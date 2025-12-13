  • An Giang
Tận hưởng

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
13/12/2025 07:43 GMT+7

Union Square (TP.HCM) vừa chính thức ra mắt 'Làng Giáng sinh Union Square', mô hình làng lễ hội độc đáo rộng hơn 800m2, mang theo hơi lạnh nhân tạo và ánh sáng huyền ảo.

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại - Ảnh 1.

Cây thông trung tâm, điểm nhấn ánh sáng chính của Làng Giáng sinh, được trang hoàng lộng lẫy với gam màu đỏ rực rỡ

Ảnh: BTC

Kết nối trực tiếp với ga Metro, Làng Giáng sinh Union Square hứa hẹn biến khu vực đắc địa này thành tâm điểm check-in, trải nghiệm thú vị trong mùa lễ hội cuối năm.

Không chỉ là những cây thông trang trí đơn thuần, Làng Giáng sinh Union Square tái hiện sinh động không khí lễ hội châu Âu ngay tại tầng LL1, một vị trí đắc địa kết nối trực tiếp với ga Metro Nhà hát thành phố. Bước chân vào không gian này, khách tham quan lập tức bị choáng ngợp bởi một bản giao hưởng ánh sáng và màu sắc rực rỡ.

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại - Ảnh 2.

Bảng hiệu được thiết kế vintage, lấp lánh dưới ánh đèn neon

Ảnh: BTC

Không khí lễ hội được kiến tạo một cách tinh tế. Ánh đèn vàng ấm áp từ hàng ngàn bóng đèn LED nhỏ được giăng mắc khắp nơi, lấp lánh trên nền màu đỏ và xanh lá đậm, tạo cảm giác huyền ảo như đang đứng giữa một khu chợ đêm ở Berlin hay Vienna. Điểm nhấn là cây thông Noel khổng lồ được trang trí bằng các chuỗi ngọc, quả châu ánh kim và những dải ruy băng nhung mềm mại.

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại - Ảnh 3.

Tiểu cảnh tuần lộc và xe trượt tuyết cổ điển, khu vực check-in lý tưởng cho các gia đình

Ảnh: BTC

Xung quanh, 20 gian hàng được thiết kế như những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh kiểu Bắc Âu, mái phủ tuyết nhân tạo nhẹ nhàng, tỏa ra mùi thơm dịu của quế, thông tươi và cà phê nóng. Từng góc tiểu cảnh đều được chăm chút tỉ mỉ: từ những chú tuần lộc trắng muốt, những hộp quà khổng lồ xếp chồng lên nhau, đến những chiếc xe trượt tuyết cổ điển, tất cả tạo nên một phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh check-in đáng giá.

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại - Ảnh 4.

Du khách tham quan tiện lợi bởi vị trí cửa ngõ Metro kết nối trực tiếp

Ảnh: BTC

Làng Giáng sinh không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn đáp ứng nhu cầu mua sắm mùa lễ hội. Quy tụ 20 nhãn hàng đa dạng, khu vực này phục vụ từ quà tặng cao cấp, phụ kiện trang sức, đồ trang trí nhà cửa, đến đồ lưu niệm và ẩm thực đặc trưng.

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại - Ảnh 5.

Người dân dành thời gian để dạo quanh các trung tâm thương mại, không chỉ để mua sắm mà còn để tận hưởng bầu không khí lễ hội

Ảnh: BTC

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại - Ảnh 6.

Từ các gia đình muốn tìm kiếm đồ trang trí độc đáo để làm mới không gian sống, đến giới trẻ tìm kiếm phụ kiện lấp lánh cho những bữa tiệc cuối năm, nhu cầu mua sắm Noel luôn tăng vọt

Ảnh: BTC

Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại - Ảnh 7.

Người Sài thành luôn có một tình yêu đặc biệt với mùa lễ hội. Khác với sự trầm lắng, tĩnh lặng ở một số nơi, không khí Noel tại đây là bản hòa tấu của sự sôi động, hào hứng, đặc biệt là trong nhu cầu mua sắm và trải nghiệm

Ảnh: BTC

