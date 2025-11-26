Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển

Nơi tâm hồn được hồi sinh giữa thiên nhiên thuần khiết

Tọa lạc ngay trung tâm cung đường biển đẹp nhất Mũi Né, Seahorse Resort & Spa được ví như một "khu vườn nhiệt đới" ẩn mình bên bờ biển. Từng lối đi được phủ xanh bởi bãi cỏ bằng rau má mơ, những hàng dừa cao vút tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa mang đậm nét làng quê Việt sẽ tạo cho du khách cảm giác gần gũi.

Ở Seahorse Resort & Spa, mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng sóng nhẹ, mùi gió biển mằn mặn và nắng tinh khôi len lỏi qua những tán lá. Không gian yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe cả tiếng chim hót, tiếng gió lùa qua hàng dừa.

Các hạng phòng Deluxe và Bungalow được thiết kế theo phong cách làng quê Việt Nam, dùng vật liệu gỗ - tre - gạch kết hợp với nội thất hiện đại. Mọi chi tiết đều hướng đến sự thư giãn tối đa: ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng, hướng vườn mát dịu hoặc biển xanh trước mắt, và cảm giác riêng tư tuyệt đối.

Một ngày "tận hưởng chuẩn resort" ở Seahorse Resort & Spa

Sáng thức dậy, bạn có thể đi bộ dọc bãi biển riêng, lắng nghe tiếng sóng vỗ trong những phút giây không ai quấy nhiễu. Sau đó là bữa sáng nhẹ nhàng nhìn ra hồ bơi vô cực.

Buổi chiều, bạn có thể tham gia lớp nấu ăn, học cách làm các món đặc sản Phan Thiết từ đầu bếp địa phương; hoặc đạp xe dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, ngắm những mái nhà nhỏ ven biển đầy màu sắc. Gia đình có trẻ nhỏ cũng sẽ rất thích khu vui chơi, hồ bơi trẻ em và khuôn viên rộng để bé thỏa sức chạy nhảy.

Nếu bạn thích vận động, hãy trải nghiệm chèo sup, lướt sóng hoặc thử yoga hướng biển - một hoạt động mang lại sự cân bằng tuyệt đối giữa cơ thể và tâm trí.

Ẩm thực địa phương cuối tuần - Hương vị Mũi Né "đúng chuẩn bản địa"

Điểm mới khiến Seahorse Resort & Spa trở nên "hấp dẫn khó cưỡng" chính là chương trình Ẩm thực Địa Phương mỗi cuối tuần. Đây là cơ hội để du khách thưởng thức văn hóa ẩm thực biển Mũi Né ngay trong khuôn viên resort:

Các món đặc sản phục vụ cuối tuần với các khung giá từ 55.000 vnd, 85.000 vnd, 95.000 vnd:

Bánh căn Phan Thiết nóng giòn, ăn kèm nước mắm chua ngọt và xíu mại

Bánh xèo hải sản Mũi Né với hải sản tươi mỗi ngày

Các món xiên nướng: hải sản - thịt - rau củ, chế biến trực tiếp

Không gian phục vụ ngoài trời mang đậm chất địa phương, đường phố.

Hương vị địa phương, sự tinh tế trong chế biến và không khí biển tạo nên trải nghiệm sống động như đang ở một phiên chợ trên con đường du lịch Nguyễn Đình Chiểu.

Đêm tiệc BBQ Buffet 31.12 - Dạ tiệc đón Năm Mới chỉ từ 1.750.000vnd/khách

Nếu bạn muốn lưu giữ khoảnh khắc giao thừa thật khác biệt, Seahorse Resort & Spa sẽ mang đến một buổi tối trọn vẹn cảm xúc:

Đêm tiệc BBQ Buffet 31.12 - Dạ tiệc đón Năm Mới chỉ từ 1.750.000vnd/khách

Không gian ngoài trời bên biển, lung linh ánh đèn

Âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và hoạt động countdown

Khoảnh khắc đón năm mới đầy lãng mạn giữa biển đêm và trời sao

Không chỉ là một đêm tiệc, đây là trải nghiệm mà bạn sẽ nhớ rất lâu - nơi tiếng sóng hòa với tiếng cười, và chào đón năm mới bên những người thân yêu.

Seahorse Resort & Spa - Điểm đến của bình yên và trải nghiệm biển đích thực

Ở Seahorse Resort & Spa, bạn không chỉ nghỉ dưỡng. Bạn được sống chậm, ăn ngon, ngắm biển, trải nghiệm văn hóa và kết nối lại với chính mình.

Không gian xanh rộng lớn, kiến trúc đẹp, đội ngũ chuyên nghiệp và những dịch vụ giàu bản sắc tạo nên một nơi vừa thân thuộc, vừa sang trọng - một "ngôi nhà bên biển" mà bạn sẽ muốn quay lại.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Seahorse Resort & Spa

Số 16 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Website: www.seahorsemuine.com

Hotline: (0252) 3847 507 – (028) 7307 8288

Email: salesoffice@seahorseresortvn.com