi ngày 26.9 ẢNH: AFP

Bão Bualoi là cơn bão thứ 15 tại Philippines trong năm nay. Hôm 25.9, các quan chức Philippines cảnh báo về "nguy cơ cao có sóng cồn đe dọa tính mạng" lên tới 3 mét trong bão Bualoi. Cơn bão được dự báo quét qua các tỉnh phía nam thủ đô Manila trong ngày 26.9 trước khi đi vào Biển Đông và có thể mạnh trở lại trên đường vào Việt Nam, theo dự báo của Philippines.

Hàng ngàn người vẫn phải di dời sau siêu bão Ragasa, cơn bão đã quét qua vùng cực bắc của Philippines và khiến ít nhất 9 người thiệt mạng vào đầu tuần.

Tại Trung Quốc, nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão đang diễn ra tại tỉnh Quảng Đông sau khi bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, theo Tân Hoa xã ngày 26.9.

Cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng và công ty điện lực miền nam Trung Quốc đã triển khai hơn 50.000 nhân viên và 13.000 phương tiện để sửa chữa khẩn cấp hệ thống điện bị ảnh hưởng.