Nghỉ tết, online ít hơn một chút - được không?

Nhiều người trẻ chia sẻ trên mạng xã hội, dịp tết không hẳn mang lại niềm vui, mà đôi khi còn tạo ra áp lực âm thầm. Khi liên tục nhìn thấy những hình ảnh "lung linh" của người khác, họ dễ rơi vào trạng thái so sánh: so công việc, so thu nhập, so cả cách đón tết..., vô tình tạo ra áp lực.

Trong nhiều gia đình, hình ảnh cha mẹ và con cái cùng "ôm" điện thoại những ngày tết cũng đang trở nên quen thuộc. Trẻ nhỏ được đưa chiếc điện thoại để "ngồi yên", người lớn tranh thủ lướt mạng, trả lời công việc hay cập nhật thông tin đầu năm. Không gian gia đình vì thế trở nên yên ắng: ít câu chuyện, ít tiếng cười, ít tương tác trực tiếp.

Tết là dịp bạn bè gặp nhau lâu ngày xa cách, nhưng ngồi lại là mỗi người "ôm" điện thoại... ẢNH: T.P

Nhiều phụ huynh thừa nhận con cái họ có thể giao tiếp rất nhanh trên mạng, nhưng lại lúng túng khi trò chuyện trực tiếp, ngại chào hỏi họ hàng, khó bắt chuyện với người lớn. Những kỹ năng tưởng chừng rất tự nhiên trở nên kém đi khi trẻ quen tương tác qua thiết bị số hơn là bằng ánh mắt, lời nói và nụ cười. Tết là dịp hiếm hoi để trẻ học cách giao tiếp trong gia đình, học những phép lịch sự truyền thống, lại dễ bị bỏ lỡ nếu phần lớn thời gian trôi qua trên màn hình điện thoại.

Tết cũng là một trong số ít khoảng thời gian người trẻ có thể nghỉ ngơi trọn vẹn sau một năm học tập và làm việc áp lực. Thế nhưng, dòng thông tin liên tục trên mạng xã hội khiến việc nghỉ ngơi khó trở nên trọn vẹn. Dù đang trong kỳ nghỉ, nhiều người vẫn bị cuốn theo nhịp online, khó để tâm trí thực sự yên tĩnh.

Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn tạm rời xa mạng xã hội trong những ngày tết. Không phải để "cai" công nghệ, mà để ưu tiên những kết nối gần gũi hơn: trò chuyện cùng cha mẹ, lắng nghe câu chuyện của ông bà, cùng con cái chơi một trò chơi không cần màn hình. Những khoảnh khắc ấy không đủ "lung linh" để đăng lên mạng, nhưng đủ ấm áp để ở lại rất lâu trong ký ức.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể hay cần rời xa mạng xã hội hoàn toàn. Với nhiều người trẻ xa quê, mạng xã hội vẫn là cầu nối để gửi lời chúc tết, chia sẻ hình ảnh với bạn bè. Điều quan trọng không nằm ở việc ngắt kết nối bao lâu, mà ở cách sử dụng có ý thức: bớt lướt vô thức, bớt so sánh, và dành nhiều sự chú ý hơn cho những người đang ở ngay bên cạnh mình.

Nghỉ tết chỉ cần chậm lại một chút, online ít hơn một chút, tết có thể trở nên trọn vẹn hơn - không phải vì đủ đầy vật chất, mà vì đủ gần gũi, đủ lắng nghe và đủ yêu thương.