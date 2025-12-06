Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Hương vị quê hương: Ốc bàn tay

Tạ Tư Vũ
06/12/2025 20:30 GMT+7

Nằm ở độ sâu từ 30 - 50 m ở vùng biển trong, ốc bàn tay (có nơi còn gọi là ốc ngôi sao) sống bám vào các rạn san hô nên có vỏ rất cứng.

Trên vỏ ốc có 5 - 7 chiếc gai thô vươn ra trông như bàn tay đang xòe hoặc giống hình ngôi sao. Ốc bàn tay phân bố đều ở khu vực biển miền Trung, mùa đánh bắt loại hải sản này lý tưởng nhất là vào dịp hè.

Hương vị quê hương: Ốc bàn tay - Ảnh 1.
Hương vị quê hương: Ốc bàn tay - Ảnh 2.

Ảnh: Tạ Tư Vũ

Ngoài vị ngọt đặc trưng từ thịt ốc, ốc bàn tay còn là nguồn dinh dưỡng quý giá với nhiều protein, khoáng chất, vitamin nhóm B, chất chống ô xy hóa tự nhiên, omega 3… Dù vẻ ngoài "hầm hố" cùng lớp vỏ cứng như vậy, nhưng ốc bàn tay lại rất dễ chế biến. Sau khi rửa sơ phần vỏ, ốc bàn tay được ngâm với sả, ớt tầm 20 phút để ốc nhả hết rong, bùn cùng chất nhầy đặc trưng.

Ốc bàn tay ngon nhất nên hấp khô cùng gia vị. Công phu thì đập phần lưng vỏ ốc để ướp gia vị. Còn đơn giản hơn, gia vị đổ dài theo phần miệng ốc rồi hấp khô. Ốc bàn tay có đặc điểm riêng, khi ốc chín, toàn bộ phần thịt ốc chuyển sang màu cam vàng và trồi hết ra khỏi miệng ốc. Gia vị để ướp loại ốc này nên dùng gừng, tiêu, tỏi, có thể thêm một muỗng canh dầu hào, khuấy đều và tẩm vào phần hở miệng ốc.

Có lẽ cái vị béo ngậy, dai sần sật và mùi hương đặc trưng của biển nồng nàn qua từng thớ thịt ốc sẽ làm luyến lưu nhiều người. Đặc biệt, nếu ốc bàn tay được nướng mọi, không cần tẩm ướp gì, sau khi ốc chín, chỉ cần kéo phần thịt chắc nịch nóng hổi ra, chấm vào muối ớt chua ngọt, hương vị nồng nàn đặc trưng biển cả cùng cái dai dai, ngọt dịu của thịt ốc càng làm điêu đứng người thưởng thức.

Vì thế, nói ốc bàn tay là món quà của biển cả quả thật không ngoa.

