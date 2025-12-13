Bánh mì cá trích, bánh cua, bò tơ Củ Chi..., món ngon nhìn muốn ăn ngay

Thực đơn "The Ngon Series", hành trình ẩm thực tôn vinh văn hóa và hương vị Việt thông qua tài năng, sự sáng tạo và câu chuyện ẩm thực đầy cảm hứng, ý nghĩa của những đầu bếp trẻ từ khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại VN.

Ngon miệng, đẹp mắt với bánh mì cá trích

Đầu bếp Nguyễn Hải Hưng đã kết hợp mộc mạc nhưng đầy sáng tạo giữa cá trích Phú Quốc và xíu mại nấu cùng xốt tiêu xanh đậm đà ẢNH: @SHERATONPHUQUOC

Bánh mì cá trích không chỉ là một món ngon, mà còn là cách kể câu chuyện về vùng đất Phú Quốc: biển cả, hạt tiêu, và tinh thần sáng tạo dựa trên nền tảng truyền thống.

Một món ăn quen mà lạ, giản dị nhưng tinh tế, thể hiện rõ cách ẩm thực Việt có thể không ngừng làm mới mình, từ chính những nguyên liệu bản địa ẢNH: @SHERATONPHUQUOC

Bánh mì, món ăn quen thuộc nhưng khi qua tay đầu bếp đã bước vào một hành trình mới, mang đậm dấu ấn Phú Quốc. Không còn là ổ bánh mì quen thuộc với thịt nguội hay pate, phiên bản bánh mì cá trích mở ra một câu chuyện ẩm thực mộc mạc nhưng đầy sáng tạo, nơi đặc sản biển đảo được đặt vào chiếc “khuôn” rất Việt.

Bánh cua và súp khoai mỡ hấp dẫn, gợi nhớ ẩm thực miền quê

Từ nguyên liệu cua tươi Hải Phòng, đầu bếp Nguyễn Văn Yêu đã kể lại một ký ức ẩm thực Bắc bộ theo cách tinh tế và giàu cảm xúc

ẢNH: @SHERATON HAI PHONG

Miếng chả cua mềm mọng, phủ lớp bánh phồng cua giòn tan, dùng kèm súp khoai mỡ tím mịn màng thơm mùi dầu lá mần tưới. Bánh cua không cầu kỳ hình thức nhưng nổi bật ở phần chả cua được làm từ cua tươi Hải Phòng - thứ cua chắc thịt, ngọt tự nhiên và thơm mùi biển. Thịt cua được quết vừa tay để giữ độ mềm mọng, khi cắn vào vẫn cảm nhận rõ sợi cua tơi nhẹ, không bở, không khô.

Đây là món ăn được đầu bếp lấy cảm hứng từ bát cháo khoai trong ký ức tuổi thơ của mình ẢNH: @SHERATON HAI PHONG

.Bao phủ bên ngoài là lớp bánh phồng cua chiên giòn, tạo độ tương phản thú vị giữa giòn - mềm, khiến món ăn thêm hấp dẫn mà không nặng vị. Đi cùng bánh cua là súp khoai mỡ tím mịn, sánh nhẹ, mang vị ngọt bùi rất “quê nhà”. Khoai mỡ - loại củ bình dị gắn với bữa ăn của nhiều gia đình Việt đóng vai trò cân bằng hoàn hảo cho vị ngọt đậm của cua biển, khiến tổng thể món ăn trở nên hài hòa, dễ chịu. Tất cả mang đến một hương vị hài hòa vị ngọt của biển và sự an yên của miền quê Bắc bộ.

Cá tuyết kiểu Hà Nội và mít

Đầu bếp Ngô Văn Quy đã tái hiện lại món chả cá Hà Nội được chế biến cùng mít nấu kiểu miền Trung

ẢNH: @FOURPOINTSBYSHERATONDANANG

Món ăn không chỉ là sự sáng tạo về hương vị, mà còn là cách ẩm thực Việt được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, nơi truyền thống và bền vững cùng song hành trong từng chi tiết. Lấy cảm hứng từ món chả cá Hà Nội trứ danh, đầu bếp đã chọn cá tuyết làm nguyên liệu chính để tái hiện hương vị quen thuộc theo cách mới mẻ và đầy suy tư.

Cá tuyết với thớ thịt trắng, mềm, ngọt nhẹ được tẩm ướp vừa phải, áp chảo vàng mặt ngoài nhưng vẫn giữ độ ẩm bên trong, gợi nhớ cảm giác béo thơm của chả cá truyền thống, song tinh tế và nhẹ nhàng hơn ẢNH: @FOURPOINTSBYSHERATONDANANG

Điểm sáng tạo nằm ở sự kết hợp cùng mít nấu theo kiểu miền Trung. Không chỉ dùng múi mít chín vừa để tạo độ ngọt dịu, đầu bếp còn khéo léo tận dụng nhiều phần khác nhau của quả mít: xơ mít được xử lý để tạo độ dai nhẹ, hạt mít luộc bùi và thơm, vỏ mít non được chế biến thành thành phần phụ trợ mang vị thanh. Vị ngọt thanh của cá, béo nhẹ từ lớp áp chảo, hòa quyện với vị bùi, thơm và thoảng ngọt của mít, mang đến cảm giác vừa quen vừa lạ. Đồng thời, việc tận dụng trọn vẹn quả mít cũng thể hiện rõ tinh thần “zero-waste” - nấu ăn có trách nhiệm, tôn trọng nguyên liệu và giá trị tự nhiên.

Bò tơ Củ Chi và tương Bần

Đầu bếp Bùi Việt Trung đã kể câu chuyện ẩm thực rất đỗi thân quen qua món bò tơ Củ Chi và tương Bần ẢNH: @RENAISSANCERIVERSIDESAIGON

Món ăn hấp dẫn với các nguyên liệu bản địa như tương Bần, quả thù lù, tiêu Gia Lai và rau rừng đọt choại, vừa gợi nhớ bữa cơm gia đình ấm cúng, vừa thể hiện sự tinh tế của ẩm thực đương đại. Sự ngon mắt và ngon miệng của món ăn nằm ở cách đầu bếp khéo léo kết nối các đặc sản vùng miền. Từ những nguyên liệu thuần Việt, bò tơ với thớ thịt mềm, ngọt tự nhiên, chế biến vừa chín tới kết hợp cùng tương Bần, thứ tương lên men đặc trưng của miền Bắc giúp món ăn có thêm chiều sâu, vị mặn ngọt dịu dàng, thoảng hương đậu nành rất “nhà”.

Dưới bàn tay của đầu bếp, các nguyên liệu quen thuộc được đặt trong tinh thần ẩm thực đương đại, tinh gọn nhưng sâu sắc, để truyền thống không chỉ được giữ gìn mà còn được kể lại theo cách mới mẻ và đầy cảm xúc ẢNH: @RENAISSANCERIVERSIDESAIGON

Quả thù lù chua nhẹ, thanh mát giúp cân bằng vị béo của thịt bò; tiêu Gia Lai cay nồng vừa phải, làm dậy hương mà không lấn át; rau rừng đọt choại giòn non, xanh mát, mang đến cảm giác gần gũi với bữa cơm quê. Mỗi nguyên liệu xuất hiện đúng lúc, đúng vai trò, tạo nên tổng thể hài hòa và dễ chịu.

Món ăn như gợi lại ký ức về mâm cơm gia đình ấm cúng - nơi những hương vị giản dị được nâng niu.

Đậu hũ và rong biển

Lấy cảm hứng từ gánh tàu hũ rong ruổi trong ký ức tuổi thơ, đầu bếp Trần Tài đã biến món quà vặt bình dị thành một món tráng miệng tinh tế, nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc ẢNH: @RENAISSANCEDANANGHOIAN RESORT&SPA

Đậu hũ (hay tàu hũ) được làm đông bằng rong biển tự nhiên, thay cho chất làm đông công nghiệp, mang đến kết cấu mềm mịn, thanh thoát và vị mát lành rất đặc trưng. Rong biển không chỉ giúp tạo độ đông tự nhiên mà còn để lại dư vị khoáng nhẹ, gợi hơi thở của biển. Anh đã khéo léo kết hợp tàu hũ được làm đông bằng rong biển cùng kem vải và panna cotta mãng cầu - một món tráng miệng thanh khiết và hài hòa giữa biển và đất liền, giữa quá khứ và hiện tại.

Đầu bếp Trần Tài cho biết điều đặc biệt của món ăn nằm ở tinh thần kết nối: rong biển đại diện cho biển cả, đậu hũ và trái cây gắn với đất liền; gánh tàu hũ của người bà thuộc về quá khứ, trong khi kỹ thuật và cách trình bày mang hơi thở hiện đại ẢNH: @RENAISSANCEDANANGHOIAN RESORT&SPA

Với mục tiêu tái hiện hương vị truyền thống, thực hành bền vững và đề cao kỹ thuật chế biến hiện đại, Ngon Challenge đã tìm ra và vinh danh 5 đầu bếp xuất sắc với danh vị Ngon Masters 2025 cho những tác phẩm thể hiện tinh thần đổi mới của ẩm thực Việt, tôn vinh bản sắc địa phương và mang đậm dấu ấn cá nhân.