Cách để vườn rau sống sót qua kỳ nghỉ tết dài ngày thiếu sự chăm sóc

Thái Phúc
Thái Phúc
10/02/2026 14:21 GMT+7

Mỗi dịp nghỉ lễ, tết kéo dài, khi nhiều gia đình chuẩn bị rời nhà về quê hoặc đi chơi xa, ngoài nỗi lo an ninh, một câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: làm sao để những chậu cây, vườn rau ở nhà không héo úa khi thiếu người chăm sóc nhiều ngày?

Công sức vun trồng cả năm bỗng chốc tan biến

Sau mùa dịch, Nguyễn Quốc Hùng (25 tuổi), ngụ hẻm 785 Nguyễn Kiệm, P.Hạnh Thông, TP.HCM bắt đầu trồng rau ở ban công. Tết năm ngoái, Hùng về quê 10 ngày, nghĩ đơn giản là cây cối có thể chịu được. Khi quay lại thành phố, vườn rau ban công rũ lá không còn gì. “Lúc đó nhìn mà hụt hẫng vì công sức vun trồng cả năm bỗng chốc tan biến”, Hùng nói.

- Ảnh 1.

Những ngày về quê nghỉ tết, làm sao để vườn rau tại gia vẫn xanh tươi là nỗi băn khoăn của nhiều người

ẢNH MINH HỌA: THÁI PHÚC

Câu chuyện của Hùng không phải là cá biệt, Nguyễn Thị Thu Phượng (31 tuổi), làm nhân viên văn phòng tại đường Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cũng từng rất tự hào về ban công đầy hoa của mình, nhưng sau kỳ nghỉ tết khoảng 10 ngày, lên lại thành phố khung cảnh quen thuộc không còn. “Hoa cỏ gì rụng hết, lá vàng, nhiều chậu phải bỏ đi, lúc đó mình mới hiểu là không phải cứ tưới nước là cây sẽ khỏe, sau mới biết là do mình đặt góc quá nắng nên cây không chịu nổi trong nhiều ngày liền về quê”, Phượng nói.

Chị Phượng chi biết thêm, rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, năm nay chị đã có kế hoạch chuẩn bị cho vườn hoa của mình từ trước tết. “Khoảng 1 tuần trước khi về quê, mình giảm dần liều lượng tưới nước cho hoa để cây quen dần việc thiếu nước. Đến sát ngày đi, mình sẽ tưới một lần thật sâu, ưu tiên tưới vào rễ, gốc”, chị Phượng chia sẻ. Theo chị, cách làm này giúp cây giữ ẩm tốt, hạn chế tình trạng sốc nước khi phải chịu khô hạn ngắn ngày.

Làm thế nào để qua tết rau không héo? 

Với kinh nghiệm làm vườn hơn 10 năm, anh Trần Minh Phúc (ngụ P.An Hội Đông, TP.HCM), cho biết: “Nỗi lo và cũng là ám ảnh lớn nhất của người trồng rau, chơi cây kiểng là làm sao để cây có đủ nước qua những ngày nghỉ dài, có người chỉ vài ba ngày nhưng cũng có người đi một đến hai tuần, thậm chí gần cả tháng”.

- Ảnh 2.

Anh Phúc tự tay chuẩn bị hệ thống tưới nước tự động cho vườn rau

ẢNH: MINH PHÚC CUNG CẤP

Theo anh Phúc, việc chỉ đặt mục tiêu giúp cây “qua tết an toàn” là hoàn toàn thực tế. “Dù có lắp hệ thống tưới tự động thì cũng không thể nào bằng chính tay mình chăm tưới. Mỗi cây có nhu cầu nước khác nhau, mỗi chậu đất sâu cạn khác nhau, nên tưới tự động chỉ có thể dung hòa một mức nước trung bình cho cả vườn”, anh Phúc nói.

Với những gia đình có đất vườn, anh Phúc cho biết việc tưới tiêu thường dễ hơn nhờ khả năng giữ ẩm tốt của đất. Tuy nhiên, trồng rau bằng chậu trên sân thượng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. “Tưới ít thì cây héo, tưới dư thì nước tràn ra sàn, lâu ngày có thể gây thấm, khá nguy hiểm cho kết cấu công trình nhà ở”, anh Phúc phân tích.

Chưa kể, trong thời gian dài không có người kiểm tra, hệ thống tưới rất dễ phát sinh trục trặc. “Có khi bộ hẹn giờ hết pin giữa chừng, hoặc nước phun không đều... Những sự cố này khiến người trồng lúc nào cũng lo lắng”, anh Phúc nói.

Khi buộc phải hạn chế tưới và chăm sóc trong nhiều ngày, anh Phúc khuyên cần chọn giải pháp phù hợp với quy mô vườn. Với chậu nhỏ có thể dùng chai nước suối gắn dây nhỏ giọt; vườn dưới 10 chậu nên dùng bộ tưới nhỏ giọt kèm timer; còn vườn rau nhiều chậu, hệ thống phun sương có máy bơm sẽ giúp nước phân bổ đều và chủ động hơn.

- Ảnh 3.

Hệ thống phun sương tự động là một giải pháp cho vườn rau nhiều ngày vắng chủ

ẢNH: MINH PHÚC

- Ảnh 4.

Có thể tận dụng vỏ chai nhựa để làm bình tự tưới

ẢNH: MINH PHÚC

Anh Phúc cũng đặc biệt lưu ý nhóm rau lá mềm. “Các loại như xà lách, rau cải, kale, bó xôi rất dễ bị stress do thiếu nước. Chỉ cần thiếu nước một ngày nắng gắt là hư bộ lá, rất khó cứu”, anh Phúc cho biết

Sau Tết, anh Phúc khuyên người trồng không nên tưới vội mà cần quan sát kỹ đất và cây trước khi điều chỉnh lại chế độ chăm sóc, để vườn sớm hồi phục và hạn chế hư hại.

