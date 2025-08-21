Á hậu Mai Ngô khóc nức nở nhắc về quá khứ

Mai Ngô và ca sĩ Hoàng Hải là khách mời trong tập 148 Mái ấm gia đình Việt. Tham gia chương trình, họ cùng vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hoàn cảnh của em Ái Duyên khiến dàn khách mời xót xa ẢNH: BTC

Trong đó, câu chuyện của Hồ Nguyễn Ái Duyên khiến nhiều người xót xa. Sau khi cha qua đời vì ung thư máu, chị Tình - mẹ cô bé chật vật mưu sinh để lo cho các con. Dù sức khỏe không đảm bảo song chị vẫn cố gắng làm công nhân may, thu nhập 5 triệu đồng/tháng trang trải cuộc sống. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, Ái Duyên nỗ lực học tập và đi làm thêm ở quán cà phê, thu nhập 10.000 đồng/giờ để giảm bớt gánh nặng cho đấng sinh thành.

Lắng nghe câu chuyện, MC Hồng Phúc xúc động chia sẻ: “Một điều khiến Mái ấm gia đình Việt luôn được ủng hộ là bởi ở đây có thể nhìn thấy những em nhỏ rất hiếu thảo, rất chăm ngoan”. Nam MC không giấu được sự xúc động khi thấy Ái Duyên đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Anh cho rằng, chính sự hiểu chuyện của những cô bé, cậu bé mồ côi luôn là điều khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Ca sĩ Hoàng Hải cho rằng chị Tình là một người mẹ hạnh phúc khi có được những đứa con hiểu chuyện, không những không tự ti vì hoàn cảnh khó khăn mà còn luôn biết nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh.

Lý do khiến Mai Ngô bật khóc nức nở

Mai Ngô nghẹn ngào nhớ về tuổi thơ thiếu tình thương của cha ẢNH: BTC

Á hậu Mai Ngô cũng bật khóc nức nở vì đồng cảm với nỗi đau của các em nhỏ trong chương trình. Người đẹp cho biết: “Hoàn cảnh các bé đều có điểm chung với tôi khi tôi cũng mất cha từ sớm. Khi mẹ vừa mang thai tôi thì cha mẹ cãi nhau rồi cha bỏ đi. Sau khi trở về được một thời gian thì cha mất, tôi hiểu được cảm giác của các bé khi lớn lên thiếu thốn tình cảm của một gia đình trọn vẹn. Tôi biết mọi thứ rất khó khăn và rồi mỗi đêm mình phải luôn tự trấn an bản thân để vượt qua những điều đó”.

Mai Ngô cho biết bản thân không muốn kể lể quá nhiều về quá khứ. Song khi tham gia Mái ấm gia đình Việt, nàng hậu muốn khẳng định rằng "ai cũng có hoàn cảnh riêng, có xuất phát điểm nhất định, nhưng chỉ cần hiểu được và không bao giờ từ bỏ thì mọi chuyện đều sẽ ổn". “Tôi là một người có ước mơ rất lớn. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được rằng khi mình dám ước mơ bước lên sân khấu thì bản thân phải nỗ lực, tự mình lo liệu chứ không để mẹ phải vất vả. Tôi không đòi hỏi ở mẹ bất cứ điều gì, cũng không dám đua đòi từ mẹ”, Mai Ngô bộc bạch.

Hình ảnh những người mẹ luôn hy sinh vì con trong chương trình Mái ấm gia đình Việt cũng khiến Mai Ngô nghẹn ngào. Bởi cô nhìn thấy hình ảnh mẹ mình ở đó. Mai Ngô nói: “Những người phụ nữ mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc trước mặt con, và mẹ tôi cũng vậy. Với tôi, mẹ là người rất nghị lực khi đối diện với nhiều nỗi khổ trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ, mẹ không xứng đáng để phải đối diện với nhiều nỗi đau như thế. Với tôi, hy sinh lớn nhất mà mẹ đã làm cho các con là không bước thêm bước nữa để có thể chăm sóc chị em tôi tốt nhất".