  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Tận hưởng

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển

Nguồn: Seahorse Resort & Spa
Nguồn: Seahorse Resort & Spa
26/11/2025 14:30 GMT+7

Giữa nhịp sống vội vàng, chúng ta ngày càng khao khát một không gian để 'thở', để dừng lại, để cảm nhận thiên nhiên theo cách trọn vẹn nhất. Nếu bạn đang tìm một nơi như thế - xanh, sạch, tinh khôi và đủ bình yên để trái tim được xoa dịu - Seahorse Resort & Spa tại Mũi Né chính là điểm đến dành cho bạn.

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển - Ảnh 1.

Nơi tâm hồn được hồi sinh giữa thiên nhiên thuần khiết

Tọa lạc ngay trung tâm cung đường biển đẹp nhất Mũi Né, Seahorse Resort & Spa được ví như một "khu vườn nhiệt đới" ẩn mình bên bờ biển. Từng lối đi được phủ xanh bởi bãi cỏ bằng rau má mơ, những hàng dừa cao vút tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa mang đậm nét làng quê Việt sẽ tạo cho du khách cảm giác gần gũi.

Ở Seahorse Resort & Spa, mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng sóng nhẹ, mùi gió biển mằn mặn và nắng tinh khôi len lỏi qua những tán lá. Không gian yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe cả tiếng chim hót, tiếng gió lùa qua hàng dừa.

Các hạng phòng Deluxe và Bungalow được thiết kế theo phong cách làng quê Việt Nam, dùng vật liệu gỗ - tre - gạch kết hợp với nội thất hiện đại. Mọi chi tiết đều hướng đến sự thư giãn tối đa: ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng, hướng vườn mát dịu hoặc biển xanh trước mắt, và cảm giác riêng tư tuyệt đối.

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển - Ảnh 2.

Một ngày "tận hưởng chuẩn resort" ở Seahorse Resort & Spa

Sáng thức dậy, bạn có thể đi bộ dọc bãi biển riêng, lắng nghe tiếng sóng vỗ trong những phút giây không ai quấy nhiễu. Sau đó là bữa sáng nhẹ nhàng nhìn ra hồ bơi vô cực.

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển - Ảnh 3.

Buổi chiều, bạn có thể tham gia lớp nấu ăn, học cách làm các món đặc sản Phan Thiết từ đầu bếp địa phương; hoặc đạp xe dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, ngắm những mái nhà nhỏ ven biển đầy màu sắc. Gia đình có trẻ nhỏ cũng sẽ rất thích khu vui chơi, hồ bơi trẻ em và khuôn viên rộng để bé thỏa sức chạy nhảy.

Nếu bạn thích vận động, hãy trải nghiệm chèo sup, lướt sóng hoặc thử yoga hướng biển - một hoạt động mang lại sự cân bằng tuyệt đối giữa cơ thể và tâm trí.

Ẩm thực địa phương cuối tuần - Hương vị Mũi Né "đúng chuẩn bản địa"

Điểm mới khiến Seahorse Resort & Spa trở nên "hấp dẫn khó cưỡng" chính là chương trình Ẩm thực Địa Phương mỗi cuối tuần. Đây là cơ hội để du khách thưởng thức văn hóa ẩm thực biển Mũi Né ngay trong khuôn viên resort:

Các món đặc sản phục vụ cuối tuần với các khung giá từ 55.000 vnd, 85.000 vnd, 95.000 vnd:

  • Bánh căn Phan Thiết nóng giòn, ăn kèm nước mắm chua ngọt và xíu mại
  • Bánh xèo hải sản Mũi Né với hải sản tươi mỗi ngày
  • Các món xiên nướng: hải sản - thịt - rau củ, chế biến trực tiếp
  • Không gian phục vụ ngoài trời mang đậm chất địa phương, đường phố.

Hương vị địa phương, sự tinh tế trong chế biến và không khí biển tạo nên trải nghiệm sống động như đang ở một phiên chợ trên con đường du lịch Nguyễn Đình Chiểu.

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển - Ảnh 4.

Tháng lễ hội đã đến, Seahorse Resort & Spa mời bạn về với hương vị biển - Ảnh 5.

Đêm tiệc BBQ Buffet 31.12 - Dạ tiệc đón Năm Mới chỉ từ 1.750.000vnd/khách

Nếu bạn muốn lưu giữ khoảnh khắc giao thừa thật khác biệt, Seahorse Resort & Spa sẽ mang đến một buổi tối trọn vẹn cảm xúc:

  • Đêm tiệc BBQ Buffet 31.12 - Dạ tiệc đón Năm Mới chỉ từ 1.750.000vnd/khách
  • Không gian ngoài trời bên biển, lung linh ánh đèn
  • Âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và hoạt động countdown
  • Khoảnh khắc đón năm mới đầy lãng mạn giữa biển đêm và trời sao

Không chỉ là một đêm tiệc, đây là trải nghiệm mà bạn sẽ nhớ rất lâu - nơi tiếng sóng hòa với tiếng cười, và chào đón năm mới bên những người thân yêu.

Seahorse Resort & Spa - Điểm đến của bình yên và trải nghiệm biển đích thực

Ở Seahorse Resort & Spa, bạn không chỉ nghỉ dưỡng. Bạn được sống chậm, ăn ngon, ngắm biển, trải nghiệm văn hóa và kết nối lại với chính mình.

Không gian xanh rộng lớn, kiến trúc đẹp, đội ngũ chuyên nghiệp và những dịch vụ giàu bản sắc tạo nên một nơi vừa thân thuộc, vừa sang trọng - một "ngôi nhà bên biển" mà bạn sẽ muốn quay lại.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Seahorse Resort & Spa

Số 16 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Website: www.seahorsemuine.com

Hotline: (0252) 3847 507 – (028) 7307 8288

Email: salesoffice@seahorseresortvn.com

Seahorse Resort & Spa Mũi Né Resort ẩm thực địa phương Nghỉ dưỡng

Bài viết khác

Trải nghiệm chiều sâu văn hóa Singapore ngay cả khi có ít thời gian

Trải nghiệm chiều sâu văn hóa Singapore ngay cả khi có ít thời gian

Dân tình phát sốt với khu nghỉ, khách sạn Việt Nam được thế giới 'xướng tên'

Dân tình phát sốt với khu nghỉ, khách sạn Việt Nam được thế giới 'xướng tên'

Nâng tầm kỳ nghỉ tại Việt Nam với ưu đãi ‘Elite Stays, Extra Points’ từ Marriott Bonvoy

Nâng tầm kỳ nghỉ tại Việt Nam với ưu đãi ‘Elite Stays, Extra Points’ từ Marriott Bonvoy

Bản giao hưởng hương vị tháng 10

Bản giao hưởng hương vị tháng 10

Độc đáo triển lãm tôn vinh di sản và thời trang Việt

Độc đáo triển lãm tôn vinh di sản và thời trang Việt

'Xóm' nhỏ giữa đại ngàn và góc ẩn trú trong vịnh đậm chất thiên nhiên

'Xóm' nhỏ giữa đại ngàn và góc ẩn trú trong vịnh đậm chất thiên nhiên

Trăng hội và hương vị, câu chuyện Trung thu của các khách sạn lớn ở TP.HCM

Trăng hội và hương vị, câu chuyện Trung thu của các khách sạn lớn ở TP.HCM

Lan tỏa xu hướng sống bền vững đến gen Z

Lan tỏa xu hướng sống bền vững đến gen Z

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top