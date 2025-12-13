Rực rỡ 'Làng Giáng sinh' ngay trong trung tâm thương mại

Kết nối trực tiếp với ga Metro, Làng Giáng sinh Union Square hứa hẹn biến khu vực đắc địa này thành tâm điểm check-in, trải nghiệm thú vị trong mùa lễ hội cuối năm.
Không chỉ là những cây thông trang trí đơn thuần, Làng Giáng sinh Union Square tái hiện sinh động không khí lễ hội châu Âu ngay tại tầng LL1, một vị trí đắc địa kết nối trực tiếp với ga Metro Nhà hát thành phố. Bước chân vào không gian này, khách tham quan lập tức bị choáng ngợp bởi một bản giao hưởng ánh sáng và màu sắc rực rỡ.
Không khí lễ hội được kiến tạo một cách tinh tế. Ánh đèn vàng ấm áp từ hàng ngàn bóng đèn LED nhỏ được giăng mắc khắp nơi, lấp lánh trên nền màu đỏ và xanh lá đậm, tạo cảm giác huyền ảo như đang đứng giữa một khu chợ đêm ở Berlin hay Vienna. Điểm nhấn là cây thông Noel khổng lồ được trang trí bằng các chuỗi ngọc, quả châu ánh kim và những dải ruy băng nhung mềm mại.
Xung quanh, 20 gian hàng được thiết kế như những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh kiểu Bắc Âu, mái phủ tuyết nhân tạo nhẹ nhàng, tỏa ra mùi thơm dịu của quế, thông tươi và cà phê nóng. Từng góc tiểu cảnh đều được chăm chút tỉ mỉ: từ những chú tuần lộc trắng muốt, những hộp quà khổng lồ xếp chồng lên nhau, đến những chiếc xe trượt tuyết cổ điển, tất cả tạo nên một phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh check-in đáng giá.
Làng Giáng sinh không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn đáp ứng nhu cầu mua sắm mùa lễ hội. Quy tụ 20 nhãn hàng đa dạng, khu vực này phục vụ từ quà tặng cao cấp, phụ kiện trang sức, đồ trang trí nhà cửa, đến đồ lưu niệm và ẩm thực đặc trưng.